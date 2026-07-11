Οργισμένη ανάρτηση του εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ, καταγγέλλει προπηλακισμούς στην Κουμουνδούρου

Είναι πάρα πολύ κακός σύμβουλος η Βουλιμία και η αλαζονεία να πιστεύεις ότι είσαι ο ένας και μοναδικός. Όταν δε επιδεικνύεις και ανοχή στην άσκηση σωματικής βίας υποστηρίζοντας ότι αυτό συμφέρει το λαό και την αριστερά, είσαι επικίνδυνος. Μπορεί να βγάζει οριακά βουλευτές αυτό το…