Καρυστιανού: Ο Τσίπρας είναι ξαναζεσταμένο φαγητό, πολύ γκλάμουρ η παρουσίαση της ΕΛΑΣ
«Είναι περισσότερο επικοινωνία παρά ουσία» είπε για τον πρώην πρωθυπουργό - Απέκλεισε κάθε ενδεχόμενο συνεργασίας με την ΕΛΑΣ - «Μίλησα με την κόρη μου εκεί πάνω πριν αποφασίσω να πολιτευτώ»
Η Μαρία Καρυστιανού περιέγραψε την εικόνα της παρουσίασης του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα ως «πολύ γκλάμουρ σαν συγκέντρωση» και «πολύ περισσότερο θέαμα», εκτιμώντας ότι το εγχείρημα «είναι περισσότερο επικοινωνιακό, παρά ουσίας». Την ίδια ώρα απάντησε για μία σειρά ζητημάτων, μεταξύ άλλων για το πότε και πώς πήρε την απόφαση να πολιτευτεί.
Όπως είπε, μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Αποκαλύψεις» το μεσημέρι της Τρίτης, έλαβε την απόφαση για την δημιουργία του κινήματος μετά τα όσα συνέβησαν με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ενώ όπως συμπλήρωσε ότι προτού προχωρήσει «η αρχική συζήτηση έγινε με την κόρη μου, από πάνω, θεωρητική», αναφερόμενος στη Μάρθη που έχασε τη ζωή της στο τραγικό δυστύχημα των Τεμπών. Περιγράφοντας τις σκέψεις της είπε: «θυμάμαι έλεγα, "Μάρθη, θα κάω αυτό, θέλω να με βοηθήσεις και θέλω να μου δείξεις να αισθανθώ ότι είναι σωστή η απόφαση"». Συνεχίζοντας είπε ότι συζήτησε με τον γιο της, απαντώντας του και στις όποιες επιφυλάξεις είχε.
«Ξαναζεσταμένο φαγητό ο κ. Τσίπρας»
Μιλώντας για τον κ. Τσίπρα χαρακτήρισε «προσβολή στον θεσμό της Δημοκρατίας και στο δικαίωμα που έχουμε να πολιτευόμαστε» την αναφορά που έγινε στο Θησείο κατά την έναρξη της παρουσίασης της ΕΛΑΣ ότι, «παράγουμε περισσότερα κόμματα απ’ όσα μπορούμε να καταναλώσουμε».
Η επικεφαλής του κινήματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» στράφηκε προσωπικά κατά του πρώην πρωθυπουργού, λέγοντας: «Ξαναζεσταμένο φαγητό ο κ. Τσίπρας -χρησιμοποιώ την φράση του Άδωνι Γεωργιάδη για εμάς». Συνέχισε υποστηρίζοντας ότι «είναι περισσότερο επικοινωνιακό το θέμα του κ. Τσίπρα, παρά ουσίας».
«Δεν θα συνεργαστούμε με κανέναν από το παλαιό σύστημα»
Σε ερώτηση για ενδεχόμενη πολιτική σύμπλευση, η Μαρία Καρυστιανού απέκλεισε το ενδεχόμενο, λέγοντας: «Δεν θα μπορούσαμε να συναντηθούμε πολιτικά με τον κ. Τσίπρα». Εξήγησε το σκεπτικό της με αναφορά σε ζητήματα πολιτικής και θεσμών: «Εμείς μιλάμε για το πρόβλημα με τα funds και αυτός υπέγραψε το 2015 για τα funds. Όρισε την ηγεσία της Δικαιοσύνης, έκανε πράγματα που για εμάς είναι κόκκινες γραμμές».
Παράλληλα απαντώντας σε ερώτηση για ενδεχόμενες συνεργασίες με άλλα κόμματα , τόνισε ότι «εμείς δεν μπορούμε να συνεργαστούμε με το παλαιό σύστημα», προσθέτοντας ότι αυτό συνδέεται και με την ανάγκη διατήρησης της πολιτικής ταυτότητας σημειώνοντας ότι «δεν θέλουμε να χάσουμε την ταυτότητά μας». Στο ίδιο σημείο, διευκρίνισε ότι δεν μηδενίζει συνολικά το Κοινοβούλιο, λέγοντας: «Αυτό δεν σημαίνει ότι υπάρχουν μέσα στους 300 άνθρωποι τίμιοι που ζορίζονται το βράδυ, είναι όμως, η μειοψηφία στη Βουλή».
«Δεν πήγαινα να ψηφίσω»
Μιλώντας για την σχέση της με την πολιτική είπε ότι ήταν πολιτικοποιημένη από μικρή χωρίς να την εκφράζει κάποιο κόμμα.
«Ως εκ τούτου δεν πήγαινα να ψηφίσω γιατί ήμουν απογοητευμένη, δεν έβλεπα μία ελπίδα». Ωστόσο συνέχισε λέγοντας ότι η ίδια είναι πλέον ενθουσιασμένη που εμφανίζεται ένα κίνημα (σ.σ. το δικό της) το οποίο θα προσφέρει μία ελπίδα.
Η Μαρία Καρυστιανού είπε ότι «αν δεν είχα δίπλα μου συγγενείς θυμάτων των Τεμπών, και όλο τον κόσμο ως συμπαράσταση, δεν θα έφτανα εδώ, οφείλω να το αναγνωρίσω αυτό».
