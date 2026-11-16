Επανεντάχθηκε στο ΠΑΣΟΚ η Νίνα Κασιμάτη: «Νόστιμον ήμαρ, πρόεδρε, επιστρέφω στις ρίζες μου»
Επανεντάχθηκε στο ΠΑΣΟΚ η Νίνα Κασιμάτη: «Νόστιμον ήμαρ, πρόεδρε, επιστρέφω στις ρίζες μου»
«Είναι αναγκαία η πολιτική αλλαγή για κοινωνικούς, οικονομικούς και εθνικούς λόγους. Η χώρα μας βιώνει μεγάλες ανισότητες» είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης
«Καλωσορίζω στο ΠΑΣΟΚ την βουλευτή Νίνα Κασιμάτη, που επανέρχεται στη δημοκρατική παράταξη για να δώσουμε μαζί τη μάχη για την πολιτική αλλαγή», δήλωσε ο πρόεδρος του κόμματος Νίκος Ανδρουλάκης, υποδεχόμενος στη Χαριλάου Τρικούπη την ανεξάρτητη βουλευτή Β' Πειραιά, η οποία επανεντάχθηκε στο κόμμα, μετά από απομάκρυνση 16 ετών.
«Είναι αναγκαία η πολιτική αλλαγή για κοινωνικούς, οικονομικούς και εθνικούς λόγους. Η χώρα μας βιώνει μεγάλες ανισότητες», πρόσθεσε ο κ. Ανδρουλάκης. Αναφερόμενος στην επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, είπε ότι «βρήκαν ευκαιρία στελέχη της ΝΔ να αμφισβητήσουν τους δημοκρατικούς αγώνες και τις θυσίες του ελληνικού λαού. Γι' αυτό χρειάζεται πολιτική αλλαγή».
«Νόστιμον ήμαρ, πρόεδρε» απάντησε η Νίνα Κασιμάτη και πρόσθεσε. «Είναι ιδιαίτερη η συγκίνησή μου που επιστρέφω στο κόμμα μου, στις ρίζες μου, στο ΠΑΣΟΚ, στις αρχές και τις αξίες». Όπως είπε, ο λαός είναι αντιμέτωπος με προκλήσεις που απαιτούν συσπείρωση γύρω από τη δημοκρατική παράταξη. «Είναι ο χώρος γύρω από τον οποίο πρέπει να συσπειρωθούμε. Είμαι ευτυχής που θα δώσουμε και πάλι μαζί αυτόν τον αγώνα».
Σε αντίθεση με προηγούμενες προσχωρήσεις, η επανένταξη της κυρίας Κασιμάτη έγινε επίσημα στα γραφεία του ΠΑΣΟΚ και όχι στη Βουλή. Ο πρόεδρος του κόμματος διευκρίνισε ότι το ζήτησε η ίδια, ώστε να προσδώσει και συμβολική αξία. Το ΠΑΣΟΚ δεν εκπροσωπείται με βουλευτή στη Β' Πειραιά από το 2012.
Ο κ. Ανδρουλάκης αστειεύτηκε ότι με την κυρία Κασιμάτη ανήκουν σε διαφορετικές ομάδες, αλλά λόγω της περιφέρειάς της μπορεί να το αποδεχθεί. Με την επανένταξη, η Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματος φτάνει τους 37 βουλευτές, και η Κασιμάτη αναμένεται να είναι ξανά υποψήφια στη Β' Πειραιά.
Η Κασιμάτη είχε εκλεγεί με τον ΣΥΡΙΖΑ, από τον οποίο διεγράφη τον Αύγουστο και ανεξαρτητοποιήθηκε. Είχε αποχωρήσει από το ΠΑΣΟΚ το 2010, διαφωνώντας με την υπογραφή του μνημονίου από την κυβέρνηση Παπανδρέου, μαζί με άλλα στελέχη του «Νέου Αγωνιστή». Βουλευτής εξελέγη πρώτη φορά τον Ιανουάριο του 2015, με τον ΣΥΡΙΖΑ.
Η επιστροφή προκάλεσε αντιδράσεις στο εσωτερικό του κόμματος, καθώς η κυρία Κασιμάτη είχε προβεί σε επικριτικές δηλώσεις κατά του ΠΑΣΟΚ.
Δείτε φωτογραφίες:
«Είναι αναγκαία η πολιτική αλλαγή για κοινωνικούς, οικονομικούς και εθνικούς λόγους. Η χώρα μας βιώνει μεγάλες ανισότητες», πρόσθεσε ο κ. Ανδρουλάκης. Αναφερόμενος στην επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, είπε ότι «βρήκαν ευκαιρία στελέχη της ΝΔ να αμφισβητήσουν τους δημοκρατικούς αγώνες και τις θυσίες του ελληνικού λαού. Γι' αυτό χρειάζεται πολιτική αλλαγή».
«Νόστιμον ήμαρ, πρόεδρε» απάντησε η Νίνα Κασιμάτη και πρόσθεσε. «Είναι ιδιαίτερη η συγκίνησή μου που επιστρέφω στο κόμμα μου, στις ρίζες μου, στο ΠΑΣΟΚ, στις αρχές και τις αξίες». Όπως είπε, ο λαός είναι αντιμέτωπος με προκλήσεις που απαιτούν συσπείρωση γύρω από τη δημοκρατική παράταξη. «Είναι ο χώρος γύρω από τον οποίο πρέπει να συσπειρωθούμε. Είμαι ευτυχής που θα δώσουμε και πάλι μαζί αυτόν τον αγώνα».
Σε αντίθεση με προηγούμενες προσχωρήσεις, η επανένταξη της κυρίας Κασιμάτη έγινε επίσημα στα γραφεία του ΠΑΣΟΚ και όχι στη Βουλή. Ο πρόεδρος του κόμματος διευκρίνισε ότι το ζήτησε η ίδια, ώστε να προσδώσει και συμβολική αξία. Το ΠΑΣΟΚ δεν εκπροσωπείται με βουλευτή στη Β' Πειραιά από το 2012.
Συμβολισμός και Β' Πειραιά
Ο κ. Ανδρουλάκης αστειεύτηκε ότι με την κυρία Κασιμάτη ανήκουν σε διαφορετικές ομάδες, αλλά λόγω της περιφέρειάς της μπορεί να το αποδεχθεί. Με την επανένταξη, η Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματος φτάνει τους 37 βουλευτές, και η Κασιμάτη αναμένεται να είναι ξανά υποψήφια στη Β' Πειραιά.
Η Κασιμάτη είχε εκλεγεί με τον ΣΥΡΙΖΑ, από τον οποίο διεγράφη τον Αύγουστο και ανεξαρτητοποιήθηκε. Είχε αποχωρήσει από το ΠΑΣΟΚ το 2010, διαφωνώντας με την υπογραφή του μνημονίου από την κυβέρνηση Παπανδρέου, μαζί με άλλα στελέχη του «Νέου Αγωνιστή». Βουλευτής εξελέγη πρώτη φορά τον Ιανουάριο του 2015, με τον ΣΥΡΙΖΑ.
Η διαδρομή
Η επιστροφή προκάλεσε αντιδράσεις στο εσωτερικό του κόμματος, καθώς η κυρία Κασιμάτη είχε προβεί σε επικριτικές δηλώσεις κατά του ΠΑΣΟΚ.
Δείτε φωτογραφίες:
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