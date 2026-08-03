Με ισχυρά κέρδη το ποδαρικό του Αυγούστου στη Wall Street, νέο ρεκόρ για τον Dow Jones

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Με ράλι και ρεκόρ ξεκίνησε την εβδομάδα και τον τελευταίο μήνα του καλοκαιριού η Wall Street, καθώς η σημαντική υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, για επανέναρξη των συνομιλιών με το Ιράν αναζωπύρωσε την επενδυτική αισιοδοξία και περιόρισε τους φόβους για νέες πληθωριστικές πιέσεις.Στο ταμπλό,, αγγίζοντας νέο ρεκόρ στις 53.178, με άνοδο 1,32%. Ο S&P 500 ενισχύθηκε κατά 1,48% στις 7.600 μονάδες, φτάνοντας έτσι πολύ κοντά στα υψηλά του και ο Nasdaq έκανε άλμα ύψους 2,13% φτάνοντας τις 25.913 μονάδες.Στην αγορά ομολόγων,, καθώς η απότομη πτώση των τιμών του πετρελαίου και οι διαβεβαιώσεις ότι οι παρεμβάσεις της Ιαπωνίας στην αγορά συναλλάγματος, ύψους δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων, δεν θα χρηματοδοτηθούν μέσω πωλήσεων αμερικανικών κρατικών ομολόγων, ενίσχυσαν το επενδυτικό κλίμα.Έτσι, η απόδοση του 10ετούς υποχώρησε πάνω από πέντε μονάδες βάσης στο 4,688% καταγράφοντας έτσι το καλύτερο ξεκίνημα εβδομάδας των τελευταίων δύο και πλέον μηνών, ενώ και το 30ετές διολίσθησε στο 5,231%Οι ανησυχίες για τον πληθωρισμό υποχώρησαν, καθώς η τιμή του Brent σημείωσε πτώση άνω του 7%, μετά την απόφαση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να ακυρώσει, όπως δήλωσε, μια προγραμματισμένη μεγάλης κλίμακας επίθεση κατά του Ιράν. Παράλληλα, η Τεχεράνη ανέφερε ότι σημειώνεται πρόοδος στις συνομιλίες για την αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας μέσω των Στενών του Ορμούζ.Καταλύτης για τη βελτίωση του επενδυτικού κλίματος αποτέλεσαν οι ενδείξεις προόδου στις συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν σχετικά με την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, μετά και την απόφαση του Τραμπ να ακυρώσει, όπως ισχυρίστηκε, μια μεγάλη στρατιωτική επίθεση κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας.«Συζητάμε για τα Στενά, για το άνοιγμα των Στενών και στόχος είναι να είναι πλήρως ανοικτά ακόμη και από αύριο. Αυτή είναι η πρώτη φάση», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, προσθέτοντας ότι η δεύτερη φάση αφορά τις συνομιλίες για την αποπυρηνικοποίηση του Ιράν.Βέβαια το Ιράν απέρριψε δημοσίως τους ισχυρισμούς περί απευθείας διαπραγματεύσεων. Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγαεΐ, ισχυρίστηκε ότι η Τεχεράνη δεν βρίσκεται σε συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά συνεργάζεται με το Ομάν για την εξεύρεση λύσης σχετικά με τη διέλευση πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ. Ωστόσο, το κλίμα στην αμερικανική αγορά και όχι μόνο συνέχισε να είναι θετικό.Αναλόγως οι πετρελαϊκές τιμές, μετά τα ισχυρά κέρδη που κατέγραψαν για τον Ιούλιο συνολικά, συνέχισαν να κινούνται καθοδικά με πτώση της τάξεως του 5%, διευρύνοντας τις απώλειες των προηγούμενων ημερών. Η προθεσμιακή τιμή του Brent υποχώρησε κάτω από τα 84 δολάρια και το αμερικανικό WTI διαμορφώθηκε λίγο πάνω από τα 80 δολάρια το βαρέλι.Αν οι απώλειες αυτές συντηρηθούν, αν όχι διευρυνθούν, θα δώσουνπου προσανατολίζονται σε αυξήσεις επιτοκίων προκειμένου να περιορίσουν την απειλή αναζωπύρωσης του πληθωρισμού.«Το πετρέλαιο παραμένει ο απρόβλεπτος παράγοντας και ενδέχεται να αποτελέσει τον καθοριστικό παράγοντα για το αν, έως το τέλος αυτής της εβδομάδας, θα βρεθούμε αντιμέτωποι με χαμηλότερα ή υψηλότερα επιτόκια», υποστήριξε ο Μίχιελ Τούκερ, στρατηγικός αναλυτής επιτοκίων της ING Groep NV.Αναλόγως, ο Ίαν Λίνγκεν, στρατηγικός αναλυτής της BMO Capital Markets, σημείωσε ότι οι γεωπολιτικές εξελίξεις καθορίζουν εκ νέου τις προσδοκίες των αγορών για την πορεία της οικονομίας και του πληθωρισμού και προσφέρουν στήριξη στους επενδυτές που εκμεταλλεύονται τις πρόσφατες διορθώσεις για να αυξήσουν τις τοποθετήσεις τους.