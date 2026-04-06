ALCO: Στις 11,8 μονάδες μειώθηκε το προβάδισμα της ΝΔ λόγω ΟΠΕΚΕΠΕ, το 94% ανησυχεί για την οικονομία λόγω πολέμου

Την εικόνα μίας καθαρής, αλλά σχετικά μικρής δημοσκοπικής πτώσης για τη ΝΔ μετά τη νέα δικογραφία της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ έδωσε η ALCO στην μέτρηση που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο του Alpha. Το κυβερνών κόμμα μετρήθηκε στο 21,9% στην «καθαρή» πρόθεση ψήφου και στο 23,8% επί των εγκύρων - και διατηρεί μεγάλο προβάδισμα 11,9 μονάδων σε σχέση με το ΠΑΣΟΚ που εμφανίζει μικρά κέρδη 1,2 μονάδων και ανεβαίνει στο 12% στην πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων. Σημειώνεται ότι η ALCO δεν δημοσιοποιεί εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος.Έχει ενδιαφέρον ότι εκείνοι που δηλώνουν «καθόλου ικανοποιημένοι» από την κυβέρνηση μειώνονται από το 57% τον Ιανουάριο στο 52% τώρα, ενώ αυξάνεται κατά 4 μονάδες το ποσοστό των «λίγο» ικανοποιημένων και κατά μία μονάδα εκείνων που δηλώνουν πολύ ή αρκετά ικανοποιημένοι, ενώ το 94% ανησυχεί για τις επιπτώσεις του πολέμου στην οικονομία και τις τιμές των προϊόντων. Παράλληλα, οι κινήσεις της κυβέρνησης με την Κύπρο και την αμυντική ενίσχυσή της ικανοποιούν πάνω από 6 στους 10 ψηφοφόρους.Σημαντική άνοδο καταγράφει η «γκρίζα ζώνη» του εκλογικού σώματος (αναποφάσιστοι και άλλο κόμμα) , που ανεβαίνει στο 25,1% στην «καθαρή» πρόθεση ψήφου από 24,3% στην προηγούμενη μέτρηση. Από τα υπόλοιπα κόμματα, την μεγαλύτερη πτώση καταγράφει η Πλεύση Ελευθερίας και πέφτει στο 6,3% από το 7,2% στην πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων. Πτώση από το 7,4% στο 6,8% «έγραψε» το ΚΚΕ, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ μετρήθηκε στο +0,4, στο 4,6%. Χωρίς εκτίμηση ψήφου, επτά κόμματα εξασφαλίζουν την είσοδό τους στη Βουλή, με τη Φωνή Λογικής να ανεβαίνει στο 3% στην πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων.Σε ό,τι αφορά τα θέματα της επικαιρότητας, το 67% χαρακτηρίζει κακές ή άθλιες τις εντυπώσεις από την εικόνα των πρώτων ημερών για την οργάνωση της δίκης των Τεμπών, ενώ το 74% δηλώνει ότι η κυβέρνηση δεν κατανοεί τις ανησυχίες και τις ανάγκες του. Παράλληλα, το 73% λέει ότι η λέξη που χαρακτηρίζει καλύτερα την κυβέρνηση, είναι η «συγκάλυψη». Ωστόσο, ο σκληρός πυρήνας των δυνητικών ψηφοφόρων της Μαρίας Καρυστιανού μετά τις ανακοινώσεις για το κόμμα της, ανήμερα πρωταπριλιάς, μετρήθηκε στο 5% και ο ευρύτερος κύκλος στο 10%.