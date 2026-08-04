Πάρος: Πλαστογράφησαν τις ψηφιακές τους ταυτότητες για να μπουν σε νυχτερινό κέντρο και συνελήφθησαν τρεις 17χρονοι
ΕΛΛΑΔΑ
Πάρος Ανήλικοι Αλκοόλ πλαστογράφηση Ταυτότητα

Πάρος: Πλαστογράφησαν τις ψηφιακές τους ταυτότητες για να μπουν σε νυχτερινό κέντρο και συνελήφθησαν τρεις 17χρονοι

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε χθες Δευτέρα 3 Αυγούστου, κατά τη διερεύνηση περιστατικού διακομιδής ανηλίκου στο Κέντρο Υγείας Πάρου, έπειτα από κατανάλωση αλκοόλ

Πάρος: Πλαστογράφησαν τις ψηφιακές τους ταυτότητες για να μπουν σε νυχτερινό κέντρο και συνελήφθησαν τρεις 17χρονοι
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Τρεις 17χρονοι συνελήφθησαν στην Πάρο, καθώς φέρονται να πλαστογράφησαν τα ψηφιακά δελτία ταυτότητάς τους, προκειμένου να εμφανίζονται ως ενήλικοι και να εξασφαλίσουν την είσοδό τους σε κατάστημα νυχτερινής διασκέδασης.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε χθες Δευτέρα 3 Αυγούστου, κατά τη διερεύνηση περιστατικού διακομιδής ανηλίκου στο Κέντρο Υγείας Πάρου, έπειτα από κατανάλωση αλκοόλ. Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι οι τρεις ανήλικοι είχαν αλλοιώσει, μέσω ψηφιακής επεξεργασίας, την ημερομηνία γέννησης του ψηφιακού δελτίου ταυτότητας που είχαν ανακτήσει από το Gov.gr, ώστε να φαίνονται ενήλικοι.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για πλαστογραφία πιστοποιητικών, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται και οι γονείς τους για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων.
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