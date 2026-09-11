Παπασταύρου: Είμαστε σε κατεύθυνση παρέμβασης για το πετρέλαιο θέρμανσης αν δεν υπάρξει αποκλιμάκωση των τιμών

Παρόμοια ήταν η προοπτική που άφησε ο κ. Παπασταύρου και για το πετρέλαιο κίνησης λέγοντας ότι «τα μέτρα που ίσχυαν Αύγουστο και Σεπτέμβριο θα πρέπει να εξεταστούν και εκεί θα πρέπει να περιμένουμε εξελίξεις»