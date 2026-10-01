Το αλπικό τοπίο αλλάζει δραματικά: Η Ελβετία έχει χάσει το ένα πέμπτο των παγετώνων της μέσα σε μόλις πέντε χρόνια

Το πρώτο οκτάμηνο του 2026 οι παγετώνες της χώρας συρρικνώθηκαν κατά 5,5%, σύμφωνα με έκθεση παρακολούθησης των ελβετικών παγετώνων - Το μέσο πάχος τους μειώθηκε κατά 2,5 έως 4 μέτρα την εξεταζόμενη περίοδο





Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση παρακολούθησης των ελβετικών παγετώνων, το πρώτο οκτάμηνο του 2026 οι παγετώνες της χώρας συρρικνώθηκαν κατά 5,5%, έπειτα από ένα καλοκαίρι με ακραία κύματα ζέστης, το οποίο ακολούθησε έναν χειμώνα με περιορισμένες χιονοπτώσεις. Η νέα απώλεια φέρνει τη συνολική μείωση του όγκου των



Ματίας Χους, παγετωνολόγος στο Ομοσπονδιακό Ινστιτούτο Τεχνολογίας (ETH) Ζυρίχης και βασικός συντάκτης της έκθεσης, υπογραμμίζει ότι πολλοί άνθρωποι δεν αντιλαμβάνονται πόσο γρήγορα υποχωρούν οι παγετώνες. Όπως λέει, υπάρχουν σήμερα σημεία που έχουν μετατραπεί σε γυμνούς βράχους και τα οποία μόλις μία γενιά πριν καλύπτονταν από εκατοντάδες μέτρα πάγου.







«Είναι εντυπωσιακό να στέκεσαι σε αυτό το σεληνιακό τοπίο, όπου πριν από λίγα χρόνια υπήρχε ένα μεγάλο στρώμα πάγου, ένας εκτεταμένος παγετώνας», ανέφερε ο Χους. «Τώρα είναι μια έρημος από βράχους, με μερικά διάσπαρτα κομμάτια παλιού πάγου που λιώνουν πάνω στα θερμά πετρώματα».



Το πάχος μειώθηκε κατά 2,5 ως 4 μέτρα Η έκθεση, που εκπονήθηκε από το δίκτυο παρακολούθησης των αλλαγών στους παγετώνες των Ελβετικών Άλπεων (Swiss Glacier Monitoring Network) και την Ελβετική Επιτροπή Παρατήρησης της Κρυόσφαιρας (Swiss Commission for Cryosphere Observation), διαπίστωσε ότι το μέσο πάχος των επιμέρους παγετώνων μειώθηκε κατά 2,5 έως 4 μέτρα μέσα στο 2026.



Οι επιστήμονες παρατηρούν, μάλιστα, ένα νέο και ιδιαίτερα ανησυχητικό φαινόμενο: παγετώνες δεν υποχωρούν πλέον μόνο εξαιτίας της επιφανειακής ζέστης, αλλά καταρρέουν και εκ των έσω. Ρεύματα νερού κάτω από τον πάγο δημιουργούν μεγάλες κοιλότητες, με αποτέλεσμα να καταρρέουν τμήματα των παγετώνων και η διάλυσή τους να επιταχύνεται.



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«Υπάρχουν τεράστιες τρύπες σαν αυτές που βλέπουμε σε ένα κομμάτι τυρί, στο κέντρο του πάγου, με οροφές που καταρρέουν», εξήγησε ο Χους.



Την ίδια ώρα, η Ευρώπη θερμαίνεται με ρυθμό περίπου διπλάσιο από τον παγκόσμιο μέσο όρο, ενώ οι Άλπεις συγκαταλέγονται στις περιοχές που βιώνουν τις πιο δραματικές αλλαγές.







Σχεδόν το ένα πέμπτο του όγκου των παγετώνων της έχει χάσει η Ελβετία μέσα σε μόλις πέντε χρόνια, σύμφωνα με νέα επιστημονική έρευνα, η οποία φανερώνει τη δραματική αλλαγή του αλπικού τοπίου λόγω της κλιματικής αλλαγής.Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση παρακολούθησης των ελβετικών παγετώνων, το πρώτο οκτάμηνο τουοι παγετώνες της χώρας συρρικνώθηκαν κατά%, έπειτα από ένα καλοκαίρι με ακραία κύματα ζέστης, το οποίο ακολούθησε έναν χειμώνα με περιορισμένες χιονοπτώσεις. Η νέα απώλεια φέρνει τη συνολική μείωση του όγκου των παγετώνων από το 2021 στο 19,4%, μετατρέποντας τα άλλοτε επιβλητικά λευκά τοπία σε εκτάσεις γυμνού βράχου που θυμίζουν πλέον σεληνιακό τοπίο., παγετωνολόγος στοκαι βασικός συντάκτης της έκθεσης, υπογραμμίζει ότι πολλοί άνθρωποι δεν αντιλαμβάνονται πόσο γρήγορα υποχωρούν οι παγετώνες. Όπως λέει, υπάρχουν σήμερα σημεία που έχουν μετατραπεί σε γυμνούς βράχους και τα οποία μόλις μία γενιά πριν καλύπτονταν από εκατοντάδες μέτρα πάγου.«Είναι εντυπωσιακό να στέκεσαι σε αυτό το σεληνιακό τοπίο, όπου πριν από λίγα χρόνια υπήρχε ένα μεγάλο στρώμα πάγου, ένας εκτεταμένος παγετώνας», ανέφερε ο. «Τώρα είναι μια έρημος από βράχους, με μερικά διάσπαρτα κομμάτια παλιού πάγου που λιώνουν πάνω στα θερμά πετρώματα».Η έκθεση, που εκπονήθηκε από το δίκτυο παρακολούθησης των αλλαγών στους παγετώνες των Ελβετικών Άλπεων () και την Ελβετική Επιτροπή Παρατήρησης της Κρυόσφαιρας (), διαπίστωσε ότι το μέσο πάχος των επιμέρους παγετώνων μειώθηκε κατάμέσα στο 2026.Οι επιστήμονες παρατηρούν, μάλιστα, ένα νέο και ιδιαίτερα ανησυχητικό φαινόμενο: παγετώνες δεν υποχωρούν πλέον μόνο εξαιτίας της επιφανειακής ζέστης, αλλά καταρρέουν και εκ των έσω. Ρεύματα νερού κάτω από τον πάγο δημιουργούν μεγάλες κοιλότητες, με αποτέλεσμα να καταρρέουν τμήματα των παγετώνων και η διάλυσή τους να επιταχύνεται.«Υπάρχουν τεράστιες τρύπες σαν αυτές που βλέπουμε σε ένα κομμάτι τυρί, στο κέντρο του πάγου, με οροφές που καταρρέουν», εξήγησε οΤην ίδια ώρα, η Ευρώπη θερμαίνεται με ρυθμό περίπου διπλάσιο από τον παγκόσμιο μέσο όρο, ενώ οι Άλπεις συγκαταλέγονται στις περιοχές που βιώνουν τις πιο δραματικές αλλαγές.

Ανάλυση της MeteoSwiss έδειξε ότι η περίοδος από τον Απρίλιο έως τον Σεπτέμβριο του 2026 ήταν η θερμότερη και ξηρότερη από τότε που ξεκίνησαν οι καταγραφές, το 1864.



Ο Χους επισκέφθηκε τον Σεπτέμβριο τον πρώην παγετώνα Plattalvafirn ή Griess, ο οποίος μέσα σε μόλις 20 χρόνια έχασε το 99% της έκτασής του. «Αυτό που έχει αλλάξει είναι ότι οι ρυθμοί υποχώρησης έχουν εκτοξευθεί», σημείωσε. «Οδηγούν στη διάλυση των παγετώνων. Πραγματικά, καταρρέουν κομμάτι - κομμάτι».