Ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας επιδιώκουν Αθήνα και Άγκυρα, παρά τις εκκρεμότητες στην Ανατολική Μεσόγειο - Προβληματισμός για την αντίδραση της Τουρκίας όταν το ερευνητικό πλοίο φτάσει στην κυπριακή ΑΟΖ