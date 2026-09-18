Συνελήφθησαν δύο ανήλικοι που εμπλέκονται σε 4 κλοπές το τελευταίο δεκαήμερο στη Λαμία

Στη σύλληψη δύο ανηλίκων
για σύσταση συμμορίας, κλοπές
και φθορά ξένης ιδιοκτησίας προχώρησε χθες το πρωί (17/9) στη Λαμία
. Στο πλαίσιο της έρευνας, για τις ίδιες κατηγορίες, ταυτοποιήθηκε ένας ακόμη ανήλικος, μέλος της συμμορίας
, ο οποίος αναζητείται για να συλληφθεί.
Ειδικότερα, όπως διαπιστώθηκε από έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. από τις 8 έως τις 17 Σεπτεμβρίου τα μέλη της συμμορίας εμπλέκονται συνολικά σε τέσσερις περιπτώσεις κλοπών. Σε δύο κλοπές σταθμευμένων δίκυκλων μοτοσικλετών, σε κλοπή χρηματικού ποσού από κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, σε κλοπή γυναικείας τσάντας από σχολική μονάδα.
Από τους αστυνομικούς κατασχέθηκαν αντικείμενα, προσωπικά έγγραφα και τραπεζικές κάρτες, τα οποία προέρχονταν από την κλοπή της προαναφερόμενης τσάντας και αποδόθηκαν στην νόμιμη κάτοχό τους.
Σημειώνεται οι συλληφθέντες έχουν απασχολήσει κατά το παρελθόν τις Αρχές για παρόμοια αδικήματα, καθώς στις 20 Ιουλίου 2026 είχε διαφύγει από το Ίδρυμα Αγωγής Ανηλίκων Αρρένων Βόλου.
Επιπλέον, συνελήφθη και η μητέρα ενός εκ των ανηλίκων, για παραμέληση της εποπτείας του.
Την προανάκριση ενήργησε η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας, ενώ ερευνάται η τυχόν εμπλοκή τους στη διάπραξη και άλλων συναφών αξιόποινων πράξεων.