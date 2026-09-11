Παπασταύρου: Είμαστε σε κατεύθυνση παρέμβασης για το πετρέλαιο θέρμανσης αν δεν υπάρξει αποκλιμάκωση των τιμών
Παπασταύρου: Είμαστε σε κατεύθυνση παρέμβασης για το πετρέλαιο θέρμανσης αν δεν υπάρξει αποκλιμάκωση των τιμών
Παρόμοια ήταν η προοπτική που άφησε ο κ. Παπασταύρου και για το πετρέλαιο κίνησης λέγοντας ότι «τα μέτρα που ίσχυαν Αύγουστο και Σεπτέμβριο θα πρέπει να εξεταστούν και εκεί θα πρέπει να περιμένουμε εξελίξεις»
Το μήνυμα ότι η κυβέρνηση «είναι σε κατεύθυνση παρέμβασης» για το πετρέλαιο θέρμανσης έστειλε την Παρασκευή ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου.
Όπως είπε στον ΣΚΑΪ «παρακολουθούμε τις εξελίξεις, έχουμε αποδείξει στο παρελθόν και στην πράξη ότι οποτεδήποτε χρειάστηκε - και με τις τιμές αυτές μπαίνουμε στην κατεύθυνση αυτή - στηρίζουμε την κοινωνία και δεν αφήνουμε κανένα πίσω».
«Η τιμή στο πετρέλαιο θέρμανσης είναι 60% πάνω από πέρσι. Αν δεν υπάρξει αποκλιμάκωση θα πρέπει να περιμένετε από την κυβέρνηση συνολικά να πάρουμε κάποια μέτρα. Δεν θα αφήσουμε κανένα μέρος της κοινωνίας πίσω, να ξέρουν όλοι ότι όπως έχουμε δείξει, δεν είμαστε αδιάφοροι» πρόσθεσε.
Παρόμοια ήταν η προοπτική που άφησε ο κ. Παπασταύρου και για το πετρέλαιο κίνησης λέγοντας ότι «τα μέτρα που ίσχυαν Αύγουστο και Σεπτέμβριο θα πρέπει να εξεταστούν και εκεί θα πρέπει να περιμένουμε εξελίξεις».
«Όλες αυτές οι παρεμβάσεις που γίνονται είναι σημαντικό να γίνονται λελογισμένα και μέσα στο δημοσιονομικό πλαίσιο» πρόσθεσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Όπως έγραφε την Πέμπτη το newmoney.gr στο τραπέζι των σεναρίων για τον Οκτώβριο βρίσκονται, σύμφωνα με πηγές της αγοράς, τρεις βασικές επιλογές:
– Επέκταση της επιδότησης απευθείας στην αντλία, όπως ισχύει σήμερα για το diesel κίνησης (10 λεπτά/λίτρο με ΦΠΑ), ώστε να μειωθεί άμεσα το ποσό που πληρώνει ο καταναλωτής.
– Μείωση του ΕΦΚ στο πετρέλαιο θέρμανσης, ένα μέτρο που εφαρμόζεται παραδοσιακά κάθε χρόνο κατά την έναρξη της περιόδου, αλλά φέτος μπορεί να χρειαστεί να είναι πιο γενναίο λόγω των υψηλότερων διεθνών τιμών.
– «Συμφωνία κυρίων» με τα διυλιστήρια, με την οποία η βιομηχανία θα αναλάβει μέρος του κόστους, επεκτείνοντας ουσιαστικά την έκπτωση που ήδη εφαρμόζεται στο πετρέλαιο κίνησης και στο θέρμανσης.
Ερωτηθείς για το σχέδιο της κυβέρνησης όσον αφορά το ηλεκτρικό ρεύμα, ο κ. Παπασταύρου είπε ότι «προφανώς άμεση ανάγκη είναι οι προκλήσεις ου έχουμε σήμερα και αύριο αλλά δεν μπορούμε να προχωρήσουμε έτσι. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε οδικό χάρτη όπως κάνουμε στην οικονομία που κάνουμε τη μεγαλύτερη μείωση του χρέους, το ίδιο πρέπει να κάνουμε στην ενέργεια: να γίνουν διασυνδέσεις, να έχουμε αποθήκες, να σταματήσουν οι ρευματοκλοπές. Οι διασυνδέσει θέλουν 7 δισ., δεν μπορεί να γίνει από τη μια μέρα στην άλλη. Είναι σημαντικό να μειώσουμε το κόστος για να έχουμε την μεγαλύτεη δυνατή ενεργειακή επάρκεια. Η κατεύθυνση είναι περισσότερες ΑΠΕ - από την 1η Ιανουαρίου στις μέρες που έχουμε 75% ρεύμα από ΑΠΕ η μέση τιμή του ρεύματος ήταν 72 ευρώ όταν η συνολική τιμή είναι 101 - αν μπορούμε και να αποθηκεύουμε, να ολοκληρώσουμε τις διασυνδέσεις που κοστίζουν σε όλους 1 δισ. ευρώ παραπάνω, να σταματήσουμε τη ρευματοκλοπή και να ενισχύσουμε την αυτοκατανάλωση»
Όπως είπε στον ΣΚΑΪ «παρακολουθούμε τις εξελίξεις, έχουμε αποδείξει στο παρελθόν και στην πράξη ότι οποτεδήποτε χρειάστηκε - και με τις τιμές αυτές μπαίνουμε στην κατεύθυνση αυτή - στηρίζουμε την κοινωνία και δεν αφήνουμε κανένα πίσω».
«Η τιμή στο πετρέλαιο θέρμανσης είναι 60% πάνω από πέρσι. Αν δεν υπάρξει αποκλιμάκωση θα πρέπει να περιμένετε από την κυβέρνηση συνολικά να πάρουμε κάποια μέτρα. Δεν θα αφήσουμε κανένα μέρος της κοινωνίας πίσω, να ξέρουν όλοι ότι όπως έχουμε δείξει, δεν είμαστε αδιάφοροι» πρόσθεσε.
Παρόμοια ήταν η προοπτική που άφησε ο κ. Παπασταύρου και για το πετρέλαιο κίνησης λέγοντας ότι «τα μέτρα που ίσχυαν Αύγουστο και Σεπτέμβριο θα πρέπει να εξεταστούν και εκεί θα πρέπει να περιμένουμε εξελίξεις».
«Όλες αυτές οι παρεμβάσεις που γίνονται είναι σημαντικό να γίνονται λελογισμένα και μέσα στο δημοσιονομικό πλαίσιο» πρόσθεσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Τα σενάρια της παρέμβασης
Όπως έγραφε την Πέμπτη το newmoney.gr στο τραπέζι των σεναρίων για τον Οκτώβριο βρίσκονται, σύμφωνα με πηγές της αγοράς, τρεις βασικές επιλογές:
– Επέκταση της επιδότησης απευθείας στην αντλία, όπως ισχύει σήμερα για το diesel κίνησης (10 λεπτά/λίτρο με ΦΠΑ), ώστε να μειωθεί άμεσα το ποσό που πληρώνει ο καταναλωτής.
– Μείωση του ΕΦΚ στο πετρέλαιο θέρμανσης, ένα μέτρο που εφαρμόζεται παραδοσιακά κάθε χρόνο κατά την έναρξη της περιόδου, αλλά φέτος μπορεί να χρειαστεί να είναι πιο γενναίο λόγω των υψηλότερων διεθνών τιμών.
– «Συμφωνία κυρίων» με τα διυλιστήρια, με την οποία η βιομηχανία θα αναλάβει μέρος του κόστους, επεκτείνοντας ουσιαστικά την έκπτωση που ήδη εφαρμόζεται στο πετρέλαιο κίνησης και στο θέρμανσης.
«Δεν θα ζητήσουμε την άδεια της Τουρκίας για το καλώδιο με την Κύπρο»Όσον αφορά το καλώδιο για την ηλεκτρική διασύνδεση με την Κύπρο τόνισε «προχωράμε, μπήκε η Meridian, από τους μεγαλύτερους γαλλικούς επενδυτικούς ομίλους, είναι η εταιρεία που έκανε το υποθαλάσσιo καλώδιο Αγγλίας-Βρετανίας και έχουμε την αμερικανική πλευρά να αναγνωρίζει τη σημασία και έχουμε τη διασύνδεση με το Ισραήλ. Οι Τούρκοι ζητάνε να δώσουν άδεια, αυτό δεν πρόκειται να γίνει. Δεν υπάρχει καμία αιτιολογική βάση, δεν προβλέπεται από το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας. Κατηγορηματικά δεν υπάρχει περίπτωση να ζητήσουμε άδεια από την Τουρκία. Το στοιχείο της ενημέρωσης έχει διαφορετική μορφή από το να ζητήσει κανείς άδεια»
Ερωτηθείς για το σχέδιο της κυβέρνησης όσον αφορά το ηλεκτρικό ρεύμα, ο κ. Παπασταύρου είπε ότι «προφανώς άμεση ανάγκη είναι οι προκλήσεις ου έχουμε σήμερα και αύριο αλλά δεν μπορούμε να προχωρήσουμε έτσι. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε οδικό χάρτη όπως κάνουμε στην οικονομία που κάνουμε τη μεγαλύτερη μείωση του χρέους, το ίδιο πρέπει να κάνουμε στην ενέργεια: να γίνουν διασυνδέσεις, να έχουμε αποθήκες, να σταματήσουν οι ρευματοκλοπές. Οι διασυνδέσει θέλουν 7 δισ., δεν μπορεί να γίνει από τη μια μέρα στην άλλη. Είναι σημαντικό να μειώσουμε το κόστος για να έχουμε την μεγαλύτεη δυνατή ενεργειακή επάρκεια. Η κατεύθυνση είναι περισσότερες ΑΠΕ - από την 1η Ιανουαρίου στις μέρες που έχουμε 75% ρεύμα από ΑΠΕ η μέση τιμή του ρεύματος ήταν 72 ευρώ όταν η συνολική τιμή είναι 101 - αν μπορούμε και να αποθηκεύουμε, να ολοκληρώσουμε τις διασυνδέσεις που κοστίζουν σε όλους 1 δισ. ευρώ παραπάνω, να σταματήσουμε τη ρευματοκλοπή και να ενισχύσουμε την αυτοκατανάλωση»
Έρχονται «φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι»Στο πλαίσιο αυτό ανακοίνωσε ότι μέχρι τη Δευτέρα θα έχει ολοκληρωθεί το πλαίσιο ώστε «να μπορούν μικρές επιχειρήσεις, πολυκατοικίες, νοικοκυριά να έχουν φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι ή την ταράτσα, για να μπορεί ο καθένας να μειώνει την κατανάλωση ρεύματος. Οι ανακοινώσεις προβλέπουν ότι αυτό θα ξεκινήσει τις επόμενες εβδομάδες».
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