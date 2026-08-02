Κρήτη: Επιχείρηση διάσωσης στο φαράγγι της Ίμπρου, τραυματίστηκε 54χρονος
ΕΛΛΑΔΑ
Κρήτη φαράγγι

Κρήτη: Επιχείρηση διάσωσης στο φαράγγι της Ίμπρου, τραυματίστηκε 54χρονος

Ο άνδρας τραυματίστηκε στο πόδι

Κρήτη: Επιχείρηση διάσωσης στο φαράγγι της Ίμπρου, τραυματίστηκε 54χρονος
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Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για τον εντοπισμό και την ασφαλή μεταφορά ενός 54χρονου Γερμανού τουρίστα, ο οποίος τραυματίστηκε ενώ διέσχιζε το φαράγγι της Ίμπρου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του patris.gr, ο άνδρας κινούνταν μέσα στο φαράγγι όταν, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, τραυματίστηκε στο πόδι, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να συνεχίσει την πορεία του.

Ο ίδιος κάλεσε βοήθεια και άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες υπηρεσίες για την προσέγγισή και τη διάσωση του.

Στο σημείο έχουν σπεύσει πυροσβέστες από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Ανώπολης, οι οποίοι επιχειρούν για τον εντοπισμό του και την απομάκρυνσή του από το δύσβατο σημείο.
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