Γεραπετρίτης: Η Τουρκία αντιδρά γιατί υπερασπιζόμαστε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα
Γεραπετρίτης: Η Τουρκία αντιδρά γιατί υπερασπιζόμαστε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα
«Αν ενοχλεί η ενεργητική μας διπλωματία, αυτό δεν είναι κάτι που μας αφορά» δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών
Παράνομη με βάση το Διεθνές και ενωσιακό Δίκαιο χαρακτήρισε την ανακήρυξη των δύο τουρκικών «θαλάσσιων πάρκων» στο Βορειοανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο ο κ. Γιώργος Γεραπετρίτης ενώ παράλληλα απέδωσε την αύξηση των εντάσεων και των παραβιάσεων από την γειτονική χώρα στην ενεργητική πολιτική της Ελλάδας.
«Οι αντιδράσεις της Τουρκίας έρχονται γιατί, για πρώτη φορά η Ελλάδα έχει αναλάβει πρωτοβουλίες υπεράσπισης της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων στο πεδίο. Αν ενοχλεί αυτό - αν ενοχλεί η ενεργητική μας διπλωματία - αυτό δεν είναι κάτι που μας αφορά. Θα συνεχίσουμε να αυξάνουμε την ισχύ της Ελλάδος για να την φέρουμε εκεί που δεν ήταν ποτέ» σημείωσε ο Υπουργός Εξωτερικών με παρέμβασή του στην Βουλή.
Ο κ. Γεραπετρίτης απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας Αλέξανδρου Καζαμία αναφέρθηκε στην αύξηση των παραβιάσεων του εναέριου χώρου από τουρκικά μαχητικά αναφέροντας μεταξύ άλλων πως «Είναι κάκιστο να υπάρχουν αλλά απέναντι στις χιλιάδες που είχαμε στο παρελθόν σήμερα υπάρχει σαφέστατη ύφεση” ενώ σε άλλο σημείο επέμεινε πως η Ελλάδα οφείλει να κρατά ανοικτούς τους διαύλους επικοινωνίας “ακόμα και με εκείνους που διαφωνούμε θεμελιακά για να απομειώνονται οι εντάσεις».
Ο Υπουργός Εξωτερικών επισήμανε ότι το διπλωματικό αποτύπωμα της Ελλάδας και η θωράκιση της ασφάλειας έχει ενισχυθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια φέρνοντας ως παράδειγμα την ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας αλλά και τον μηδενισμό των μεταναστευτικών ροών από τα ανατολικά σύνορα. «Από το 1,5 εκατ παράτυπους μετανάστες το 2015, σήμερα σχεδόν μηδενίσαμε τις ροές εξ ανατολών. Αντ αυτού έχουμε τουριστική κίνηση από την Τουρκία που τονώνει τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου. Οι σκηνές Μόριας και Ειδομένης έχουν παρέλθει γιατί η παρουσία κυβέρνηση γνωρίζει να αντιμετωπίζει τις κρίσεις. Το αποτύπωμα της Ελλάδας σήμερα δεν έχει σχέση με παρελθόν» ανέφερε.
Ο ίδιος απαντώντας στην κριτική της αντιπολίτευσης για τους ισχυρούς δεσμούς της χώρας με το Ισραήλ είπε: «λυπάμαι, ήρθατε να μας πείτε να σταματήσουμε την διεθνή συμμαχία με το Ισραήλ γιατί ενοχλεί την Τουρκία; Η στάση σας είναι ανεύθυνη» ενώ χαρακτήρισε ανυπόστατες τις πληροφορίες που θέλουν τον κ. Σωτήρη Σέρμπου να παραιτείται από διπλωματικός σύμβουλος του πρωθυπουργού επειδή διαφώνησε με την πολιτική στα Ελληνοτουρκικά.
«Οι αντιδράσεις της Τουρκίας έρχονται γιατί, για πρώτη φορά η Ελλάδα έχει αναλάβει πρωτοβουλίες υπεράσπισης της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων στο πεδίο. Αν ενοχλεί αυτό - αν ενοχλεί η ενεργητική μας διπλωματία - αυτό δεν είναι κάτι που μας αφορά. Θα συνεχίσουμε να αυξάνουμε την ισχύ της Ελλάδος για να την φέρουμε εκεί που δεν ήταν ποτέ» σημείωσε ο Υπουργός Εξωτερικών με παρέμβασή του στην Βουλή.
Ο κ. Γεραπετρίτης απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας Αλέξανδρου Καζαμία αναφέρθηκε στην αύξηση των παραβιάσεων του εναέριου χώρου από τουρκικά μαχητικά αναφέροντας μεταξύ άλλων πως «Είναι κάκιστο να υπάρχουν αλλά απέναντι στις χιλιάδες που είχαμε στο παρελθόν σήμερα υπάρχει σαφέστατη ύφεση” ενώ σε άλλο σημείο επέμεινε πως η Ελλάδα οφείλει να κρατά ανοικτούς τους διαύλους επικοινωνίας “ακόμα και με εκείνους που διαφωνούμε θεμελιακά για να απομειώνονται οι εντάσεις».
Ο Υπουργός Εξωτερικών επισήμανε ότι το διπλωματικό αποτύπωμα της Ελλάδας και η θωράκιση της ασφάλειας έχει ενισχυθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια φέρνοντας ως παράδειγμα την ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας αλλά και τον μηδενισμό των μεταναστευτικών ροών από τα ανατολικά σύνορα. «Από το 1,5 εκατ παράτυπους μετανάστες το 2015, σήμερα σχεδόν μηδενίσαμε τις ροές εξ ανατολών. Αντ αυτού έχουμε τουριστική κίνηση από την Τουρκία που τονώνει τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου. Οι σκηνές Μόριας και Ειδομένης έχουν παρέλθει γιατί η παρουσία κυβέρνηση γνωρίζει να αντιμετωπίζει τις κρίσεις. Το αποτύπωμα της Ελλάδας σήμερα δεν έχει σχέση με παρελθόν» ανέφερε.
Ο ίδιος απαντώντας στην κριτική της αντιπολίτευσης για τους ισχυρούς δεσμούς της χώρας με το Ισραήλ είπε: «λυπάμαι, ήρθατε να μας πείτε να σταματήσουμε την διεθνή συμμαχία με το Ισραήλ γιατί ενοχλεί την Τουρκία; Η στάση σας είναι ανεύθυνη» ενώ χαρακτήρισε ανυπόστατες τις πληροφορίες που θέλουν τον κ. Σωτήρη Σέρμπου να παραιτείται από διπλωματικός σύμβουλος του πρωθυπουργού επειδή διαφώνησε με την πολιτική στα Ελληνοτουρκικά.
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