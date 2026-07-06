Αδωνις κατά Σαμαρά: Αυτά που λέει για το Ταμείο Ανάκαμψης τα έλεγαν Τσίπρας, Κασσελάκης, Ανδρουλάκης, Κωνσταντοπούλου και Βελόπουλος
Αδωνις κατά Σαμαρά: Αυτά που λέει για το Ταμείο Ανάκαμψης τα έλεγαν Τσίπρας, Κασσελάκης, Ανδρουλάκης, Κωνσταντοπούλου και Βελόπουλος
«Αν φτιάξει κόμμα ο Σαμαράς θα ήταν πολύ λυπηρό να ασκεί κριτική τύπου Αριστεράς» - «Ψεύτης και όχι μετριοπαθής ο Τσίπρας, αυτό που πετυχαίνει είναι να κερδίζει τον Ανδρουλάκη», είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης
Για κριτική στην κυβέρνηση «τύπου Αριστεράς» κατηγόρησε τον Αντώνη Σαμαρά, ο υπουργός Υγείας Αδωνις Γεωργιάδης. Στρέφοντας για πρώτη φορά ξεκάθαρα τα βέλη του προς τον πρώην πρωθυπουργό, κ.Γεωργιάδης επικέντρωσε ειδικότερα τη διαφωνία του στην κριτική που άσκησε ο κ.Σαμαράς για τη διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης, λέγοντας το πρωί της Δευτέρας ότι όσα είπε «είναι μια κατηγορία που έλεγε ο Τσίπρας, ο Κασσελάκης, ο Ανδρουλάκης, η Κωνσταντοπούλου, ο Βελόπουλος».
«Δεν ξέρω αν με αυτούς θέλει να κάνει παρέα, αλλά η κατηγορία που είπε δεν είναι αλήθεια. Η Ελλάδα αξιοποίησε το Ταμείο Ανάκαμψης με εξαιρετικά ευφυή τρόπο. Εγώ δεν υπηρετώ μια κυβέρνηση των πλουσίων των διεφθαρμένων ή των μεγάλων συμφερόντων» πρόσθεσε ο κ. Γεωργιάδης μιλώντας στον ΣΚΑΪ,
Όπως είπε, μάλιστα, «επειδή ο Σαμαράς ως πρωθυπουργός είχε δεχθεί αυτές τις γελοίες κατηγορίες και τις είχε βιώσει στο πετσί του, καλό θα είναι να πέσουν οι τόνοι, να μην έχουμε τέτοια» ενώ σε άλλο σημείο της συνέντευξής του ο υπουργός Υγείας σημείωσε πως «αν κάνει τελικά το κόμμα ο κ. Σαμαράς ελπίζω ότι δεν θα έχει κριτική τύπου Αριστεράς και Κωνσταντοπούλου γιατί αυτό θα ήταν πολύ λυπηρό».
Όσον αφορά την εξωτερική πολιτική και την κριτική του πρώην πρωθυπουργού, ο Άδωνις Γεωργιάδης απάντησε λέγοντας ότι «η εξωτερική πολιτική είναι καλύτερη από ποτέ. Θα ήταν άδικη η σύγκριση με την εποχή Σαμαρά που κυβέρνησε σε περίοδο κρίσης, όμως οι βασικές νόρμες της εξωτερικής πολιτικής ακολουθούν τα χνάρια Σαμαρά. Ο πρωθυπουργός Σαμαράς δεν έκανε την τριμερή κύπρος-ισραήλ-Ελλάδα που προώθησε ο Μητσοτάκης;». Ειδικά, δε, για την πολιτική των ήρεμων νερών, ο υπουργός Υγείας σημείωσε ότι «αποτελεί την μεγαλύτερη κριτική στην Τουρκία για τον Ερντογάν. Λένε εμείς κάναμε ήρεμα νερά και αυτοί εξοπλίστηκαν»
Κληθείς στη συνέχεια να τοποθετηθεί επί των δημοσκοπικών επιδόσεων της ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, ο Άδωνις Γεωργιάδης ότι «συνθήκες πολιτικής αλλαγής δεν δημιουργεί το ποσοστό του Τσίπρα. Πρώτο κόμμα σε όλες τις δημοσκοπήσεις με διαφορά είναι η ΝΔ. Αυτό που πετυχαίνει ο Τσίπρας είναι να κερδίσει τον Ανδρουλάκη. Ο Ανδρουλάκης έκανε το κολοσσιαίο λάθος να κάνει τον πράσινο ΣΥΡΙΖΑ και στο ακροατήριο των έξαλλων που καταγγέλλουν ο Τσίπρας είναι καλύτερος».
Στην ερώτηση, μάλιστα, αν η ΝΔ θα έκανε κυβέρνηση «με έναν μετριοπαθή Τσίπρα», ο Άδωνις Γεωργιάδης απάντησε «τι σχέση έχουμε εμείς με τον Τσίπρα; πρώτα από όλα δεν υπάρχει μετριοπαθής. Βγαίνει και μιλάει ο αθεόφοβος για τον αναβαλλόμενο φόρο των τραπεζών. Η νομοθεσία για την - κατά τον ίδιο - προνομιακή μεταχείριση των τραπεζών είναι του Τσίπρα, ο άνθρωπος αυτός θα μας τρελάνει. Εσείς τον λέτε μετριοπαθή, εγώ τον λέω ψεύτη»
Γεωργιάδης: Το καλοκαίρι του 2015 είχα στείλει την Ευγενία και τα παιδιά στις ΗΠΑ, σκεφτόμουν θα γίνει εμφύλιος, θα με σφάζανε
Ο υπουργός Υγείας αποκάλυψε ακόμη ότι το καλοκαίρι του 2015 πριν το δημοψήφισμα και υπό τον αιωρούμενο φόβο για Grexit είχε απομακρύνει την Ευγενία Μανωλίδου και τα παιδιά τους από την Ελλάδα
«11 χρόνια πριν, την ίδια μέρα, σαν χθες, είχα πάει το πρωί να ψηφίσω στο δημοψήφισμα με την Ευγενία. Ψήφισα ναι φυσικά. Τότε ο γιος μας, Αλκαίος ήταν λιγότερο από 1,5 έτους και τον πήγα μαζί με τον Περσέα, τη Θεοδώρα, τον Αλέξανδρο, τα παιδιά μας και την Ευγενία, στο αεροδρόμιο και τους έστειλα στην Αμερική».
«Δεν ξέρω αν με αυτούς θέλει να κάνει παρέα, αλλά η κατηγορία που είπε δεν είναι αλήθεια. Η Ελλάδα αξιοποίησε το Ταμείο Ανάκαμψης με εξαιρετικά ευφυή τρόπο. Εγώ δεν υπηρετώ μια κυβέρνηση των πλουσίων των διεφθαρμένων ή των μεγάλων συμφερόντων» πρόσθεσε ο κ. Γεωργιάδης μιλώντας στον ΣΚΑΪ,
Όπως είπε, μάλιστα, «επειδή ο Σαμαράς ως πρωθυπουργός είχε δεχθεί αυτές τις γελοίες κατηγορίες και τις είχε βιώσει στο πετσί του, καλό θα είναι να πέσουν οι τόνοι, να μην έχουμε τέτοια» ενώ σε άλλο σημείο της συνέντευξής του ο υπουργός Υγείας σημείωσε πως «αν κάνει τελικά το κόμμα ο κ. Σαμαράς ελπίζω ότι δεν θα έχει κριτική τύπου Αριστεράς και Κωνσταντοπούλου γιατί αυτό θα ήταν πολύ λυπηρό».
Όσον αφορά την εξωτερική πολιτική και την κριτική του πρώην πρωθυπουργού, ο Άδωνις Γεωργιάδης απάντησε λέγοντας ότι «η εξωτερική πολιτική είναι καλύτερη από ποτέ. Θα ήταν άδικη η σύγκριση με την εποχή Σαμαρά που κυβέρνησε σε περίοδο κρίσης, όμως οι βασικές νόρμες της εξωτερικής πολιτικής ακολουθούν τα χνάρια Σαμαρά. Ο πρωθυπουργός Σαμαράς δεν έκανε την τριμερή κύπρος-ισραήλ-Ελλάδα που προώθησε ο Μητσοτάκης;». Ειδικά, δε, για την πολιτική των ήρεμων νερών, ο υπουργός Υγείας σημείωσε ότι «αποτελεί την μεγαλύτερη κριτική στην Τουρκία για τον Ερντογάν. Λένε εμείς κάναμε ήρεμα νερά και αυτοί εξοπλίστηκαν»
Κληθείς στη συνέχεια να τοποθετηθεί επί των δημοσκοπικών επιδόσεων της ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, ο Άδωνις Γεωργιάδης ότι «συνθήκες πολιτικής αλλαγής δεν δημιουργεί το ποσοστό του Τσίπρα. Πρώτο κόμμα σε όλες τις δημοσκοπήσεις με διαφορά είναι η ΝΔ. Αυτό που πετυχαίνει ο Τσίπρας είναι να κερδίσει τον Ανδρουλάκη. Ο Ανδρουλάκης έκανε το κολοσσιαίο λάθος να κάνει τον πράσινο ΣΥΡΙΖΑ και στο ακροατήριο των έξαλλων που καταγγέλλουν ο Τσίπρας είναι καλύτερος».
Στην ερώτηση, μάλιστα, αν η ΝΔ θα έκανε κυβέρνηση «με έναν μετριοπαθή Τσίπρα», ο Άδωνις Γεωργιάδης απάντησε «τι σχέση έχουμε εμείς με τον Τσίπρα; πρώτα από όλα δεν υπάρχει μετριοπαθής. Βγαίνει και μιλάει ο αθεόφοβος για τον αναβαλλόμενο φόρο των τραπεζών. Η νομοθεσία για την - κατά τον ίδιο - προνομιακή μεταχείριση των τραπεζών είναι του Τσίπρα, ο άνθρωπος αυτός θα μας τρελάνει. Εσείς τον λέτε μετριοπαθή, εγώ τον λέω ψεύτη»
Γεωργιάδης: Το καλοκαίρι του 2015 είχα στείλει την Ευγενία και τα παιδιά στις ΗΠΑ, σκεφτόμουν θα γίνει εμφύλιος, θα με σφάζανε
Ο υπουργός Υγείας αποκάλυψε ακόμη ότι το καλοκαίρι του 2015 πριν το δημοψήφισμα και υπό τον αιωρούμενο φόβο για Grexit είχε απομακρύνει την Ευγενία Μανωλίδου και τα παιδιά τους από την Ελλάδα
«11 χρόνια πριν, την ίδια μέρα, σαν χθες, είχα πάει το πρωί να ψηφίσω στο δημοψήφισμα με την Ευγενία. Ψήφισα ναι φυσικά. Τότε ο γιος μας, Αλκαίος ήταν λιγότερο από 1,5 έτους και τον πήγα μαζί με τον Περσέα, τη Θεοδώρα, τον Αλέξανδρο, τα παιδιά μας και την Ευγενία, στο αεροδρόμιο και τους έστειλα στην Αμερική».
Όπως εξήγησε: «Ήμουν βέβαιος ότι θα χάσουμε και σκεφτόμουν ότι αν βγούμε από το ευρώ, θα γίνει εμφύλιος στην Ελλάδα. Εγώ με μωρό παιδί, θα με σφάζανε. Δεν έχετε καταλάβει ακόμα από τι γλιτώσαμε…».
Ο κ. Γεωργιάδης τοποθετήθηκε και για την υπόθεση της συζύγου του ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Νικόλα Φαραντούρη, και σχολίασε «δεν ισχύει εδώ ότι η γυναίκα του Καίσαρα πρέπει να είναι τίμια εκτός από το να φαίνεται;»
«Δεν τίθεται θέμα νομιμότητας, καλώς τοποθετήθηκε (σ.σ. αποσπάστηκε στη ΜΕΑ στις Βρυξέλλες), είχε τα προσόντα. Η πολιτική κριτική είναι προς το ΠΑΣΟΚ και τον Φαραντούρη. Όταν έχεις φέρει τόση τοξικότητα στην πολιτική ζωή, μήπως αυτή σε πλακώσει; Όταν έχεις γυρίσει 70 κανάλια για την υπόθεση Λαζαρίδη, όταν παίρνεις μισθό ευρωβουλευτή και ΜΕΑ στο σπίτι σου, υπάρχει πρόβλημα. Ο κ. Φαραντούρης πέφτει στον λάκκο που έχει σκάψει».
Ο κ. Γεωργιάδης τοποθετήθηκε και για την υπόθεση της συζύγου του ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Νικόλα Φαραντούρη, και σχολίασε «δεν ισχύει εδώ ότι η γυναίκα του Καίσαρα πρέπει να είναι τίμια εκτός από το να φαίνεται;»
«Δεν τίθεται θέμα νομιμότητας, καλώς τοποθετήθηκε (σ.σ. αποσπάστηκε στη ΜΕΑ στις Βρυξέλλες), είχε τα προσόντα. Η πολιτική κριτική είναι προς το ΠΑΣΟΚ και τον Φαραντούρη. Όταν έχεις φέρει τόση τοξικότητα στην πολιτική ζωή, μήπως αυτή σε πλακώσει; Όταν έχεις γυρίσει 70 κανάλια για την υπόθεση Λαζαρίδη, όταν παίρνεις μισθό ευρωβουλευτή και ΜΕΑ στο σπίτι σου, υπάρχει πρόβλημα. Ο κ. Φαραντούρης πέφτει στον λάκκο που έχει σκάψει».
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