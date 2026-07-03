Το μήνυμα πίσω από το 30,4% της ΝΔ: Τι κρύβουν οι 4 αριθμοί της Metron Analysis και η ανάγνωση Μητσοτάκη

Η Νέα Δημοκρατία διατηρεί την πρωτιά, το κόμμα Τσίπρα περνά στη δεύτερη θέση, οι αναποφάσιστοι παραμένουν κρίσιμος παράγοντας και η δυσαρέσκεια εξακολουθεί να αποτελεί τη μεγαλύτερη πρόκληση για την κυβέρνηση