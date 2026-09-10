Καρανίκας για Τσίπρα: Η ομιλία που δεν έθεσε 13ο και 14ο μισθό, δώρα και άδειες πως γίνεται ρε συ να είναι η πιο αριστερή;
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Νίκος Καρανίκας Αλέξης Τσίπρας

Καρανίκας για Τσίπρα: Η ομιλία που δεν έθεσε 13ο και 14ο μισθό, δώρα και άδειες πως γίνεται ρε συ να είναι η πιο αριστερή;

«Ας τον μαζέψει κάποιος, φαίνεται τον έχουν χαζέψει στην κολακεία» γράφει ο Νίκος Καρανίκας για τον Αλέξη Τσίπρα

Καρανίκας για Τσίπρα: Η ομιλία που δεν έθεσε 13ο και 14ο μισθό, δώρα και άδειες πως γίνεται ρε συ να είναι η πιο αριστερή;
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Αιχμηρός ήταν ο σχολιασμός του Νίκου Καρανίκα για τη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε την Τετάρτη από τη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας.

Αιχμή της κριτικής του πρώην συνεργάτη του κ. Τσίπρα στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ το 2015 ήταν ο χαρακτηρισμός του πρώην πρωθυπουργού για την ομιλία του ότι ήταν «η πιο αριστερή».

«Η ομιλία που δεν έθεσε 13ο και 14ο μισθό, δώρα και άδειες πως γίνεται ρε συ να είναι η πιο αριστερή ομιλία;» αναρωτήθηκε χαρακτηριστικά ο κ. Καρανίκας.

«Ας τον μαζέψει κάποιος» καταλήγει ο Νίκος Καρανίκας για τον Αλέξη Τσίπρα επισημαίνοντας, παράλληλα, πως «είναι εμφανές ότι το στενό του περιβάλλον είναι κοινωνικά και πολιτικά αναλφάβητοι και αμόρφωτοι. Αυτό είναι αρκετά προβληματικό και όπως φαίνεται τον έχουν χαζέψει στην κολακεία».



Η ανάρτηση Καρανίκα για τον Αλέξη Τσίπρα

Ας του πει κάποιος ότι άλλα πρόσωπα μας χαρακτηρίζουν και δεν αυτοχαρακτηριζόμαστε.
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Δεν λέμε «είμαι ο καλύτερος», δεν λέμε «έκανα την πιο αριστερή μου ομιλία».
Το αν είναι καλός ή αν έκανε την καλύτερη ομιλία το λένε άλλοι και όχι εμείς οι ίδιοι.
Είναι εμφανές ότι το στενό του περιβάλλον είναι κοινωνικά και πολιτικά αναλφάβητοι και αμόρφωτοι.
Αυτό είναι αρκετά προβληματικό και όπως φαίνεται τον έχουν χαζέψει στην κολακεία.
Η ομιλία που δεν έθεσε 13ο και 14ο μισθό, δώρα και άδειες πως γίνεται ρε συ να ειναι η πιο αριστερή ομιλία;
Ας τον μαζέψει κάποιος.
6 ΣΧΟΛΙΑ

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