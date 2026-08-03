Με ισχυρά κέρδη το ποδαρικό του Αυγούστου στη Wall Street, νέο ρεκόρ για τον Dow Jones
Με ισχυρά κέρδη το ποδαρικό του Αυγούστου στη Wall Street, νέο ρεκόρ για τον Dow Jones
Μια... ανάσα από τα υψηλά του και ο S&P 500, καθώς η αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή και η μεγάλη πτώση του πετρελαίου αναζωπύρωσε το αγοραστικό ενδιαφέρον των επενδυτών - Άλμα άνω του 2% για τον Nasdaq με οδηγό τις Υπέροχες Επτά
Με ράλι και ρεκόρ ξεκίνησε την εβδομάδα και τον τελευταίο μήνα του καλοκαιριού η Wall Street, καθώς η σημαντική υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, για επανέναρξη των συνομιλιών με το Ιράν αναζωπύρωσε την επενδυτική αισιοδοξία και περιόρισε τους φόβους για νέες πληθωριστικές πιέσεις.
Στο ταμπλό, ο Dow Jones επανήλθε πάνω από τις 53.000 μονάδες, αγγίζοντας νέο ρεκόρ στις 53.178, με άνοδο 1,32%. Ο S&P 500 ενισχύθηκε κατά 1,48% στις 7.600 μονάδες, φτάνοντας έτσι πολύ κοντά στα υψηλά του και ο Nasdaq έκανε άλμα ύψους 2,13% φτάνοντας τις 25.913 μονάδες.
Στην αγορά ομολόγων, οι κρατικοί τίτλοι κινήθηκαν ανοδικά, καθώς η απότομη πτώση των τιμών του πετρελαίου και οι διαβεβαιώσεις ότι οι παρεμβάσεις της Ιαπωνίας στην αγορά συναλλάγματος, ύψους δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων, δεν θα χρηματοδοτηθούν μέσω πωλήσεων αμερικανικών κρατικών ομολόγων, ενίσχυσαν το επενδυτικό κλίμα.
Έτσι, η απόδοση του 10ετούς υποχώρησε πάνω από πέντε μονάδες βάσης στο 4,688% καταγράφοντας έτσι το καλύτερο ξεκίνημα εβδομάδας των τελευταίων δύο και πλέον μηνών, ενώ και το 30ετές διολίσθησε στο 5,231%
Οι ανησυχίες για τον πληθωρισμό υποχώρησαν, καθώς η τιμή του Brent σημείωσε πτώση άνω του 7%, μετά την απόφαση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να ακυρώσει, όπως δήλωσε, μια προγραμματισμένη μεγάλης κλίμακας επίθεση κατά του Ιράν. Παράλληλα, η Τεχεράνη ανέφερε ότι σημειώνεται πρόοδος στις συνομιλίες για την αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας μέσω των Στενών του Ορμούζ.
Καταλύτης για τη βελτίωση του επενδυτικού κλίματος αποτέλεσαν οι ενδείξεις προόδου στις συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν σχετικά με την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, μετά και την απόφαση του Τραμπ να ακυρώσει, όπως ισχυρίστηκε, μια μεγάλη στρατιωτική επίθεση κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας.
«Συζητάμε για τα Στενά, για το άνοιγμα των Στενών και στόχος είναι να είναι πλήρως ανοικτά ακόμη και από αύριο. Αυτή είναι η πρώτη φάση», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, προσθέτοντας ότι η δεύτερη φάση αφορά τις συνομιλίες για την αποπυρηνικοποίηση του Ιράν.
Βέβαια το Ιράν απέρριψε δημοσίως τους ισχυρισμούς περί απευθείας διαπραγματεύσεων. Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγαεΐ, ισχυρίστηκε ότι η Τεχεράνη δεν βρίσκεται σε συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά συνεργάζεται με το Ομάν για την εξεύρεση λύσης σχετικά με τη διέλευση πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ. Ωστόσο, το κλίμα στην αμερικανική αγορά και όχι μόνο συνέχισε να είναι θετικό.
Αναλόγως οι πετρελαϊκές τιμές, μετά τα ισχυρά κέρδη που κατέγραψαν για τον Ιούλιο συνολικά, συνέχισαν να κινούνται καθοδικά με πτώση της τάξεως του 5%, διευρύνοντας τις απώλειες των προηγούμενων ημερών. Η προθεσμιακή τιμή του Brent υποχώρησε κάτω από τα 84 δολάρια και το αμερικανικό WTI διαμορφώθηκε λίγο πάνω από τα 80 δολάρια το βαρέλι.
Αν οι απώλειες αυτές συντηρηθούν, αν όχι διευρυνθούν, θα δώσουν σημαντικές ανάσες στις κεντρικές τράπεζες που προσανατολίζονται σε αυξήσεις επιτοκίων προκειμένου να περιορίσουν την απειλή αναζωπύρωσης του πληθωρισμού.
«Το πετρέλαιο παραμένει ο απρόβλεπτος παράγοντας και ενδέχεται να αποτελέσει τον καθοριστικό παράγοντα για το αν, έως το τέλος αυτής της εβδομάδας, θα βρεθούμε αντιμέτωποι με χαμηλότερα ή υψηλότερα επιτόκια», υποστήριξε ο Μίχιελ Τούκερ, στρατηγικός αναλυτής επιτοκίων της ING Groep NV.
Αναλόγως, ο Ίαν Λίνγκεν, στρατηγικός αναλυτής της BMO Capital Markets, σημείωσε ότι οι γεωπολιτικές εξελίξεις καθορίζουν εκ νέου τις προσδοκίες των αγορών για την πορεία της οικονομίας και του πληθωρισμού και προσφέρουν στήριξη στους επενδυτές που εκμεταλλεύονται τις πρόσφατες διορθώσεις για να αυξήσουν τις τοποθετήσεις τους.
Στο ταμπλό, ο Dow Jones επανήλθε πάνω από τις 53.000 μονάδες, αγγίζοντας νέο ρεκόρ στις 53.178, με άνοδο 1,32%. Ο S&P 500 ενισχύθηκε κατά 1,48% στις 7.600 μονάδες, φτάνοντας έτσι πολύ κοντά στα υψηλά του και ο Nasdaq έκανε άλμα ύψους 2,13% φτάνοντας τις 25.913 μονάδες.
Στην αγορά ομολόγων, οι κρατικοί τίτλοι κινήθηκαν ανοδικά, καθώς η απότομη πτώση των τιμών του πετρελαίου και οι διαβεβαιώσεις ότι οι παρεμβάσεις της Ιαπωνίας στην αγορά συναλλάγματος, ύψους δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων, δεν θα χρηματοδοτηθούν μέσω πωλήσεων αμερικανικών κρατικών ομολόγων, ενίσχυσαν το επενδυτικό κλίμα.
Έτσι, η απόδοση του 10ετούς υποχώρησε πάνω από πέντε μονάδες βάσης στο 4,688% καταγράφοντας έτσι το καλύτερο ξεκίνημα εβδομάδας των τελευταίων δύο και πλέον μηνών, ενώ και το 30ετές διολίσθησε στο 5,231%
Οι ανησυχίες για τον πληθωρισμό υποχώρησαν, καθώς η τιμή του Brent σημείωσε πτώση άνω του 7%, μετά την απόφαση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να ακυρώσει, όπως δήλωσε, μια προγραμματισμένη μεγάλης κλίμακας επίθεση κατά του Ιράν. Παράλληλα, η Τεχεράνη ανέφερε ότι σημειώνεται πρόοδος στις συνομιλίες για την αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας μέσω των Στενών του Ορμούζ.
Καταλύτης για τη βελτίωση του επενδυτικού κλίματος αποτέλεσαν οι ενδείξεις προόδου στις συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν σχετικά με την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, μετά και την απόφαση του Τραμπ να ακυρώσει, όπως ισχυρίστηκε, μια μεγάλη στρατιωτική επίθεση κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας.
«Συζητάμε για τα Στενά, για το άνοιγμα των Στενών και στόχος είναι να είναι πλήρως ανοικτά ακόμη και από αύριο. Αυτή είναι η πρώτη φάση», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, προσθέτοντας ότι η δεύτερη φάση αφορά τις συνομιλίες για την αποπυρηνικοποίηση του Ιράν.
Βέβαια το Ιράν απέρριψε δημοσίως τους ισχυρισμούς περί απευθείας διαπραγματεύσεων. Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγαεΐ, ισχυρίστηκε ότι η Τεχεράνη δεν βρίσκεται σε συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά συνεργάζεται με το Ομάν για την εξεύρεση λύσης σχετικά με τη διέλευση πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ. Ωστόσο, το κλίμα στην αμερικανική αγορά και όχι μόνο συνέχισε να είναι θετικό.
Αναλόγως οι πετρελαϊκές τιμές, μετά τα ισχυρά κέρδη που κατέγραψαν για τον Ιούλιο συνολικά, συνέχισαν να κινούνται καθοδικά με πτώση της τάξεως του 5%, διευρύνοντας τις απώλειες των προηγούμενων ημερών. Η προθεσμιακή τιμή του Brent υποχώρησε κάτω από τα 84 δολάρια και το αμερικανικό WTI διαμορφώθηκε λίγο πάνω από τα 80 δολάρια το βαρέλι.
Αν οι απώλειες αυτές συντηρηθούν, αν όχι διευρυνθούν, θα δώσουν σημαντικές ανάσες στις κεντρικές τράπεζες που προσανατολίζονται σε αυξήσεις επιτοκίων προκειμένου να περιορίσουν την απειλή αναζωπύρωσης του πληθωρισμού.
«Το πετρέλαιο παραμένει ο απρόβλεπτος παράγοντας και ενδέχεται να αποτελέσει τον καθοριστικό παράγοντα για το αν, έως το τέλος αυτής της εβδομάδας, θα βρεθούμε αντιμέτωποι με χαμηλότερα ή υψηλότερα επιτόκια», υποστήριξε ο Μίχιελ Τούκερ, στρατηγικός αναλυτής επιτοκίων της ING Groep NV.
Αναλόγως, ο Ίαν Λίνγκεν, στρατηγικός αναλυτής της BMO Capital Markets, σημείωσε ότι οι γεωπολιτικές εξελίξεις καθορίζουν εκ νέου τις προσδοκίες των αγορών για την πορεία της οικονομίας και του πληθωρισμού και προσφέρουν στήριξη στους επενδυτές που εκμεταλλεύονται τις πρόσφατες διορθώσεις για να αυξήσουν τις τοποθετήσεις τους.
Το ενδιαφέρον των επενδυτών στρέφεται πλέον στη σειρά στοιχείων για την απασχόληση στις ΗΠΑ, καθώς μέσα στην εβδομάδα ανακοινώνονται οι μετρήσεις για τις κενές θέσεις εργασίας, τις ιδιωτικές προσλήψεις, τις απολύσεις και η έκθεση για τις μισθοδοσίες του Ιουλίου (Jobs Report).
Πάντως, οι σημερινές ανακοινώσεις έδειξαν ότι η μεταποιητική δραστηριότητα ενισχύθηκε τον Ιούλιο με τον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων άνω των τεσσάρων ετών, καθώς η ζήτηση παρέμεινε ισχυρή, η παραγωγή αυξήθηκε σημαντικά και οι επιχειρήσεις προχώρησαν σε νέες προσλήψεις.
Σύμφωνα με τον Μαρκ Χάκετ της Nationwide, τόσο τα στοιχεία για την αγορά εργασίας όσο και η πορεία των εταιρικών αποτελεσμάτων θα καθορίσουν εάν η Wall Street μπορεί να επεκτείνει την ανοδική αντίδραση της προηγούμενης εβδομάδας.
«Η αγορά κατάφερε να απορροφήσει τις εξελίξεις γύρω από τη Federal Reserve, τα εταιρικά αποτελέσματα, τον πληθωρισμό και τη σημαντική εναλλαγή της επενδυτικής ηγεσίας χωρίς να καταρρεύσει. Αφού πέρασε μεγάλο μέρος του καλοκαιριού σε στάση αναμονής, φαίνεται πλέον να δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για την επόμενη ανοδική κίνηση», ανέφερε.
Σε επίπεδο μετοχών ο τεχνολογικός κλάδος έκανε ισχυρό comeback καθώς το αγοραστικό ενδιαφέρον των επενδυτών αναζωπυρώθηκε.
Ισχυρά ήταν τα κέρδη των Υπέροχων Επτά, με μόνη εξαίρεση την Apple. Από την ομάδα την παράσταση «έκλεψε» η Amazon καταφέρνοντας για πρώτη φορά να ξεπεράσει το όριο των 3 τρισ. δολαρίων σε κεφαλαιοποίηση. Ένα επίπεδο που την βάζει σε ένα ιδιαίτερα κλειστό κλαμπ ομίλων που απαρτίζεται μόλις από τέσσερις ακόμη Big Tech: την Nvidia, την Microsoft, την Apple και την Alphabet.
Αναλόγως υψηλές ήταν οι επιδόσεις και των… ταλαιπωρημένων μετοχών των μικροτσίπ. Ο δείκτης Philadelphia Semiconductor Index που κατέρρευσε κατά 20,6% μέσα στον Ιούλιο, καθώς οι επενδυτές ανησύχησαν για τις υψηλές αποτιμήσεις, το τεράστιο κόστος των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη, τους περιορισμούς στην αλυσίδα εφοδιασμού αλλά και την εντεινόμενη ανταγωνιστική πίεση από την Κίνα, ανέκαμψε στη σημερινή συνεδρίαση με οδηγό την Nvidia, την Qualcomm και την AMD.
Στις κερδισμένες βρέθηκε, επίσης, η μετοχή της Boeing που «γιόρτασε» την τελική έγκριση της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA) για το αεροσκάφος 737 Max 7, ολοκληρώνοντας μια πολυετή διαδικασία πιστοποίησης που είχε καθυστερήσει μετά τα δύο πολύνεκρα δυστυχήματα και τα προβλήματα ποιότητας στην παραγωγή. Αντιστοίχως η AMC Entertainment μετά το υψηλότερο εισπρακτικό Σαββατοκύριακο στην ιστορία της, χάρη στην επιτυχημένη πρεμιέρα της ταινίας «Spider-Man: Brand New Day», αλλά και η Tyson Foods που αναθεώρησε προς τα κάτω τις προβλέψεις της για την ετήσια κερδοφορία της.
Στον αντίποδα υπό πίεση βρέθηκαν οι ενεργειακοί όμιλοι, ακολουθώντας την ελεύθερη πτώση των πετρελαϊκών τιμών. Εξάλλου, τα υπερκέρδη που κατέγραψαν για το τρίμηνο έχουν προκαλέσει την οργή του Ντόναλντ Τραμπ, οποίος και σήμερα τους επετέθη λεκτικά, θεωρώντας ότι έχουν εκμεταλλευτεί το ράλι του μαύρου χρυσού σε ένα διάστημα που το ενεργειακό κόστος συνθλίβει τα νοικοκυριά.
Επίσης, οι επενδυτές δεν έδειξαν διόλου ευχαριστημένοι με τις πληροφορίες περί πιθανής συγχώνευσης της βρετανικής AstraZeneca με την αμερικανική Bristol Myers Squibb, οδηγώντας προς τα κάτω τις μετοχές τους. Αιτία ήταν ότι ανησυχούν για το μέγεθος μιας ενδεχόμενης συμφωνίας, η οποία θα μπορούσε να αποτιμηθεί κοντά στα 400 δισ. δολάρια, δημιουργώντας αβεβαιότητα για το κόστος και την εκτέλεσή της.
newmoney.gr
Πάντως, οι σημερινές ανακοινώσεις έδειξαν ότι η μεταποιητική δραστηριότητα ενισχύθηκε τον Ιούλιο με τον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων άνω των τεσσάρων ετών, καθώς η ζήτηση παρέμεινε ισχυρή, η παραγωγή αυξήθηκε σημαντικά και οι επιχειρήσεις προχώρησαν σε νέες προσλήψεις.
Σύμφωνα με τον Μαρκ Χάκετ της Nationwide, τόσο τα στοιχεία για την αγορά εργασίας όσο και η πορεία των εταιρικών αποτελεσμάτων θα καθορίσουν εάν η Wall Street μπορεί να επεκτείνει την ανοδική αντίδραση της προηγούμενης εβδομάδας.
«Η αγορά κατάφερε να απορροφήσει τις εξελίξεις γύρω από τη Federal Reserve, τα εταιρικά αποτελέσματα, τον πληθωρισμό και τη σημαντική εναλλαγή της επενδυτικής ηγεσίας χωρίς να καταρρεύσει. Αφού πέρασε μεγάλο μέρος του καλοκαιριού σε στάση αναμονής, φαίνεται πλέον να δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για την επόμενη ανοδική κίνηση», ανέφερε.
Σε επίπεδο μετοχών ο τεχνολογικός κλάδος έκανε ισχυρό comeback καθώς το αγοραστικό ενδιαφέρον των επενδυτών αναζωπυρώθηκε.
Ισχυρά ήταν τα κέρδη των Υπέροχων Επτά, με μόνη εξαίρεση την Apple. Από την ομάδα την παράσταση «έκλεψε» η Amazon καταφέρνοντας για πρώτη φορά να ξεπεράσει το όριο των 3 τρισ. δολαρίων σε κεφαλαιοποίηση. Ένα επίπεδο που την βάζει σε ένα ιδιαίτερα κλειστό κλαμπ ομίλων που απαρτίζεται μόλις από τέσσερις ακόμη Big Tech: την Nvidia, την Microsoft, την Apple και την Alphabet.
Αναλόγως υψηλές ήταν οι επιδόσεις και των… ταλαιπωρημένων μετοχών των μικροτσίπ. Ο δείκτης Philadelphia Semiconductor Index που κατέρρευσε κατά 20,6% μέσα στον Ιούλιο, καθώς οι επενδυτές ανησύχησαν για τις υψηλές αποτιμήσεις, το τεράστιο κόστος των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη, τους περιορισμούς στην αλυσίδα εφοδιασμού αλλά και την εντεινόμενη ανταγωνιστική πίεση από την Κίνα, ανέκαμψε στη σημερινή συνεδρίαση με οδηγό την Nvidia, την Qualcomm και την AMD.
Στις κερδισμένες βρέθηκε, επίσης, η μετοχή της Boeing που «γιόρτασε» την τελική έγκριση της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA) για το αεροσκάφος 737 Max 7, ολοκληρώνοντας μια πολυετή διαδικασία πιστοποίησης που είχε καθυστερήσει μετά τα δύο πολύνεκρα δυστυχήματα και τα προβλήματα ποιότητας στην παραγωγή. Αντιστοίχως η AMC Entertainment μετά το υψηλότερο εισπρακτικό Σαββατοκύριακο στην ιστορία της, χάρη στην επιτυχημένη πρεμιέρα της ταινίας «Spider-Man: Brand New Day», αλλά και η Tyson Foods που αναθεώρησε προς τα κάτω τις προβλέψεις της για την ετήσια κερδοφορία της.
Στον αντίποδα υπό πίεση βρέθηκαν οι ενεργειακοί όμιλοι, ακολουθώντας την ελεύθερη πτώση των πετρελαϊκών τιμών. Εξάλλου, τα υπερκέρδη που κατέγραψαν για το τρίμηνο έχουν προκαλέσει την οργή του Ντόναλντ Τραμπ, οποίος και σήμερα τους επετέθη λεκτικά, θεωρώντας ότι έχουν εκμεταλλευτεί το ράλι του μαύρου χρυσού σε ένα διάστημα που το ενεργειακό κόστος συνθλίβει τα νοικοκυριά.
Επίσης, οι επενδυτές δεν έδειξαν διόλου ευχαριστημένοι με τις πληροφορίες περί πιθανής συγχώνευσης της βρετανικής AstraZeneca με την αμερικανική Bristol Myers Squibb, οδηγώντας προς τα κάτω τις μετοχές τους. Αιτία ήταν ότι ανησυχούν για το μέγεθος μιας ενδεχόμενης συμφωνίας, η οποία θα μπορούσε να αποτιμηθεί κοντά στα 400 δισ. δολάρια, δημιουργώντας αβεβαιότητα για το κόστος και την εκτέλεσή της.
newmoney.gr
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