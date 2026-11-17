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Η εταιρεία παροχής διέκοψε την παροχή αερίου στην πολυκατοικία στη Νέα Ιωνία, άνοιξε ο δρόμος
Η εταιρεία παροχής διέκοψε την παροχή αερίου στην πολυκατοικία στη Νέα Ιωνία, άνοιξε ο δρόμος
Στην οδό Κατασμονής έσπευσαν 9 πυροσβέστες με δύο οχήματα και απέκλεισαν αρχικά τον δρόμο
Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Τρίτης (17/11) για διαρροή αερίου σε πολυκατοικία στην οδό Κατασμονής στη Νέα Ιωνία. Λίγο αργότερα έφτασε στο σημείο η εταιρεία παροχής αερίου και διέκοψε την παροχή αερίου.
Σύμφωνα με πληροφορίες στο σημείο έσπευσαν 9 πυροσβέστες με δύο οχήματα και απέκλεισαν αρχικά τον δρόμο. Πλέον διεξάγεται κανονικά η κυκλοφορία των οχημάτων στον δρόμο.
Σύμφωνα με πληροφορίες στο σημείο έσπευσαν 9 πυροσβέστες με δύο οχήματα και απέκλεισαν αρχικά τον δρόμο. Πλέον διεξάγεται κανονικά η κυκλοφορία των οχημάτων στον δρόμο.
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