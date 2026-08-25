Μαρινάκης για ελληνοτουρκικά: Οι ψευτοπατριώτες προεξοφλούν εθνικές ήττες και μετά μετράνε κουβάδες

«Το καλώδιο θα προχωρήσει με βάση τον σχεδιασμό και μάλιστα με τη συνδρομή ενός γαλλικού κολοσσού», είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος