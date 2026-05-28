Όταν ο νέος αναπληρωτής εκπρόσωπος της ΕΛ.Α.Σ. καθύβριζε τον Τσίπρα: «Είσαι καραγκιόζης, ο πιο ανεπανάληπτος ψεύτης πολιτικός»
Οι δηλώσεις από το παρελθόν του Νίκου Νυφούδη στις οποίες καθύβριζε δημοσίως τον Αλέξη Τσίπρα διακινούνται στο διαδίκτυο, προκειμένου να στηλιτεύσουν την επιλογή του πρώην πρωθυπουργού να τον συμπεριλάβει στο νέο κόμμα «ΕΛ.Α.Σ»
Ένα από τα στελέχη που επέλεξε ο Αλέξης Τσίπρας να τοποθετήσει στην επικοινωνιακή του ομάδα, ο Νίκος Νηφούδης είχε κάνει κατά το παρελθόν εξαιρετικά αιχμηρές δηλώσεις εναντίον του πρώην πρωθυπουργού.
Mία ημέρα μετά την συγκέντρωση Τσίπρα στο Θησείο όπου έκανε τα αποκαλυπτήρια του κόμματος, o κ. Νυφούδης ανακοινώθηκε ως αναπληρωτής εκπρόσωπος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛ.Α.Σ). Σύμφωνα με το βιογραφικό του που διένειμε το επιτελείο Τσίπρα έχει σπουδές στις Πολιτικές Επιστήμες και τα Οικονομικά στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και μεταπτυχιακά στο University of Portsmouth.
Σημειώνεται ότι ο κ. Νυφούδης έχει διατελέσει βουλευτής Θεσσαλονίκης με το Ποτάμι του Σταύρου Θεοδωράκη, ενώ πέρασε και από το ΠΑΣΟΚ και τον ΣΥΡΙΖΑ.
Τα προηγούμενα χρόνια, ως πολιτικός αντίπαλος του Αλέξη Τσίπρα, είχε προβεί σε εξαιρετικά μειωτικούς χαρακτηρισμούς σε αναρτήσεις στα σόσιαλ μίντια.
Το 2015 έγραφε: «Κύριε Τσίπρα είσαι καραγκιόζης και πιο καραγκιόζηδες αυτοί που σε ωήφισαν για να κάνει κυβέρνηση αυτούς τους ηλίθιους. Και ναι, αυτό είναι πολιτική δήλωση με ηρεμία και γαλήνη».
Για παράδειγμα, το 2016 με αφορμή την κατάργηση του ΕΚΑΣ το 2016, χαρακτηρίζοντάς τον ως τον «πιο ανεπανάληπτο ψεύτη πολιτικό σε ολόκληρη την Ελληνική Ιστορία».
Το 2017 με δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα από την Κρήτη, ο κ. Νυφούδης επαναλάμβανε τους μειωτικούς χαρακτηρισμούς εναντίον του: «Καραγκιόζηδες έχω δει πολλούς, αλλά σαν τους δικούς μας, πουθενά. Όλα κι όλα!».
Το 2018, χαρακτήριζε «αποκορύφωση της κατάντιας» το ότι ο «Ο ''δεν πληρώνω'' τολμά ακόμα να μιλά», αναφερόμενος στον Αλέξη Τσίπρα.
