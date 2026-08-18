Σκέρτσος: Μειώθηκαν κατά 60% τα θανατηφόρα τροχαία τον Αύγουστο, μπορούμε να πετύχουμε ιστορικό χαμηλό

«Η μείωση αυτή δεν προέκυψε στην τύχη. Είναι το αποτέλεσμα μιας ολιστικής πολιτικής για την οδική ασφάλεια που εφαρμόζουμε συστηματικά και διυπουργικά»





Και, όπως εξηγεί στη συνέχεια, «ο Αύγουστος ήταν διαχρονικά ο μήνας με τα περισσότερα θανατηφόρα







Επικαλούμενος δε, τα στοιχεία της τροχαίας για τις πρώτες 17 μέρες του φετινού Αυγούστου -που παρατηρείται και η μεγαλύτερη τουριστική κίνηση- (αυτά) καταγράφουν μια σημαντικότατη μείωση της τάξης του 60% συγκριτικά με τον περσινό Αύγουστο.





«Αυτό μας δίνει βάσιμες ελπίδες ότι μπορούμε να κλείσουμε τον φετινό Αύγουστο με τα λιγότερα θανατηφόρα τροχαία ιστορικά και να αφήσουμε οριστικά πίσω μας μια μακροχρόνια πληγή που έχει προκαλέσει τεράστιο πόνο σε χιλιάδες ελληνικές οικογένειες στερώντας τη ζωή πολλών συμπολιτών μας», υπογραμμίζει ο Ά. Σκέρτσος.



Ειδικότερα, «τα δεδομένα για την περίοδο 1 έως 17 Αυγούστου 2026 έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2025 είναι τα εξής:



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*μείωση των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο από 38 πέρυσι σε 16 φέτος (-59%).



Να σημειωθεί ότι τον Αύγουστο του 2019, δυστυχώς, είχαν χαθεί συνολικά 87 ανθρώπινες ζωές ενώ τον περσινό Αύγουστο 72.



Κάθε ζωή που χάνεται είναι ανεκτίμητη.



«Γίνε κι εσύ "πρεσβευτής ασφαλούς οδήγησης" σε 90'' στο https://odyseas.gov.gr/drive-safe », προτρέπει ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος σε σχετική ανάρτησή του.Και, όπως εξηγεί στη συνέχεια, «ο Αύγουστος ήταν διαχρονικά ο μήνας με τα περισσότερα θανατηφόρα τροχαία και η Ελλάδα έως το 2019 μια εκ των τριών ευρωπαϊκών χωρών που έχαναν κάθε χρόνο στην άσφαλτο τους περισσότερους ανθρώπους, στην πλειονότητά τους δυστυχώς νέους και νέες.Αυτό, πλέον, αλλάζει χάρη στη συστηματική και οργανωμένη προσπάθεια που γίνεται από την κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια με στόχο την ασφαλή οδήγηση και την προστασία της ανθρώπινης ζωής στους ελληνικούς δρόμους».Επικαλούμενος δε, τα στοιχεία της τροχαίας για τις πρώτες 17 μέρες του φετινού Αυγούστου -που παρατηρείται και η μεγαλύτερη τουριστική κίνηση- (αυτά) καταγράφουν μια σημαντικότατη μείωση της τάξης του 60% συγκριτικά με τον περσινό Αύγουστο.«Αυτό μας δίνει βάσιμες ελπίδες ότι μπορούμε να κλείσουμε τον φετινό Αύγουστο με τα λιγότερα θανατηφόρα τροχαία ιστορικά και να αφήσουμε οριστικά πίσω μας μια μακροχρόνια πληγή που έχει προκαλέσει τεράστιο πόνο σε χιλιάδες ελληνικές οικογένειες στερώντας τη ζωή πολλών συμπολιτών μας», υπογραμμίζει ο Ά. Σκέρτσος.Ειδικότερα, «τα δεδομένα για την περίοδο 1 έως 17 Αυγούστου 2026 έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2025 είναι τα εξής:*μείωση των θανατηφόρων τροχαίων από 38 πέρυσι σε 15 φέτος (-60,5%)*μείωση των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο από 38 πέρυσι σε 16 φέτος (-59%).Να σημειωθεί ότι τον Αύγουστο του 2019, δυστυχώς, είχαν χαθεί συνολικά 87 ανθρώπινες ζωές ενώ τον περσινό Αύγουστο 72.Κάθε ζωή που χάνεται είναι ανεκτίμητη.

Πίσω από τους αριθμούς αυτούς βρίσκονται συμπολίτες μας που επέστρεψαν ασφαλείς στα σπίτια και τις οικογένειές τους αλλά και οικογένειες που σήμερα θρηνούν διότι έχασαν τους ανθρώπους τους.



Η μείωση αυτή δεν προέκυψε στην τύχη. Είναι το αποτέλεσμα μιας ολιστικής πολιτικής για την οδική ασφάλεια που εφαρμόζουμε συστηματικά και διυπουργικά με όλους τους συναρμόδιους φορείς της κυβέρνησης και της αυτοδιοίκησης τα τελευταία χρόνια», επισημαίνει επίσης.



«Ιδιαίτερη αναφορά» αξίζει ειδικά για τον φετινό Αύγουστο, σύμφωνα με τον κ. Σκέρτσο, «στους στοχευμένους ελέγχους της τροχαίας και της Ελληνικής Αστυνομίας για αλκοόλ, χρήση κράνους και αυξημένη ταχύτητα στους τουριστικούς προορισμούς και τις πόλεις μας.



Όπως και στην ενημερωτική εκστρατεία Drive Safe του ΟΔΥΣΕΑ, της νεοσύστατης Οδικής Υπηρεσίας Συστημάτων Εποπτείας και Ασφάλειας του Υπουργείου Μεταφορών, που σε συνεργασία με τον σύνδεσμο ενοικίασης τουριστικών αυτοκινήτων, δίνει με έξυπνο και χρηστικό τρόπο σε 90'' τους 9 βασικούς κανόνες ασφαλούς οδήγησης».



«Καθώς πολλοί συμπολίτες μας προετοιμάζονται για την επιστροφή τους από τις φετινές διακοπές αξίζει τον κόπο να αφιερώσουν κυριολεκτικά ενάμιση λεπτό στην σχετική πολυγλωσσική εφαρμογή Drive Safe https://odyseas.gov.gr/drive-safe για να γίνουμε όσο περισσότεροι μπορούμε "πρεσβευτές ασφαλούς οδήγησης".



Η ανεύθυνη οδική συμπεριφορά δεν είναι νομοτέλεια για την πατρίδα μας. Τα αποτελέσματα που ήδη φέρνουμε δείχνουν ότι μπορούμε να τη διορθώσουμε», τονίζει κλείνοντας ο υπουργός Επικρατείας.

18.08.2026, 13:22