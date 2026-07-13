Χαρδαλιάς: Ήρθε η ώρα να δώσουμε λογαριασμό ευθύνης στους πολίτες της Αττικής
Χαρδαλιάς: Ήρθε η ώρα να δώσουμε λογαριασμό ευθύνης στους πολίτες της Αττικής
Την Τρίτη 14 Ιουλίου σε εκδήλωση στο Ωδείο Αθηνών θα πραγματοποιηθεί ο απολογισμός των πρώτων 30 μηνών της διοίκησης της Περιφέρειας Αττικής
Με ένα προσωπικό μήνυμα προς τους πολίτες, που δημοσιεύεται σήμερα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς απευθύνει ανοιχτό κάλεσμα για την εκδήλωση απολογισμού των πρώτων 30 μηνών της διοίκησης της Περιφέρειας Αττικής, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 14 Ιουλίου, στις 18:30, στο Ωδείο Αθηνών.
Στο βίντεο-κάλεσμα, ο Περιφερειάρχης τονίζει χαρακτηριστικά: «Ήρθε η ώρα της λογοδοσίας. Ήρθε η ώρα να δώσουμε λογαριασμό ευθύνης», υπογραμμίζοντας ότι, από την πρώτη ημέρα ανάληψης των καθηκόντων της σημερινής διοίκησης, προτεραιότητα αποτέλεσαν η καθημερινή παρουσία στο πεδίο, η σκληρή δουλειά και το μετρήσιμο αποτέλεσμα, μακριά από επικοινωνιακές υπερβολές και εύκολες υποσχέσεις.
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα παρουσιαστεί αναλυτικά η πορεία υλοποίησης του σχεδιασμού της διοίκησης, με επίκεντρο τα 300+1 έργα και τις 50+1 παρεμβάσεις, συνολικού προϋπολογισμού άνω των 2,6 δισ. ευρώ, που υλοποιούνται, δημοπρατούνται ή ωριμάζουν και στους 66 Δήμους της Αττικής.
Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο σχέδιο έργων και παρεμβάσεων που εκτείνεται σε όλους τους κρίσιμους τομείς της καθημερινότητας και της ανάπτυξης της Αττικής, από την αντιπλημμυρική θωράκιση, την οδική ασφάλεια και την αναβάθμιση κρίσιμων υποδομών, έως τα έργα κοινωνικής πολιτικής, την ενίσχυση του πρασίνου, τη διαχείριση αποβλήτων, τις παρεμβάσεις στον πολιτισμό και τον αθλητισμό, τις δράσεις στήριξης της επιχειρηματικότητας, καθώς και μεγάλα έργα υπερτοπικής σημασίας που αλλάζουν την εικόνα και τη λειτουργία της Περιφέρειας.
Παράλληλα, ο Περιφερειάρχης θα παρουσιάσει τον σχεδιασμό της διοίκησης για την επόμενη περίοδο, αναδεικνύοντας τόσο τα αποτελέσματα που έχουν ήδη επιτευχθεί όσο και τις προτεραιότητες των μηνών που ακολουθούν.
Στο βίντεο-κάλεσμα, ο Περιφερειάρχης τονίζει χαρακτηριστικά: «Ήρθε η ώρα της λογοδοσίας. Ήρθε η ώρα να δώσουμε λογαριασμό ευθύνης», υπογραμμίζοντας ότι, από την πρώτη ημέρα ανάληψης των καθηκόντων της σημερινής διοίκησης, προτεραιότητα αποτέλεσαν η καθημερινή παρουσία στο πεδίο, η σκληρή δουλειά και το μετρήσιμο αποτέλεσμα, μακριά από επικοινωνιακές υπερβολές και εύκολες υποσχέσεις.
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα παρουσιαστεί αναλυτικά η πορεία υλοποίησης του σχεδιασμού της διοίκησης, με επίκεντρο τα 300+1 έργα και τις 50+1 παρεμβάσεις, συνολικού προϋπολογισμού άνω των 2,6 δισ. ευρώ, που υλοποιούνται, δημοπρατούνται ή ωριμάζουν και στους 66 Δήμους της Αττικής.
Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο σχέδιο έργων και παρεμβάσεων που εκτείνεται σε όλους τους κρίσιμους τομείς της καθημερινότητας και της ανάπτυξης της Αττικής, από την αντιπλημμυρική θωράκιση, την οδική ασφάλεια και την αναβάθμιση κρίσιμων υποδομών, έως τα έργα κοινωνικής πολιτικής, την ενίσχυση του πρασίνου, τη διαχείριση αποβλήτων, τις παρεμβάσεις στον πολιτισμό και τον αθλητισμό, τις δράσεις στήριξης της επιχειρηματικότητας, καθώς και μεγάλα έργα υπερτοπικής σημασίας που αλλάζουν την εικόνα και τη λειτουργία της Περιφέρειας.
Παράλληλα, ο Περιφερειάρχης θα παρουσιάσει τον σχεδιασμό της διοίκησης για την επόμενη περίοδο, αναδεικνύοντας τόσο τα αποτελέσματα που έχουν ήδη επιτευχθεί όσο και τις προτεραιότητες των μηνών που ακολουθούν.
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