Μήνυμα αποκλιμάκωσης από Γεραπετρίτη και Φιντάν – Τα αγκάθια με το καλώδιο και το τουρκολιβυκό μνημόνιο
Μήνυμα αποκλιμάκωσης από Γεραπετρίτη και Φιντάν – Τα αγκάθια με το καλώδιο και το τουρκολιβυκό μνημόνιο
Ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας επιδιώκουν Αθήνα και Άγκυρα, παρά τις εκκρεμότητες στην Ανατολική Μεσόγειο - Προβληματισμός για την αντίδραση της Τουρκίας όταν το ερευνητικό πλοίο φτάσει στην κυπριακή ΑΟΖ
Μήνυμα χαμηλώματος των τόνων, μετά από μια περίοδο ελεγχόμενης έντασης στα Ελληνοτουρκικά, θέλησαν να στείλουν με τη συνάντησή τους χθες στις Βρυξέλλες οι υπουργοί Εξωτερικών των δύο χωρών, Γιώργος Γεραπετρίτης και Χακάν Φιντάν. Συγχρόνως, όπως τόνιζε αρμόδια πηγή, σε μια περίοδο που απαιτείται ψυχραιμία και λεπτοί χειρισμοί, οι δύο υπουργοί δείχνουν ότι, ανεξάρτητα από εντάσεις και πισωγυρίσματα στις σχέσεις, οι δίαυλοι πρέπει να παραμένουν ανοικτοί, ώστε να αποτρέπεται η μετατροπή των εντάσεων σε κρίσεις.
Αν και η προώθηση στην Τουρκική Εθνοσυνέλευση του νόμου για τη «Γαλάζια Πατρίδα» φαίνεται να παίρνει και άλλη παράταση, ακόμη και για τις αρχές του 2027, το επόμενο διάστημα αναμένεται η επίσκεψη Ερντογάν στη Λιβύη, που θα πυροδοτήσει και πάλι τα σενάρια για συνεργασία στην αναζήτηση υδρογονανθράκων σε ευαίσθητες περιοχές που διεκδικεί η Λιβύη.
Στη διάρκεια της συνάντησης που είχαν οι κ.κ. Γεραπετρίτης και Φιντάν αφιέρωσαν μέρος της συζήτησης στις εξελίξεις στο θέμα του Ιράν, αλλά και στις εκλογές στο Ισραήλ και στις ΗΠΑ και το πώς επηρεάζουν και την ευρύτερη περιοχή. Από ελληνικής πλευράς τέθηκε το ζήτημα της ηλεκτρικής διασύνδεσης, με τον Γιώργο Γεραπετρίτη να επισημαίνει ότι πρέπει να ολοκληρωθούν απρόσκοπτα οι εργασίες του πλοίου, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για έργο ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος και σημασίας. Μια επισήμανση που είχε ιδιαίτερη σημασία, καθώς έγινε στο περιθώριο της δεύτερης Υπουργικής Συνάντησης για τη Διαπεριφερειακή Ασφάλεια και Συνδεσιμότητα, στο πλαίσιο της Ε.Ε. στην οποία είχε κληθεί να συμμετάσχει και ο τούρκος ΥΠΕΞ.
Ο Γ. Γεραπετρίτης είχε την ευκαιρία επίσης να θέσει το θέμα της κύρωσης του τουρκολιβυκού μνημονίου, υπενθυμίζοντας την ελληνική θέση ότι είναι αντίθετο στο Διεθνές Δίκαιο και δεν παράγει έννομα αποτελέσματα.
Η τουρκική πλευρά, πάντως, έδειξε να αντιμετωπίζει με έκπληξη τη σφοδρή αντίδραση της Αθήνας, με την ομιλια Μητσοτακη στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, την κοινή δήλωση των 27 της Ε.Ε. αλλά και την κοινή δήλωση των έξι μεταξύ αυτών της Αιγύπτου των ΗΑΕ και του Μπαχρέιν καθώς θεωρεί ότι όποιο αποτέλεσμα μπορεί να παράξει, το τουρκολιβυκό μνημόνιο, μπορεί να το κάνει και χωρίς την κύρωση.
Για την τουρκική πλευρά και προσωπικά για τον Χ. Φιντάν είναι μια περίοδος εξαιρετικά ευαίσθητη, καθώς ο ίδιος γίνεται στόχος κριτικής από εθνικιστικούς κύκλους, ακόμη και από το ίδιο του το κόμμα, αλλά κυρίως από την αντιπολίτευση. Και η κριτική αυτή θα κλιμακωθεί σε λίγες ημέρες, όταν, κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού στην Τουρκική Εθνοσυνέλευση, θα υπάρξει εφ’ όλης της ύλης συζήτηση και για τα ζητήματα της Ανατολικής Μεσογείου, με το ζήτημα της ηλεκτρικής διασύνδεσης να αναμένεται να βρεθεί ψηλά στην ατζέντα των επιθέσεων της αντιπολίτευσης.
Ο στόχος, βεβαίως, είναι η υπόθεση του καλωδίου να κρατηθεί χαμηλά, ώστε να αποφευχθούν εντάσεις που θα δημιουργούσαν προβλήματα στις έρευνες.
Πάντως, προβληματισμός υπάρχει για το πώς θα αντιδράσει η Τουρκία όταν το πλοίο φθάσει στο όριο της κυπριακής ΑΟΖ, καθώς εκεί η γαλλική φόρμουλα δεν θα είναι εύκολο να λειτουργήσει. Η Τουρκία δεν αναγνωρίζει την Κυπριακή Δημοκρατία και έτσι δεν είναι εύκολο να υπάρξει μια αντίστοιχη συνεννόηση, όπως αυτή που έγινε με την Ελλάδα. Επίσης, η Τουρκία έχει να επιδείξει ως πάγια προτεραιότητα την προστασία των «δικαιωμάτων της Τουρκίας και της ΤΔΒΚ» στις θαλάσσιες ζώνες, επιχειρώντας έτσι να σφετερισθεί πλήρως τις θαλάσσιες ζώνες της Κύπρου.
Στο παρελθόν, μάλιστα, η Τουρκία είχε απειλήσει πλοία που πραγματοποιούσαν έρευνες στην περιοχή με άδεια και συντονισμό από την Κυπριακή Δημοκρατία, αλλά είχε στείλει και δικά της ερευνητικά πλοία και γεωτρύπανα για παράνομες έρευνες και γεωτρήσεις εντός της κυπριακής ΑΟΖ.
Οι δυο υπουργοί Εξωτερικών συζήτησαν και συμφώνησαν στην ανάγκη διασφάλισης της ασφάλειας και της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας, που είναι ζωτικής σημασίας για την ενεργειακή και επισιτιστική ασφάλεια καθώς όχι μόνο τα Στενά του Ορμούζ αλλά πλέον και η Μαύρη Θάλασσα βρισκόνται συχνά στο επίκεντρο επιθέσεων εναντίον εμπορικών πλοίων.
Αν και η προώθηση στην Τουρκική Εθνοσυνέλευση του νόμου για τη «Γαλάζια Πατρίδα» φαίνεται να παίρνει και άλλη παράταση, ακόμη και για τις αρχές του 2027, το επόμενο διάστημα αναμένεται η επίσκεψη Ερντογάν στη Λιβύη, που θα πυροδοτήσει και πάλι τα σενάρια για συνεργασία στην αναζήτηση υδρογονανθράκων σε ευαίσθητες περιοχές που διεκδικεί η Λιβύη.
Στη διάρκεια της συνάντησης που είχαν οι κ.κ. Γεραπετρίτης και Φιντάν αφιέρωσαν μέρος της συζήτησης στις εξελίξεις στο θέμα του Ιράν, αλλά και στις εκλογές στο Ισραήλ και στις ΗΠΑ και το πώς επηρεάζουν και την ευρύτερη περιοχή. Από ελληνικής πλευράς τέθηκε το ζήτημα της ηλεκτρικής διασύνδεσης, με τον Γιώργο Γεραπετρίτη να επισημαίνει ότι πρέπει να ολοκληρωθούν απρόσκοπτα οι εργασίες του πλοίου, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για έργο ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος και σημασίας. Μια επισήμανση που είχε ιδιαίτερη σημασία, καθώς έγινε στο περιθώριο της δεύτερης Υπουργικής Συνάντησης για τη Διαπεριφερειακή Ασφάλεια και Συνδεσιμότητα, στο πλαίσιο της Ε.Ε. στην οποία είχε κληθεί να συμμετάσχει και ο τούρκος ΥΠΕΞ.
Ο Γ. Γεραπετρίτης είχε την ευκαιρία επίσης να θέσει το θέμα της κύρωσης του τουρκολιβυκού μνημονίου, υπενθυμίζοντας την ελληνική θέση ότι είναι αντίθετο στο Διεθνές Δίκαιο και δεν παράγει έννομα αποτελέσματα.
Η δύσκολη περίοδος για τον Φιντάν
Η τουρκική πλευρά, πάντως, έδειξε να αντιμετωπίζει με έκπληξη τη σφοδρή αντίδραση της Αθήνας, με την ομιλια Μητσοτακη στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, την κοινή δήλωση των 27 της Ε.Ε. αλλά και την κοινή δήλωση των έξι μεταξύ αυτών της Αιγύπτου των ΗΑΕ και του Μπαχρέιν καθώς θεωρεί ότι όποιο αποτέλεσμα μπορεί να παράξει, το τουρκολιβυκό μνημόνιο, μπορεί να το κάνει και χωρίς την κύρωση.
Για την τουρκική πλευρά και προσωπικά για τον Χ. Φιντάν είναι μια περίοδος εξαιρετικά ευαίσθητη, καθώς ο ίδιος γίνεται στόχος κριτικής από εθνικιστικούς κύκλους, ακόμη και από το ίδιο του το κόμμα, αλλά κυρίως από την αντιπολίτευση. Και η κριτική αυτή θα κλιμακωθεί σε λίγες ημέρες, όταν, κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού στην Τουρκική Εθνοσυνέλευση, θα υπάρξει εφ’ όλης της ύλης συζήτηση και για τα ζητήματα της Ανατολικής Μεσογείου, με το ζήτημα της ηλεκτρικής διασύνδεσης να αναμένεται να βρεθεί ψηλά στην ατζέντα των επιθέσεων της αντιπολίτευσης.
Ο στόχος, βεβαίως, είναι η υπόθεση του καλωδίου να κρατηθεί χαμηλά, ώστε να αποφευχθούν εντάσεις που θα δημιουργούσαν προβλήματα στις έρευνες.
Το καλώδιο στην Κύπρο
Πάντως, προβληματισμός υπάρχει για το πώς θα αντιδράσει η Τουρκία όταν το πλοίο φθάσει στο όριο της κυπριακής ΑΟΖ, καθώς εκεί η γαλλική φόρμουλα δεν θα είναι εύκολο να λειτουργήσει. Η Τουρκία δεν αναγνωρίζει την Κυπριακή Δημοκρατία και έτσι δεν είναι εύκολο να υπάρξει μια αντίστοιχη συνεννόηση, όπως αυτή που έγινε με την Ελλάδα. Επίσης, η Τουρκία έχει να επιδείξει ως πάγια προτεραιότητα την προστασία των «δικαιωμάτων της Τουρκίας και της ΤΔΒΚ» στις θαλάσσιες ζώνες, επιχειρώντας έτσι να σφετερισθεί πλήρως τις θαλάσσιες ζώνες της Κύπρου.
Στο παρελθόν, μάλιστα, η Τουρκία είχε απειλήσει πλοία που πραγματοποιούσαν έρευνες στην περιοχή με άδεια και συντονισμό από την Κυπριακή Δημοκρατία, αλλά είχε στείλει και δικά της ερευνητικά πλοία και γεωτρύπανα για παράνομες έρευνες και γεωτρήσεις εντός της κυπριακής ΑΟΖ.
Οι δυο υπουργοί Εξωτερικών συζήτησαν και συμφώνησαν στην ανάγκη διασφάλισης της ασφάλειας και της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας, που είναι ζωτικής σημασίας για την ενεργειακή και επισιτιστική ασφάλεια καθώς όχι μόνο τα Στενά του Ορμούζ αλλά πλέον και η Μαύρη Θάλασσα βρισκόνται συχνά στο επίκεντρο επιθέσεων εναντίον εμπορικών πλοίων.
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