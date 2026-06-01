Καρανίκας για Τσίπρα - Καρυστιανού: Ο ένας αντιγράφει τον άλλον, η ΕΛΑΣ μάζεψε ό,τι ρετάλι υπάρχει από τον ΣΥΡΙΖΑ
Με σκληρή κριτική κατά της ΕΛΑΣ, του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, επανήλθε ο άλλοτε στενός συνεργάτης του πρώην πρωθυπουργού, Νίκος Καρανίκας, υποστηρίζοντας ότι το νέο πολιτικό εγχείρημα, αντί να αποτελέσει ένα rebranding, κατέληξε σε ένα πολιτικό reunion.
Παράλληλα, αναφέρθηκε και στη Μαρία Καρυστιανού. Μάλιστα, κληθείς να σχολιάσει τους ισχυρισμούς της προέδρου του κόμματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» ότι ο Αλέξης Τσίπρας αντέγραψε θέσεις του πολιτικού της φορέα, ο Νίκος Καρανίκας σημείωσε, μεταξύ άλλων, σήμερα το πρωί στην τηλεόραση του Action24 ότι «ο ένας αντιγράφει τον άλλον, εν ολίγοις».
Συγκεκριμένα ο Νίκος Καρανίκας σημείωσε: «Σχεδόν όλα τα κόμματα, επειδή είναι άνευρα στο ζήτημα της ουσίας του διακυβεύματος, αποφεύγουν να τοποθετηθούν ξεκάθαρα. Εξαίρεση αποτελεί η Νέα Δημοκρατία, η οποία δεν λέει ότι θέλει να αλλάξει τον καπιταλισμό, αλλά ότι θα τον κάνει καλύτερο. Το ΠΑΣΟΚ και η Αριστερά λένε ότι δεν θέλουν τον καπιταλισμό. Η κυρία Καρυστιανού είναι ένα κεντρώο κόμμα. Έχει ως κέντρο τα ζητήματα ηθικής και έχει ορίσει πέντε βασικά ζητήματα. Μέσα σε αυτά είναι και η διατήρηση των δημόσιων αγαθών, ενώ το ίδιο πράγμα λέει και ο Τσίπρας στην ιδρυτική διακήρυξη. Δεν μας λέει όμως ούτε η μία ούτε ο άλλος εάν αυτά τα δημόσια αγαθά θα περάσουν στην κυριότητα του Δημοσίου. Ο ένας αντιγράφει τον άλλον, εν ολίγοις. Ο Τσίπρας αντέγραψε τον ΣΥΡΙΖΑ του 2023».
«Ως κόμμα ο Τσίπρας μάς παρουσίασε δύο κείμενα και μια ομιλία. Το προηγούμενο διάστημα ήταν τα προκαταρκτικά του με την παρουσίαση του βιβλίου του για να δει τι τσιμπάει. Ξεκίνησε σαν κέντρο, λέγοντας για δημοκρατικό καπιταλισμό, και είδε στην πορεία ότι το κέντρο δεν ανταποκρίνεται. Ξεκίνησε με rebranding και τελικά το γύρισε στο reunion, μαζεύοντας ό,τι ρετάλι υπάρχει από τον ΣΥΡΙΖΑ κοινοβουλευτικά και τα πρώην μέλη του, τα οποία μετατράπηκαν αυτόβουλα σε ακόλουθους από ισότιμα μέλη ενός κόμματος», συνέχισε ο κ. Καρανίκας αναφερόμενος στον πρώην πρωθυπουργό.
Και συνέχισε: «Διαβάζοντας το μανιφέστο και την ιδρυτική διακήρυξη, βλέπουμε ότι αυτά τα δύο κείμενα δεν συμφωνούν, δεν συνομιλούν, σαν να τα έγραψαν άλλοι άνθρωποι. Το πρώτο κείμενο είναι ένα αόριστο, γενικόλογο κείμενο που μιλά για μια συμπαράταξη τριών ρευμάτων. Δεν έκαναν όμως μια παραμικρή κίνηση του εγκεφάλου τους να δουλέψει, ώστε να παρουσιάσουν ποια είναι αυτά τα τρία ρεύματα σήμερα και όχι γενικά και αόριστα. Στη διακήρυξη βλέπουμε ότι δεν προσεγγίζει τη συμπαράταξη, έχει κάνει ένα αριστερό κείμενο πλέον».
«Η Αριστερά δεν νοείται χωρίς σοσιαλισμό, είτε αρέσει, είτε όχι στον Τσίπρα αυτή είναι η αλήθεια», σημείωσε σε άλλο σημείο.
@protothema.gr ❗ «Δεν μπορώ να δεχτώ ότι ένας άνθρωπος έχει περάσει ως πρωθυπουργός, δεν έχει κάνει τίποτα και έρχεται μετά από κάποια χρόνια να μας πει ότι εγώ θα τα φροντίσω αυτά» ανέφερε η κ. Καρυστιανού
«Η ΕΛΑΣ μάζεψε ό,τι ρετάλι υπάρχει από τον ΣΥΡΙΖΑ»
