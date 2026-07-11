ΣΥΡΙΖΑ: Συνεδριάζει η ΚΕ των Πολάκη, Δούρου, Παππά, με πολλές άδειες καρέκλες και περισσότερα... zoom

Μόλις γύρω στα 60 στελέχη στην αίθουσα - Πρόταση για αναβολή ώστε να περισωθούν τα προσχήματα έκανε ο προεδρεύων της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ Θεόφιλος Ξανθόπουλος - Αιχμηρή ανάρτηση Πολάκη, «το plan b απέτυχε»

μέσω των συμμετοχών μερίδας μελών στην ψηφιακή πλατφόρμα zoom - όπως ανακοίνωσαν τα στελέχη της εσωκομματικής αντιπολίτευσης - συνεδριάζει η Κ.Ε του ΣΥΡΙΖΑ στο ξενοδοχείο Wyndham, στο Μεταξουγείο.



Με φόντο τις άδειες καρέκλες στο κεντρικό ξενοδοχείο που η «τρόικα» του ΣΥΡΙΖΑ ( Πολάκης, Δούρου, Παππάς) είχε καλέσει τα μέλη του καθοδηγητικού οργάνου, αλλά και την εσωκομματική ένταση που έχει φτάσει στο ζενίθ, διαφυγή εξόδου από την κατάσταση πρόσφερε ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος, ο οποίος εκτελεί χρέη Προεδρεύοντα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και διαδραμάτισε τελικά ρόλο game changer. Συγκεκριμένα, ο κ. Ξανθόπουλος εισηγήθηκε στους παριστάμενους να αναβληθεί σε ένδειξη καλής θέλησης η συνεδρίαση για μια εβδομάδα, ώστε να συνεδριάσει η πολιτική γραμματεια τη Δευτέρα, προκειμένου να αποφευχθεί ο δυισμός, όπως είπε.











Σημεία της εισήγησης του Νίκου Παππά:







--Η σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής δεν ήταν, λοιπόν, ζήτημα διακριτικής ευχέρειας. Ήταν καταστατική υποχρέωση.



--Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ. Δεν αναστέλλει τη λειτουργία του. Δεν διαλύεται. Δεν παραιτείται από τον πολιτικό του ρόλο.



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--Έχουμε ευθύνη να την επικαιροποιήσουμε, ώστε να ανταποκρίνεται στα νέα δεδομένα.



--Ο Αλέξης Τσίπρας έκανε σαφές ότι δεν επιθυμεί συνεργασία με οργανωμένα κόμματα. Και ότι αν κάποιος θέλει να τον συναντήσει, μπορεί να το κάνει μόνο μέσω της προσωπικής διαπραγμάτευσης.



Αυτό δεν μπορεί να αποτελέσει βάση πολιτικής στρατηγικής για ένα κόμμα της Αριστεράς.



Με οριακή απαρτία- όπως ανακοίνωσαν τα στελέχη της εσωκομματικής αντιπολίτευσης - συνεδριάζει η Κ.Ε του ΣΥΡΙΖΑ στο ξενοδοχείο Wyndham, στο Μεταξουγείο.Με φόντο τις άδειες καρέκλες στο κεντρικό ξενοδοχείο που η «τρόικα» του ΣΥΡΙΖΑ ( Πολάκης, Δούρου, Παππάς) είχε καλέσει τα μέλη του καθοδηγητικού οργάνου, αλλά και την εσωκομματική ένταση που έχει φτάσει στο ζενίθ, διαφυγή εξόδου από την κατάσταση πρόσφερε ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος, ο οποίος εκτελεί χρέη Προεδρεύοντα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και διαδραμάτισε τελικά ρόλο game changer. Συγκεκριμένα, ο κ. Ξανθόπουλος εισηγήθηκε στους παριστάμενους να αναβληθεί σε ένδειξη καλής θέλησης η συνεδρίαση για μια εβδομάδα, ώστε να συνεδριάσει η πολιτική γραμματεια τη Δευτέρα, προκειμένου να αποφευχθεί ο δυισμός, όπως είπε.Ωστόσο, η διαδικασία εξελίσσεται, ενώ έχει ανοίξει κατάλογος ομιλητών για να τοποθετηθεί η ηγετική «τρόικα» της εσωκομματικής αντιπολίτευσης.--Η σημερινή συνεδρίαση πραγματοποιείται επειδή ακριβώς αυτό επιβάλλει το Καταστατικό. Όχι επειδή το επέλεξε κάποιος. Αλλά επειδή έτσι λειτουργεί ένα δημοκρατικό κόμμα.--Η σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής δεν ήταν, λοιπόν, ζήτημα διακριτικής ευχέρειας. Ήταν καταστατική υποχρέωση.--Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ. Δεν αναστέλλει τη λειτουργία του. Δεν διαλύεται. Δεν παραιτείται από τον πολιτικό του ρόλο.--Η πολιτική απόφαση που λάβαμε στην προηγούμενη συνεδρίαση δεν επιβεβαιώθηκε από τις εξελίξεις.--Έχουμε ευθύνη να την επικαιροποιήσουμε, ώστε να ανταποκρίνεται στα νέα δεδομένα.--Ο Αλέξης Τσίπρας έκανε σαφές ότι δεν επιθυμεί συνεργασία με οργανωμένα κόμματα. Και ότι αν κάποιος θέλει να τον συναντήσει, μπορεί να το κάνει μόνο μέσω της προσωπικής διαπραγμάτευσης.Αυτό δεν μπορεί να αποτελέσει βάση πολιτικής στρατηγικής για ένα κόμμα της Αριστεράς.

Οι συνεργασίες δεν μπορούν να οικοδομούνται πάνω σε προσωπικές διαπραγματεύσεις.



--Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με ειλικρίνεια για την έγκαιρη συγκρότηση ενός ενωτικού προοδευτικού ψηφοδελτίου, με όσους θέλουν και όσους μπορούν.



--Θα εξαντλήσουμε κάθε δυνατότητα για τη διαμόρφωση μιας ευρύτερης προοδευτικής συνεργασίας.



--Ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία θα είναι παρών στις επόμενες εκλογές.



--Η νέα περίοδος απαιτεί συλλογική πολιτική ευθύνη και πλήρη επαναφορά της λειτουργίας όλων των καταστατικών οργάνων.



-Η συλλογική λειτουργία στην ηγεσία δεν αποτελεί έναν προσωρινό συμβιβασμό. Αποτελεί τη μόνη πολιτικά υπεύθυνη επιλογή για τη συγκυρία που έχουμε μπροστά μας.



--Η ευθύνη μας είναι να διασφαλίσουμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα πάει στις εκλογές ενωμένος, οργανωμένος, με καθαρή πολιτική έκφραση και με απόλυτη εκλογική ετοιμότητα.



--Δεν μπορεί κάποιος να συμμετέχει στις αποφάσεις του ΣΥΡΙΖΑ όταν στην πραγματικότητα υπηρετεί ένα διαφορετικό πολιτικό σχέδιο.



--Δεν περισσεύει κανένα μέλος. Δεν περισσεύει κανένα στέλεχος.



Η ιστορία του ΣΥΡΙΖΑ απέδειξε ότι τις μεγάλες πολιτικές μάχες τις κερδίσαμε όταν λειτουργήσαμε συλλογικά, δημοκρατικά και με εμπιστοσύνη ο ένας στον άλλον.



Πολάκης: Το «plan b» απέτυχε παταγωδώς Με ανάρτησή του ο Παύλος Πολάκης έγραψε χαρακτηριστικά ότι η Κεντρική Επιτροπή συνεδριάζει με απαρτία παρά τον λυσσώδη πόλεμο, κάνοντας επίθεση τόσο στην αναπληρώτρια γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ, Αναστασία Σαπουνά, όσο και στην υπεύθυνη οργανωτικού.



«Το Plan B απέτυχε, η Κεντρική Επιτροπή συνεδριάζει με απαρτία», έγραψε χαρακτηριστικά ο κ. Πολάκης.



Αναλυτικά η ανάρτηση του Παύλου Πολάκη



«Το "plan b” AΠΕΤΥΧΕ ΠΑΤΑΓΩΔΩΣ.

Η Κεντρικη Επιτροπη του ΣΥΡΙΖΑ συνεδριαζει με ΑΠΑΡΤΙΑ ,παρα τον λυσσωδη πολεμο απο την αναπληρωτρια γραμματεα και την υπευθυνη οργανωτικου. (81 παροντες και 59 απο ζουμ)

ΘΑ ΠΑΡΕΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ (ακυρωση αποφασης 6ης Ιουνιου,επαναφορα μου στηνΚοινοβοθλευτικη Ομαδα )και θα συνεχιστει το επομενο Σαββατοκυριακο για την ολοκληρωση των πολιτικων και οργανωτικων μετρων!

ΣΤΕΚΟΜΑΣΤΕ ΟΡΘΙΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ!!!»