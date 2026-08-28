Γεραπετρίτης: Η Τουρκία αντιδρά γιατί υπερασπιζόμαστε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα

«Αν ενοχλεί η ενεργητική μας διπλωματία, αυτό δεν είναι κάτι που μας αφορά» δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών