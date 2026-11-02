Ευάγγελος Βενιζέλος: Υποχρέωσή μου να στηρίξω τον Μητσοτάκη στον ΟΗΕ για το τουρκολιβυκό

«Έχουμε μπει σε μια μακρά προεκλογική περίοδο, που ο διεθνής χρόνος τρέχει και τα πάντα είναι ρευστά και αντί εμείς να είμαστε σοβαροί, συναινετικοί έχουμε περιπέσει σε μια κατάσταση κάπως μικροκομματική και στενά εκλογική και με ανησυχεί»