Ευάγγελος Βενιζέλος: Υποχρέωσή μου να στηρίξω τον Μητσοτάκη στον ΟΗΕ για το τουρκολιβυκό
Ευάγγελος Βενιζέλος: Υποχρέωσή μου να στηρίξω τον Μητσοτάκη στον ΟΗΕ για το τουρκολιβυκό
«Έχουμε μπει σε μια μακρά προεκλογική περίοδο, που ο διεθνής χρόνος τρέχει και τα πάντα είναι ρευστά και αντί εμείς να είμαστε σοβαροί, συναινετικοί έχουμε περιπέσει σε μια κατάσταση κάπως μικροκομματική και στενά εκλογική και με ανησυχεί»
«H χώρα έχει εισέλθει σε μια μακρά προεκλογική περίοδο, την ώρα που οι διεθνείς εξελίξεις είναι ραγδαίες και το γεωπολιτικό περιβάλλον παραμένει ρευστό» επεσήμανε σήμερα ο πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Εξωτερικών, Ευάγγελος Βενιζέλος, σε συνέντευξή του στο Mega News 104.6 .
«Έχουμε μπει σε μια μακρά προεκλογική περίοδο, που ο διεθνής χρόνος τρέχει και τα πάντα είναι ρευστά, και αντί εμείς να είμαστε σοβαροί, συναινετικοί και με ιστορικότητα, έχουμε περιπέσει σε μια κατάσταση κάπως μικροκομματική και στενά εκλογική. Και αυτό με ανησυχεί», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ο κ. Βενιζέλος έκανε ιδιαίτερη μνεία στην παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ και στην τοποθέτησή του για το τουρκολιβυκό μνημόνιο, υπογραμμίζοντας ότι σε τέτοιες περιστάσεις εκπροσωπείται η Ελλάδα και όχι η εκάστοτε κυβέρνηση ή το κυβερνών κόμμα.
«Όταν η χώρα μιλάει στον ΟΗΕ και μάλιστα ενώπιον του Συμβουλίου Ασφαλείας, μιλάει η χώρα. Δεν μιλάει το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, δεν μιλάει ο εκάστοτε πρωθυπουργός, στην προκειμένη περίπτωση ο κύριος Μητσοτάκης», σημείωσε.
Ο πρώην υπουργός Εξωτερικών τόνισε ότι θεωρεί υποχρέωσή του να στηρίζει κάθε Έλληνα εκπρόσωπο που υπερασπίζεται τις εθνικές θέσεις σε διεθνές επίπεδο, ανεξάρτητα από το αξίωμα που κατέχει.
«Όταν λοιπόν πηγαίνει ο Έλληνας πρωθυπουργός, ο νόμιμος, ο δημοκρατικά νομιμοποιημένος, όποιος κι αν είναι, στον ΟΗΕ και μάλιστα ως προεδρεύων και μιλάει για το τουρκολιβυκό μνημόνιο, είναι δική μου υποχρέωση να τον υποστηρίξω. Και θα τον υποστηρίξω, όπως θα υποστηρίξω οποιονδήποτε Έλληνα εκπρόσωπο, είτε είναι πρέσβης, είτε είναι υπουργός, είτε πρωθυπουργός, αγωνίζεται να παρουσιάσει τις ελληνικές θέσεις στο Συμβούλιο Ασφαλείας», τόνισε συγκεκριμένα.
Ο πρώην υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε στη σημασία της ενίσχυσης της ελληνικής αμυντικής και διπλωματικής παρουσίας, κάνοντας ειδική μνεία στην «Ασπίδα του Αχιλλέα», τη συμμετοχή της Γαλλίας στο καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης και την ελληνοαιγυπτιακή συμφωνία για την Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ).
«Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε την Ασπίδα του Αχιλλέα ως αεράμυνα. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε τους Γάλλους μέσα στο καλώδιο ως συνεταιρους. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε την ελληνοαιγυπτιακή συμφωνία για την ΑΟΖ και να την επεκτείνουμε με συμφωνία», δήλωσε.
Τέλος, ο πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης σχολίασε τις εξελίξεις στις Ηνωμένες Πολιτείες, εκφράζοντας προβληματισμό για τη στρατηγική αβεβαιότητα και την εσωτερική συνταγματική κρίση που, κατά την εκτίμησή του, αντιμετωπίζει η χώρα.
Όπως σημείωσε, μια Αμερική που εμφανίζεται στρατηγικά κλονισμένη και ασαφής δεν αποτελεί θετική εξέλιξη για τη Δύση. Για τον λόγο αυτό, υποστήριξε ότι η Ευρώπη και οι υπόλοιπες δυτικές δυνάμεις θα πρέπει να συμβάλουν στη στήριξη των ΗΠΑ, με στόχο την ομαλή λειτουργία της φιλελεύθερης δημοκρατίας.
«Μια Αμερική η οποία κλονίζεται στρατηγικά, επειδή είναι ασαφής και ταυτόχρονα έχει και εσωτερική συνταγματική κρίση, είναι μια Αμερική η οποία δεν είναι και ό,τι καλύτερο μπορεί να σου τύχει. Άρα πρέπει να βρει έναν τρόπο η Ευρώπη, η υπόλοιπη Δύση, να στηρίξει τις Ηνωμένες Πολιτείες, όσο και αν αυτό φαίνεται περίεργο», σημείωσε μεταξύ άλλων.
«Έχουμε μπει σε μια μακρά προεκλογική περίοδο, που ο διεθνής χρόνος τρέχει και τα πάντα είναι ρευστά, και αντί εμείς να είμαστε σοβαροί, συναινετικοί και με ιστορικότητα, έχουμε περιπέσει σε μια κατάσταση κάπως μικροκομματική και στενά εκλογική. Και αυτό με ανησυχεί», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ο κ. Βενιζέλος έκανε ιδιαίτερη μνεία στην παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ και στην τοποθέτησή του για το τουρκολιβυκό μνημόνιο, υπογραμμίζοντας ότι σε τέτοιες περιστάσεις εκπροσωπείται η Ελλάδα και όχι η εκάστοτε κυβέρνηση ή το κυβερνών κόμμα.
«Όταν η χώρα μιλάει στον ΟΗΕ και μάλιστα ενώπιον του Συμβουλίου Ασφαλείας, μιλάει η χώρα. Δεν μιλάει το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, δεν μιλάει ο εκάστοτε πρωθυπουργός, στην προκειμένη περίπτωση ο κύριος Μητσοτάκης», σημείωσε.
Ο πρώην υπουργός Εξωτερικών τόνισε ότι θεωρεί υποχρέωσή του να στηρίζει κάθε Έλληνα εκπρόσωπο που υπερασπίζεται τις εθνικές θέσεις σε διεθνές επίπεδο, ανεξάρτητα από το αξίωμα που κατέχει.
«Όταν λοιπόν πηγαίνει ο Έλληνας πρωθυπουργός, ο νόμιμος, ο δημοκρατικά νομιμοποιημένος, όποιος κι αν είναι, στον ΟΗΕ και μάλιστα ως προεδρεύων και μιλάει για το τουρκολιβυκό μνημόνιο, είναι δική μου υποχρέωση να τον υποστηρίξω. Και θα τον υποστηρίξω, όπως θα υποστηρίξω οποιονδήποτε Έλληνα εκπρόσωπο, είτε είναι πρέσβης, είτε είναι υπουργός, είτε πρωθυπουργός, αγωνίζεται να παρουσιάσει τις ελληνικές θέσεις στο Συμβούλιο Ασφαλείας», τόνισε συγκεκριμένα.
Ο πρώην υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε στη σημασία της ενίσχυσης της ελληνικής αμυντικής και διπλωματικής παρουσίας, κάνοντας ειδική μνεία στην «Ασπίδα του Αχιλλέα», τη συμμετοχή της Γαλλίας στο καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης και την ελληνοαιγυπτιακή συμφωνία για την Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ).
«Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε την Ασπίδα του Αχιλλέα ως αεράμυνα. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε τους Γάλλους μέσα στο καλώδιο ως συνεταιρους. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε την ελληνοαιγυπτιακή συμφωνία για την ΑΟΖ και να την επεκτείνουμε με συμφωνία», δήλωσε.
Τέλος, ο πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης σχολίασε τις εξελίξεις στις Ηνωμένες Πολιτείες, εκφράζοντας προβληματισμό για τη στρατηγική αβεβαιότητα και την εσωτερική συνταγματική κρίση που, κατά την εκτίμησή του, αντιμετωπίζει η χώρα.
Όπως σημείωσε, μια Αμερική που εμφανίζεται στρατηγικά κλονισμένη και ασαφής δεν αποτελεί θετική εξέλιξη για τη Δύση. Για τον λόγο αυτό, υποστήριξε ότι η Ευρώπη και οι υπόλοιπες δυτικές δυνάμεις θα πρέπει να συμβάλουν στη στήριξη των ΗΠΑ, με στόχο την ομαλή λειτουργία της φιλελεύθερης δημοκρατίας.
«Μια Αμερική η οποία κλονίζεται στρατηγικά, επειδή είναι ασαφής και ταυτόχρονα έχει και εσωτερική συνταγματική κρίση, είναι μια Αμερική η οποία δεν είναι και ό,τι καλύτερο μπορεί να σου τύχει. Άρα πρέπει να βρει έναν τρόπο η Ευρώπη, η υπόλοιπη Δύση, να στηρίξει τις Ηνωμένες Πολιτείες, όσο και αν αυτό φαίνεται περίεργο», σημείωσε μεταξύ άλλων.
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