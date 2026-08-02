Reuters: Επτά χώρες του ΟΠΕΚ+ θα αυξήσουν την παραγωγή πετρελαίου τον Σεπτέμβριο κατά 188.000 βαρέλια την ημέρα

Η απόφαση ανακοινώθηκε μετά τη συνάντηση στην οποία συμμετείχαν η Σαουδική Αραβία, η Ρωσία, το Ιράκ, το Κουβέιτ, το Καζακστάν, η Αλγερία και το Ομάν, κατά την οποία εξετάστηκαν οι συνθήκες και οι προοπτικές της παγκόσμιας αγοράς