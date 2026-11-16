Τι ρώτησε ο Κουτσούμπας το ΑΙ και... βραχυκύκλωσε τη Microsoft - Το χιουμοριστικό βίντεο που ανέβασε
Τι ρώτησε ο Κουτσούμπας το ΑΙ και... βραχυκύκλωσε τη Microsoft - Το χιουμοριστικό βίντεο που ανέβασε
Ο γγ του ΚΚΕ σχολίασε την κατάρρευση της Microsoft: «Ο καπιταλισμός κρασάρει, αλλά μας λένε ότι δεν υπάρχει άλλο λειτουργικό»
Με το δικό του, χαρακτηριστικό χιούμορ σχολίασε ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, το παγκόσμιο μπλακάουτ στη Microsoft την περασμένη εβδομάδα, αξιοποιώντας την ευκαιρία για να ασκήσει κριτική στον καπιταλισμό και την κυβέρνηση.
Σε βίντεο, ο Δημήτρης Κουτσούμπας χρησιμοποίησε όρους της τεχνολογίας, όπως «κρασάρισμα», «update» και «restart», για να περιγράψει τα προβλήματα που, όπως υποστήριξε, αντιμετωπίζει το σημερινό οικονομικό και πολιτικό σύστημα.
«Έπεσε η Microsoft; Εντάξει, συμβαίνουν αυτά. Ο καπιταλισμός τόσα χρόνια κρασάρει και ακόμα προσπαθούν να μας πείσουν ότι δεν υπάρχει άλλο λειτουργικό!», ανέφερε χαρακτηριστικά.
«Το σύστημα εντόπισε σφάλμα. Οι μισθοί δεν φτάνουν, τα νοίκια ανεβαίνουν, οι πόλεμοι πολλαπλασιάζονται και κάθε φορά που πατάμε update, μας βγάζει… Μητσοτάκηδες! Ε, πόσα restart να κάνουμε πια», πρόσθεσε.
Ο γγ του ΚΚΕ συνέχισε στο ίδιο ύφος, συνδέοντας τα τεχνικά προβλήματα της Microsoft με το πολιτικό μήνυμα του κόμματός του.
«Στη Microsoft ψάχνουν ποιος server έπεσε, εμείς ξέρουμε ποιο σύστημα πρέπει να πέσει! Το μέλλον δεν χρειάζεται άλλο update. Χρειάζεται ανατροπή!».
Από το σχόλιό του δεν έλειψε και η τεχνητή νοημοσύνη, με τον Δημήτρη Κουτσούμπα να καταλήγει:
«Ρώτησα την τεχνητή νοημοσύνη πώς γίνεται να έχουμε τόση τεχνολογία, τόσο πλούτο, τόσες δυνατότητες και να μην μπορούμε να βγάλουμε τον μήνα. Και παιδιά… βραχυκύκλωσε η Microsoft!».
Δείτε το βίντεο:
Σε βίντεο, ο Δημήτρης Κουτσούμπας χρησιμοποίησε όρους της τεχνολογίας, όπως «κρασάρισμα», «update» και «restart», για να περιγράψει τα προβλήματα που, όπως υποστήριξε, αντιμετωπίζει το σημερινό οικονομικό και πολιτικό σύστημα.
«Έπεσε η Microsoft; Εντάξει, συμβαίνουν αυτά. Ο καπιταλισμός τόσα χρόνια κρασάρει και ακόμα προσπαθούν να μας πείσουν ότι δεν υπάρχει άλλο λειτουργικό!», ανέφερε χαρακτηριστικά.
«Το σύστημα εντόπισε σφάλμα. Οι μισθοί δεν φτάνουν, τα νοίκια ανεβαίνουν, οι πόλεμοι πολλαπλασιάζονται και κάθε φορά που πατάμε update, μας βγάζει… Μητσοτάκηδες! Ε, πόσα restart να κάνουμε πια», πρόσθεσε.
Ο γγ του ΚΚΕ συνέχισε στο ίδιο ύφος, συνδέοντας τα τεχνικά προβλήματα της Microsoft με το πολιτικό μήνυμα του κόμματός του.
«Στη Microsoft ψάχνουν ποιος server έπεσε, εμείς ξέρουμε ποιο σύστημα πρέπει να πέσει! Το μέλλον δεν χρειάζεται άλλο update. Χρειάζεται ανατροπή!».
Από το σχόλιό του δεν έλειψε και η τεχνητή νοημοσύνη, με τον Δημήτρη Κουτσούμπα να καταλήγει:
«Ρώτησα την τεχνητή νοημοσύνη πώς γίνεται να έχουμε τόση τεχνολογία, τόσο πλούτο, τόσες δυνατότητες και να μην μπορούμε να βγάλουμε τον μήνα. Και παιδιά… βραχυκύκλωσε η Microsoft!».
Δείτε το βίντεο:
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