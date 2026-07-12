Τραγικό δυστύχημα στις Άλπεις: 28χρονη Γερμανίδα βρήκε τον θάνατο με αλεξίπτωτο πλαγιάς
Τραγικό δυστύχημα στις Άλπεις: 28χρονη Γερμανίδα βρήκε τον θάνατο με αλεξίπτωτο πλαγιάς
Την εντόπισαν στο δάσος μπλεγμένη σε κλαριά δέντρων
Μια Γερμανίδα βρήκε τον θάνατο σε ατύχημα με αλεξίπτωτο πλαγιάς στις αυστριακές Άλπεις, ανακοίνωσε η αστυνομία το Σάββατο.
Η 28χρονη τραυματίστηκε θανάσιμα την Παρασκευή όταν χτύπησε σε δέντρο, σε δασική έκταση κοντά στην πόλη Νόιστιφτ ιμ Στουμπάιταλ. Ένας άνδρας που έκανε πεζοπορία στο δάσος εντόπισε τη γυναίκα να κρέμεται από τα κλαριά δέντρων, χωρίς τις αισθήσεις της, και ειδοποίησε τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.
Τα αίτια του δυστυχήματος παραμένουν αδιευκρίνιστα μέχρι στιγμής.
Άλλο ένα ατύχημα με αλεξίπτωτο πλαγιάς σημειώθηκε την Παρασκευή στο κρατίδιο του Τιρόλου. Ένας 24χρονος Γερμανός τραυματίστηκε όταν έπεσε από ύψος περίπου 25 μέτρων στη λίμνη Άχεν.
Εντοπίστηκε από σκάφος που τον ανέσυρε και τον μετέφερε στην όχθη.
Η 28χρονη τραυματίστηκε θανάσιμα την Παρασκευή όταν χτύπησε σε δέντρο, σε δασική έκταση κοντά στην πόλη Νόιστιφτ ιμ Στουμπάιταλ. Ένας άνδρας που έκανε πεζοπορία στο δάσος εντόπισε τη γυναίκα να κρέμεται από τα κλαριά δέντρων, χωρίς τις αισθήσεις της, και ειδοποίησε τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.
Τα αίτια του δυστυχήματος παραμένουν αδιευκρίνιστα μέχρι στιγμής.
Άλλο ένα ατύχημα με αλεξίπτωτο πλαγιάς σημειώθηκε την Παρασκευή στο κρατίδιο του Τιρόλου. Ένας 24χρονος Γερμανός τραυματίστηκε όταν έπεσε από ύψος περίπου 25 μέτρων στη λίμνη Άχεν.
Εντοπίστηκε από σκάφος που τον ανέσυρε και τον μετέφερε στην όχθη.
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