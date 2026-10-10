Γεωργιάδης: 11 μηνύσεις για παράνομα γραφεία διαιτολόγων και άσκηση επαγγέλματος μέσω social media μετά τη δημιουργία του επίσημου φορέα
Γεωργιάδης: 11 μηνύσεις για παράνομα γραφεία διαιτολόγων και άσκηση επαγγέλματος μέσω social media μετά τη δημιουργία του επίσημου φορέα
Σύμφωνα με τον υπουργό, βρίσκονται υπό εξέταση ακόμη 36 αναφορές, οι οποίες έχουν υποβληθεί μέσω της πλατφόρμας αναφορών του Συλλόγου
Στις ενέργειες για την αντιμετώπιση της παράνομης άσκησης του επαγγέλματος του διαιτολόγου - διατροφολόγου αναφέρθηκε με ανάρτησή του ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, γνωστοποιώντας ότι την προηγούμενη εβδομάδα κατατέθηκαν 11 μηνύσεις, ενώ εξετάζονται ακόμη 36 αναφορές.
Όπως ανέφερε ο υπουργός, από τις 11 μηνύσεις που κατατέθηκαν από τον Σύλλογο Διαιτολόγων - Διατροφολόγων, οι δύο αφορούν παράνομα γραφεία και οι εννέα περιπτώσεις παράνομης άσκησης του επαγγέλματος μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
Παράλληλα, ο κ. Γεωργιάδης υπενθύμισε ότι τον Μάιο του 2025 ψηφίστηκε η δημιουργία του επίσημου φορέα των διαιτολόγων - διατροφολόγων, μαζί με τα νομικά εργαλεία για την αντιμετώπιση της παράνομης άσκησης του επαγγέλματος.
Σύμφωνα με τον ίδιο, βρίσκονται υπό εξέταση ακόμη 36 αναφορές, οι οποίες έχουν υποβληθεί μέσω της πλατφόρμας αναφορών του Συλλόγου.
Ο υπουργός Υγείας συνόδευσε την ανάρτησή του με φωτογραφίες σχετικών εγγράφων, επισημαίνοντας ότι η προστασία της δημόσιας υγείας αποτελεί βασική προτεραιότητα.
«Η προστασία της δημόσιας υγείας είναι η απόλυτη προτεραιότητά μας και όλα τα εργαλεία που δημιουργούμε έχουν μόνο γνώμονα αυτό», κατέληξε ο Άδωνις Γεωργιάδης.
Την προηγούμενη εβδομάδα κατατέθηκαν από το Σύλλογο 11 μηνύσεις, 2 για παράνομα γραφεία και 9 για παράνομη άσκηση επαγγέλματος μέσω social media. Εξετάζονται ακόμα 36 αναφορές μέσα από τη πλατφόρμα αναφορών του Συλλόγου https://hdna.gr/anafores/
Η προστασία της δημόσιας υγείας είναι η απόλυτη προτεραιότητα μας και όλα τα εργαλεία που δημιουργούμε έχουν μόνο γνώμονα αυτό.»
Όπως ανέφερε ο υπουργός, από τις 11 μηνύσεις που κατατέθηκαν από τον Σύλλογο Διαιτολόγων - Διατροφολόγων, οι δύο αφορούν παράνομα γραφεία και οι εννέα περιπτώσεις παράνομης άσκησης του επαγγέλματος μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
Παράλληλα, ο κ. Γεωργιάδης υπενθύμισε ότι τον Μάιο του 2025 ψηφίστηκε η δημιουργία του επίσημου φορέα των διαιτολόγων - διατροφολόγων, μαζί με τα νομικά εργαλεία για την αντιμετώπιση της παράνομης άσκησης του επαγγέλματος.
Σύμφωνα με τον ίδιο, βρίσκονται υπό εξέταση ακόμη 36 αναφορές, οι οποίες έχουν υποβληθεί μέσω της πλατφόρμας αναφορών του Συλλόγου.
Ο υπουργός Υγείας συνόδευσε την ανάρτησή του με φωτογραφίες σχετικών εγγράφων, επισημαίνοντας ότι η προστασία της δημόσιας υγείας αποτελεί βασική προτεραιότητα.
«Η προστασία της δημόσιας υγείας είναι η απόλυτη προτεραιότητά μας και όλα τα εργαλεία που δημιουργούμε έχουν μόνο γνώμονα αυτό», κατέληξε ο Άδωνις Γεωργιάδης.
Το 2025 τον Μάιο ψηφίσαμε τη δημιουργία του επίσημου φορέα των Διαιτολόγων-Διατροφολόγων, και μαζί τα νομικά εργαλεία για την παράνομη άσκηση του επαγγέλματος.— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) October 10, 2026
Την προηγούμενη εβδομάδα κατατέθηκαν από το Σύλλογο 11 μηνύσεις, 2 για παράνομα γραφεία και 9 για παράνομη άσκηση… pic.twitter.com/CCvts2jzbX
Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη«Το 2025 τον Μάιο ψηφίσαμε τη δημιουργία του επίσημου φορέα των Διαιτολόγων-Διατροφολόγων, και μαζί τα νομικά εργαλεία για την παράνομη άσκηση του επαγγέλματος.
Την προηγούμενη εβδομάδα κατατέθηκαν από το Σύλλογο 11 μηνύσεις, 2 για παράνομα γραφεία και 9 για παράνομη άσκηση επαγγέλματος μέσω social media. Εξετάζονται ακόμα 36 αναφορές μέσα από τη πλατφόρμα αναφορών του Συλλόγου https://hdna.gr/anafores/
Η προστασία της δημόσιας υγείας είναι η απόλυτη προτεραιότητα μας και όλα τα εργαλεία που δημιουργούμε έχουν μόνο γνώμονα αυτό.»
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