Στο ΠΑΣΟΚ εντάσσεται η Κασιμάτη - Φωτογραφίες από τη συνάντηση με τον Ανδρουλάκη
Στο ΠΑΣΟΚ εντάσσεται η Κασιμάτη - Φωτογραφίες από τη συνάντηση με τον Ανδρουλάκη
Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης την υποδέχθηκε στις 13:00 στο γραφείο του
Στο ΠΑΣΟΚ εντάσσεται ξανά η ανεξάρτητη βουλευτής Β΄ Πειραιά, Νίνα Κασιμάτη.
Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης την υποδέχθηκε στις 13:00 στο γραφείο του.
Με την ένταξή της η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ αυξάνεται στους 37 βουλευτές.
Δείτε φωτογραφίες:
Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης την υποδέχθηκε στις 13:00 στο γραφείο του.
Με την ένταξή της η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ αυξάνεται στους 37 βουλευτές.
Δείτε φωτογραφίες:
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