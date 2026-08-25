Χρυσοχοΐδης: Το ελληνικό FBI έχει εξαρθρώσει πάνω από 270 κυκλώματα

Οι παλιές ταυτότητες ουσιαστικά δεν ισχύουν πια και ότι όλοι πρέπει να πάνε να τις αλλάξουν, τόνισε ο υπουργός - Οι αναφορές του στις φυλακές Κορυδαλλού και στα 26.000 αλκοτέστ σε μία εβδομάδα