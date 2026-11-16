Συνάντηση Γεωργιάδη - Παγώνη: Στις 23 και 24 Ιανουαρίου 2027 οι εκλογές στον ΠΙΣ, έρχονται αλλαγές στις εφημερίες των νοσοκομείων

Υπάρχουν νοσοκομεία όπως το «Γεννηματάς», το Τζάνειο και το Γενικό Κρατικό Νίκαιας, τα οποία αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα μεγάλη πίεση με το σημερινό σύστημα εφημεριών - Δεν θα μείνουμε αδρανείς, είπε ο υπουργός Υγείας