Στο Vione Paros, υπό την διαχείρηση της SWOT Hospitality, η φιλοξενία, η γαστρονομία και η θέα στο Αιγαίο συνθέτουν μια πρόταση διαμονής που αποτυπώνει τον σύγχρονο χαρακτήρα του νησιού.
Κρήτη: Επιχείρηση διάσωσης στο φαράγγι της Ίμπρου, τραυματίστηκε 54χρονος
Κρήτη: Επιχείρηση διάσωσης στο φαράγγι της Ίμπρου, τραυματίστηκε 54χρονος
Ο άνδρας τραυματίστηκε στο πόδι
Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για τον εντοπισμό και την ασφαλή μεταφορά ενός 54χρονου Γερμανού τουρίστα, ο οποίος τραυματίστηκε ενώ διέσχιζε το φαράγγι της Ίμπρου.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες του patris.gr, ο άνδρας κινούνταν μέσα στο φαράγγι όταν, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, τραυματίστηκε στο πόδι, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να συνεχίσει την πορεία του.
Ο ίδιος κάλεσε βοήθεια και άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες υπηρεσίες για την προσέγγισή και τη διάσωση του.
Στο σημείο έχουν σπεύσει πυροσβέστες από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Ανώπολης, οι οποίοι επιχειρούν για τον εντοπισμό του και την απομάκρυνσή του από το δύσβατο σημείο.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες του patris.gr, ο άνδρας κινούνταν μέσα στο φαράγγι όταν, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, τραυματίστηκε στο πόδι, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να συνεχίσει την πορεία του.
Ο ίδιος κάλεσε βοήθεια και άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες υπηρεσίες για την προσέγγισή και τη διάσωση του.
Στο σημείο έχουν σπεύσει πυροσβέστες από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Ανώπολης, οι οποίοι επιχειρούν για τον εντοπισμό του και την απομάκρυνσή του από το δύσβατο σημείο.
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