Κόντρα Τουρνά - Κωνσταντοπούλου στη Βουλή: Υφίσταμαι συστηματικό bullying - Αυτά σας έμαθαν στο στρατό;

Ο υπουργός Πολιτικής Προστασίας κι Κλιματικής Κρίσης είχε σφοδρή αντιπαράθεση με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, η οποία τον κατηγόρησε πως έχει το αρνητικό ρεκόρ νεκρών και καμένων εκτάσεων





Παράλληλα, ο υπουργός Πολιτικής Προστασίας κι Κλιματικής Κρίσης παραδέχθηκε ότι η







Ο κ. Τουρνάς σημείωσε ότι έχουν καεί περίπου 300 χιλιάδες στρέμματα την στιγμή που η Ισπανία μετρά 3 εκατομμύρια στρέμματα καμένων εκτάσεων και η Γαλλία 1 εκατομμύριο.



«Για τον λόγο αυτό έχουμε φτιάξει έναν μηχανισμό που δεν υπήρχε το 2019. Έναν μηχανισμό που ενώνει και συντονίζει τους πάντες: Την Πυροσβεστική, τις Ένοπλες, Δυνάμεις, τα σώματα ασφαλείας, τις δασικές υπηρεσίες και τους εθελοντές».



Ο διάλογος έχει ως εξής:



- Κωνσταντοπούλου: δεν μπορούμε άλλα ψέματα. Έλεος. Έλεος . Έλεος που τα λέει αυτα ; Είναι ικανοποιημένος με 9 νεκρούς; Ρεκόρ νεκρών και καμμένων εκτάσεων έχετε και χαίρεστε; Και δεν ντρέπεστε; Η φωτιά ξεκίνησε από τις ανεμογεννήτριες.



- Τουρνάς: κύριε πρόεδρε υφίσταμαι συστηματικό bullying



Κλείσιμο Κωνσταντοπούλου: αυτά σας έμαθαν στον στρατό;



- Τουρνάς: Δεν ξεκίνησαν από τις ανεμογεννήτριες που προσφέρουν φθηνή πράσινη ενέργεια και μας βοηθάνε γιατί ανοίγουν δρόμους. Το πρόβλημα είναι τα δίκτυα μεταφοράς ενέργειας.



- Κωνσταντοπούλου: τις έχουνε “φυτέψει" τις ανεμογεννήτριες



- Τουρνάς: ο άνεμος βοηθά και μας δροσίζει το καλοκαίρι, από την άλλη πλευρά όμως δημιουργεί προβλήματα . Δεν είπαμε ότι είμαστε μάγοι και ως δια μαγείας σταματά η φωτιά. Η φωτιά είναι καταστροφή.



Στις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες που αντιμετωπίζει ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας και τα στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος το τρέχων καλοκαίρι αναφέρθηκε ο κ. Ευάγγελος Τουρνάς στην Βουλή σημειώνοντας πως οι πυρκαγιές ξεπέρασαν τις 3.150 με τις 900 να ξεσπούν μόνο τον Αύγουστο.Παράλληλα, ο υπουργός Πολιτικής Προστασίας κι Κλιματικής Κρίσης παραδέχθηκε ότι η φωτιά στο Πόρτο Γερμενό θα μπορούσε να εξελιχθεί με τραγικό τρόπο αντίστοιχο με την πυρκαγιά στο Μάτι το 2018, λόγω των συνθηκών, της μορφολογίας της περιοχής και του περιορισμένου οδικού δικτύου.«Πράγματι, η φωτιά μπήκε σε σημείο δύσκολο και δύσβατο και εξελίχθηκε γρήγορα. Θα μπορούσε να γίνει Μάτι. Μια περίκλειστη περιοχή χτισμένη ανάμεσα σε σε 2 βουνά με ένα δρόμο εισόδου και εξόδου. Η φωτιά ξεκίνησε στις 09:04 και στις 09:37 δώσαμε 112 προληπτικής απομάκρυνσης» ανέφερε χαρακτηριστικά μιλώντας στην επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου κατά την συζήτηση νομοσχεδίου για τα μέτρα αρωγής προς τους πληγέντες φυσικών καταστροφών.Ο κ. Τουρνάς σημείωσε ότι έχουν καεί περίπου 300 χιλιάδες στρέμματα την στιγμή που η Ισπανία μετρά 3 εκατομμύρια στρέμματα καμένων εκτάσεων και η Γαλλία 1 εκατομμύριο.«Για τον λόγο αυτό έχουμε φτιάξει έναν μηχανισμό που δεν υπήρχε το 2019. Έναν μηχανισμό που ενώνει και συντονίζει τους πάντες: Την Πυροσβεστική, τις Ένοπλες, Δυνάμεις, τα σώματα ασφαλείας, τις δασικές υπηρεσίες και τους εθελοντές».Πάντως ο υπουργός είχε σφοδρή αντιπαράθεση με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου η οποία τον κατηγόρησε πως έχει το αρνητικό ρεκόρ νεκρών και καμένων εκτάσεων.δεν μπορούμε άλλα ψέματα. Έλεος. Έλεος . Έλεος που τα λέει αυτα ; Είναι ικανοποιημένος με 9 νεκρούς; Ρεκόρ νεκρών και καμμένων εκτάσεων έχετε και χαίρεστε; Και δεν ντρέπεστε; Η φωτιά ξεκίνησε από τις ανεμογεννήτριες.κύριε πρόεδρε υφίσταμαι συστηματικό bullyingαυτά σας έμαθαν στον στρατό;Δεν ξεκίνησαν από τις ανεμογεννήτριες που προσφέρουν φθηνή πράσινη ενέργεια και μας βοηθάνε γιατί ανοίγουν δρόμους. Το πρόβλημα είναι τα δίκτυα μεταφοράς ενέργειας.τις έχουνε “φυτέψει" τις ανεμογεννήτριεςο άνεμος βοηθά και μας δροσίζει το καλοκαίρι, από την άλλη πλευρά όμως δημιουργεί προβλήματα . Δεν είπαμε ότι είμαστε μάγοι και ως δια μαγείας σταματά η φωτιά. Η φωτιά είναι καταστροφή.

- Κωνσταντοπούλου: έχετε ρεκόρ νεκρών και καμένων εκτάσεων



- Τουρνάς: η αποτελεσματικότητα κρίνεται και από πόσα εκατομμύρια στρεμμάτων σώθηκαν. Κρίνεται από το πόσες ανθρώπινες ζωές σώθηκαν Χάρι στον μηχανισμό. Αν για κάποιον έπρεπε να μιλάμε θα έπρεπε να είναι για τον εμπρηστή και εμπρήστρια που βάζει φωτιές είτε από αμέλεια είτε από δόλο. Η καταστροφή είναι ίδια. Θα περίμενα καταδίκη του εμπρηστή. Είμαστε η μοναδική χώρα στον κόσμο που στοχοποιούμε εκείνους που πάνε να σώσουν ότι σώζεται.



-Κωνσταντοπούλου: τι είναι αυτά που λέτε; Ο εμπρησμός είναι ποινικό αδίκημα και εμείς το έχουμε ψηφίσει.