Το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε στεφάνι στο Πολυτεχνείο, δείτε βίντεο
Το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε στεφάνι στο Πολυτεχνείο, δείτε βίντεο
Δείτε ποια στελέχη του ΠΑΣΟΚ έδωσαν το παρών - Η Νάντια Γιαννακοπούλου φώναξε μαζί με φοιτητές «Ζει, ζει, ο Τεμπονέρας ζει»
Στεφάνι στο μνημείο του Πολυτεχνείου κατέθεσαν σήμερα (16/11), στελέχη του ΠΑΣΟΚ, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την 53η επέτειο της εξέγερσης του Νοεμβρίου του 1973.
Στην κατάθεση στεφάνου συμμετείχαν ο Παύλος Χρηστίδης, η Νάντια Γιαννακοπούλου, η Ράνια Θρασκιά και ο Ευάγγελος Αποστολάκης, ενώ το «παρών» έδωσαν επίσης ο Ιωάννης Βαρδακαστάνης, ο Λευτέρης Καρχιμάκης, ο Κώστας Τσουκαλάς, ο Γιώργος Τσούμας και ο Μανώλης Χριστοδουλάκης.
Μάλιστα, κατά την κατάθεση του στεφάνου, η Νάντια Γιαννακοπούλου φώναξε μαζί με μέλη του φοιτητικού κινήματος το σύνθημα «Ζει, ζει, ο Τεμπονέρας ζει, με Πέτρουλα – Λαμπράκη μας οδηγεί», όπως φαίνεται σε βίντεο του Orange Press.
Νωρίτερα, στεφάνι στο Πολυτεχνείο είχε καταθέσει και η Άννα Διαμαντοπούλου, στέλνοντας μήνυμα για τη διαχρονική σημασία της εξέγερσης και τους αγώνες των νέων για τη δημοκρατία και την ελευθερία.
«Αυτή η μέρα και αυτός ο τόπος συμβολίζουν τους αγώνες της νέας γενιάς, κάθε νέας γενιάς, κάθε εποχής για δημοκρατία και για ελευθερία. Γι' αυτό ανήκει στους νέους», δήλωσε χαρακτηριστικά.
Στην κατάθεση στεφάνου συμμετείχαν ο Παύλος Χρηστίδης, η Νάντια Γιαννακοπούλου, η Ράνια Θρασκιά και ο Ευάγγελος Αποστολάκης, ενώ το «παρών» έδωσαν επίσης ο Ιωάννης Βαρδακαστάνης, ο Λευτέρης Καρχιμάκης, ο Κώστας Τσουκαλάς, ο Γιώργος Τσούμας και ο Μανώλης Χριστοδουλάκης.
Μάλιστα, κατά την κατάθεση του στεφάνου, η Νάντια Γιαννακοπούλου φώναξε μαζί με μέλη του φοιτητικού κινήματος το σύνθημα «Ζει, ζει, ο Τεμπονέρας ζει, με Πέτρουλα – Λαμπράκη μας οδηγεί», όπως φαίνεται σε βίντεο του Orange Press.
Νωρίτερα, στεφάνι στο Πολυτεχνείο είχε καταθέσει και η Άννα Διαμαντοπούλου, στέλνοντας μήνυμα για τη διαχρονική σημασία της εξέγερσης και τους αγώνες των νέων για τη δημοκρατία και την ελευθερία.
«Αυτή η μέρα και αυτός ο τόπος συμβολίζουν τους αγώνες της νέας γενιάς, κάθε νέας γενιάς, κάθε εποχής για δημοκρατία και για ελευθερία. Γι' αυτό ανήκει στους νέους», δήλωσε χαρακτηριστικά.
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