Το μήνυμα πίσω από το 30,4% της ΝΔ: Τι κρύβουν οι 4 αριθμοί της Metron Analysis και η ανάγνωση Μητσοτάκη
Το μήνυμα πίσω από το 30,4% της ΝΔ: Τι κρύβουν οι 4 αριθμοί της Metron Analysis και η ανάγνωση Μητσοτάκη
Η Νέα Δημοκρατία διατηρεί την πρωτιά, το κόμμα Τσίπρα περνά στη δεύτερη θέση, οι αναποφάσιστοι παραμένουν κρίσιμος παράγοντας και η δυσαρέσκεια εξακολουθεί να αποτελεί τη μεγαλύτερη πρόκληση για την κυβέρνηση
Η πρώτη ανάγνωση της νέας δημοσκόπησης της Metron είναι προφανής. Η Νέα Δημοκρατία παραμένει πρώτη με 30,4%, το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα περνά στη δεύτερη θέση και το ΠΑΣΟΚ ακολουθεί τρίτο.
Η δεύτερη ανάγνωση, όμως, είναι πιο σύνθετη. Γιατί πίσω από το 30,4% κρύβονται ακόμη τρεις αριθμοί – το 12,3%, το 67% και το 17,1% – που εξηγούν όχι μόνο τη σημερινή εικόνα, αλλά και τη στρατηγική με την οποία κυβέρνηση και αντιπολίτευση μπαίνουν στην τελική ευθεία προς το 2027.
Την ίδια ώρα ο πρωθυπουργός επιμένει ότι «οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της θητείας, την άνοιξη του 2027», συνδέοντας την επιδίωξη της αυτοδυναμίας με έναν ακόμη χρόνο παραγωγής κυβερνητικού έργου
Η Νέα Δημοκρατία καταγράφει 30,4% στην εκτίμηση ψήφου και 25% στην πρόθεση ψήφου, διατηρώντας διαφορά 13,3 μονάδων από το δεύτερο κόμμα. Το ποσοστό δεν αποτελεί μόνο μια ακόμη πρωτιά. Για την κυβέρνηση λειτουργεί ως επιβεβαίωση ότι, παρά τη φθορά που καταγράφεται σε επιμέρους δείκτες, ο βασικός εκλογικός της κορμός παραμένει συμπαγής.
Δεν είναι τυχαίο ότι σχεδόν ταυτόχρονα με τη δημοσιοποίηση της δημοσκόπησης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέλεξε, μέσω της συνέντευξής του στο Liberal, να ανεβάσει τον πήχη. «Θεωρώ ότι ο στόχος της αυτοδυναμίας είναι ρεαλιστικός και εφικτός», δηλώνει, επιμένοντας ότι «η αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία είναι μία πρόταση εξουσίας, πολύ συγκεκριμένη και πολύ σαφής. Ποια είναι η άλλη;» Παράλληλα αποκλείει εκ νέου κάθε σενάριο συνεργασιών.
«Διεκδικώ την αυτοδυναμία ακριβώς επειδή δεν βλέπω περιθώριο συνεργασίας», αναφέρει χαρακτηριστικά.
Ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η σύνθεσή τους. Το 17% προέρχεται από ψηφοφόρους της ΝΔ του 2023, το 13% από το ΠΑΣΟΚ, το 8% από τον ΣΥΡΙΖΑ, ενώ το 58% προέρχεται από άλλα κόμματα, αποχή ή λευκό.
Το εύρημα δεν σημαίνει ότι οι ψηφοφόροι αυτοί θα επιστρέψουν αυτόματα στη ΝΔ. Δείχνει όμως ότι το κυβερνών κόμμα διατηρεί ακόμη μια σημαντική δεξαμενή επανασυσπείρωσης, την οποία θα επιχειρήσει να ενεργοποιήσει όσο πλησιάζουν οι εκλογές. Ταυτόχρονα, πρόκειται για το ίδιο ακροατήριο που φιλοδοξεί να προσελκύσει και η αντιπολίτευση.
Με απλά λόγια, το 12,3% δεν είναι απλώς ένα ποσοστό. Είναι το εκλογικό κοινό που μπορεί να καθορίσει τόσο το εύρος της διαφοράς όσο και τις προϋποθέσεις για τον στόχο της αυτοδυναμίας.
Παράλληλα, το 67% αξιολογεί αρνητικά το έργο της κυβέρνησης, έναντι 28% που το αξιολογεί θετικά.
Η δεύτερη ανάγνωση, όμως, είναι πιο σύνθετη. Γιατί πίσω από το 30,4% κρύβονται ακόμη τρεις αριθμοί – το 12,3%, το 67% και το 17,1% – που εξηγούν όχι μόνο τη σημερινή εικόνα, αλλά και τη στρατηγική με την οποία κυβέρνηση και αντιπολίτευση μπαίνουν στην τελική ευθεία προς το 2027.
Το αφήγημα της αυτοδυναμίαςΗ έρευνα της Metron ασφαλώς δεν απαντά στο ερώτημα της αυτοδυναμίας. Δείχνει όμως γιατί το κυβερνητικό επιτελείο θεωρεί ότι μπορεί να συνεχίσει να τη θέτει ως πολιτικό στόχο. Η διαφορά από τη δεύτερη θέση παραμένει μεγάλη, ενώ υπάρχει ακόμη πολιτικός χρόνος και μια σημαντική δεξαμενή ψηφοφόρων που δεν έχει τοποθετηθεί οριστικά.
Την ίδια ώρα ο πρωθυπουργός επιμένει ότι «οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της θητείας, την άνοιξη του 2027», συνδέοντας την επιδίωξη της αυτοδυναμίας με έναν ακόμη χρόνο παραγωγής κυβερνητικού έργου
Η Νέα Δημοκρατία καταγράφει 30,4% στην εκτίμηση ψήφου και 25% στην πρόθεση ψήφου, διατηρώντας διαφορά 13,3 μονάδων από το δεύτερο κόμμα. Το ποσοστό δεν αποτελεί μόνο μια ακόμη πρωτιά. Για την κυβέρνηση λειτουργεί ως επιβεβαίωση ότι, παρά τη φθορά που καταγράφεται σε επιμέρους δείκτες, ο βασικός εκλογικός της κορμός παραμένει συμπαγής.
Δεν είναι τυχαίο ότι σχεδόν ταυτόχρονα με τη δημοσιοποίηση της δημοσκόπησης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέλεξε, μέσω της συνέντευξής του στο Liberal, να ανεβάσει τον πήχη. «Θεωρώ ότι ο στόχος της αυτοδυναμίας είναι ρεαλιστικός και εφικτός», δηλώνει, επιμένοντας ότι «η αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία είναι μία πρόταση εξουσίας, πολύ συγκεκριμένη και πολύ σαφής. Ποια είναι η άλλη;» Παράλληλα αποκλείει εκ νέου κάθε σενάριο συνεργασιών.
«Διεκδικώ την αυτοδυναμία ακριβώς επειδή δεν βλέπω περιθώριο συνεργασίας», αναφέρει χαρακτηριστικά.
Η κάλπη που δεν έχει ανοίξειΠίσω από κάθε δημοσκόπηση υπάρχει ένα ποσοστό που τραβά πρώτο το βλέμμα των πολιτικών επιτελείων: οι αναποφάσιστοι. Στη χθεσινή έρευνα φτάνουν το 12,3%, υπενθυμίζοντας ότι η εκλογική εικόνα απέχει ακόμη από το να θεωρηθεί οριστική.
Ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η σύνθεσή τους. Το 17% προέρχεται από ψηφοφόρους της ΝΔ του 2023, το 13% από το ΠΑΣΟΚ, το 8% από τον ΣΥΡΙΖΑ, ενώ το 58% προέρχεται από άλλα κόμματα, αποχή ή λευκό.
Το εύρημα δεν σημαίνει ότι οι ψηφοφόροι αυτοί θα επιστρέψουν αυτόματα στη ΝΔ. Δείχνει όμως ότι το κυβερνών κόμμα διατηρεί ακόμη μια σημαντική δεξαμενή επανασυσπείρωσης, την οποία θα επιχειρήσει να ενεργοποιήσει όσο πλησιάζουν οι εκλογές. Ταυτόχρονα, πρόκειται για το ίδιο ακροατήριο που φιλοδοξεί να προσελκύσει και η αντιπολίτευση.
Με απλά λόγια, το 12,3% δεν είναι απλώς ένα ποσοστό. Είναι το εκλογικό κοινό που μπορεί να καθορίσει τόσο το εύρος της διαφοράς όσο και τις προϋποθέσεις για τον στόχο της αυτοδυναμίας.
Το δύσκολο μήνυμαΗ άλλη όψη της δημοσκόπησης είναι σαφώς πιο απαιτητική για την κυβέρνηση. Το 67% θεωρεί ότι η χώρα κινείται προς τη λάθος κατεύθυνση. Η ακρίβεια παραμένει, με ποσοστό 50%, το μεγαλύτερο πρόβλημα της καθημερινότητας.
Παράλληλα, το 67% αξιολογεί αρνητικά το έργο της κυβέρνησης, έναντι 28% που το αξιολογεί θετικά.
Ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης απαντά στη συνέντευξή του ότι «η μακροοικονομική επιτυχία πρέπει να γίνει κτήμα των ίδιων των πολιτών», προσθέτοντας πως «δεν υπόσχομαι μαγικές λύσεις, αλλά αυτά τα οποία λέω είναι και επεξεργασμένα και κοστολογημένα». Είναι προφανές ότι το Μέγαρο Μαξίμου διαβάζει την ακρίβεια ως το βασικό εμπόδιο ανάμεσα στη σημερινή δημοσκοπική πρωτιά και στον εκλογικό στόχο που έχει θέσει για το 2027.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πάντως, αποφεύγει να μετατρέψει τον Αλέξη Τσίπρα σε προσωπικό αντίπαλο. «Εγώ δεν διαλέγω αντιπάλους. Τον έναν αντίπαλο που διαλέγω κάθε μέρα είναι τα πολλά προβλήματα των Ελλήνων πολιτών», δηλώνει. Παράλληλα, εξαπολύει επίθεση συνολικά στην αντιπολίτευση, κάνοντας λόγο για «αδιανόητη ιδεολογική ραστώνη» και υποστηρίζοντας ότι παραμένει εγκλωβισμένη σε παλιές συνταγές χωρίς πειστική εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης.
Η νέα πραγματικότηταΗ σημαντικότερη μεταβολή της δημοσκόπησης αφορά την αντιπολίτευση. Το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα περνά καθαρά στη δεύτερη θέση με 17,1%, αφήνοντας τρίτο το ΠΑΣΟΚ. Το 54% των ψηφοφόρων του προέρχεται από τον ΣΥΡΙΖΑ του 2023, γεγονός που δείχνει ότι η πρώτη του δυναμική βασίζεται κυρίως στην επανασυσπείρωση του παλιού κομματικού ακροατηρίου.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πάντως, αποφεύγει να μετατρέψει τον Αλέξη Τσίπρα σε προσωπικό αντίπαλο. «Εγώ δεν διαλέγω αντιπάλους. Τον έναν αντίπαλο που διαλέγω κάθε μέρα είναι τα πολλά προβλήματα των Ελλήνων πολιτών», δηλώνει. Παράλληλα, εξαπολύει επίθεση συνολικά στην αντιπολίτευση, κάνοντας λόγο για «αδιανόητη ιδεολογική ραστώνη» και υποστηρίζοντας ότι παραμένει εγκλωβισμένη σε παλιές συνταγές χωρίς πειστική εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης.
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