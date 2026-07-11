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Οργισμένη ανάρτηση του εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ, καταγγέλλει προπηλακισμούς στην Κουμουνδούρου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Χρήστος Γιαννούλης ΣΥΡΙΖΑ Παύλος Πολάκης

Οργισμένη ανάρτηση του εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ, καταγγέλλει προπηλακισμούς στην Κουμουνδούρου

Η καταγγελία του Χρήστου Γιαννούλη που «φωτογραφίζει» τον Παύλο  Πόλακη για «ανοχή στη σωματική βία»

Οργισμένη ανάρτηση του εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ, καταγγέλλει προπηλακισμούς στην Κουμουνδούρου
Γεωργία Σαδανά
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«Φωτιά» στα εσωκομματικά του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ βάζει ανάρτηση του Εκπροσώπου Τύπου, Χρήστου Γιαννούλη, στα κοινωνικά δίκτυα και ενώ συνεδριάζει αυτήν την ώρα η πτέρυγα της μειοψηφίας.

Όπως αναφέρει σε ανάρτηση του ο κ. Γιαννουλης, «είναι πάρα πολύ κακός σύμβουλος η Βουλιμία και η αλαζονεία να πιστεύεις ότι είσαι ο ένας και μοναδικός. Όταν δε επιδεικνύεις και ανοχή στην άσκηση σωματικής βίας υποστηρίζοντας ότι αυτό συμφέρει το λαό και την αριστερά, είσαι επικίνδυνος. Μπορεί να βγάζει οριακά βουλευτές αυτό το concept αλλά μας γυρίζει πολλά χρόνια πίσω στις εποχές των …φρουρών. Αξιοπρέπεια πάνω από όλα».

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ανάρτηση του κ. Γιαννούλη αναφέρεται σε επεισόδιο που έλαβε χώρα χθες στην Κουμουνδούρου, όταν στελέχη του κλίματος Πολάκη προσήλθαν χθες το μεσημέρι στο γραφείο της Αναπληρώτριας Γραμματέα, Αναστασίας Σαπουνά ζητώντας να συνεδριάσει σήμερα η Κεντρική Επιτροπή του κόμματος. Τότε, επικράτησαν στιγμές έντασης και λογομαχίες σε φορτισμένο ύφος, ενώ παρόντα ήταν αρκετά στελέχη της Κουμουνδούρου.


Γεωργία Σαδανά
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