Τι ρώτησε ο Κουτσούμπας το ΑΙ και... βραχυκύκλωσε τη Microsoft - Το χιουμοριστικό βίντεο που ανέβασε

Ο γγ του ΚΚΕ σχολίασε την κατάρρευση της Microsoft: «Ο καπιταλισμός κρασάρει, αλλά μας λένε ότι δεν υπάρχει άλλο λειτουργικό»