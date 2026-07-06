Αδωνις κατά Σαμαρά: Αυτά που λέει για το Ταμείο Ανάκαμψης τα έλεγαν Τσίπρας, Κασσελάκης, Ανδρουλάκης, Κωνσταντοπούλου και Βελόπουλος

«Αν φτιάξει κόμμα ο Σαμαράς θα ήταν πολύ λυπηρό να ασκεί κριτική τύπου Αριστεράς» - «Ψεύτης και όχι μετριοπαθής ο Τσίπρας, αυτό που πετυχαίνει είναι να κερδίζει τον Ανδρουλάκη», είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης