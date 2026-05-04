Ο Σπήλιος Λιβανός κατηγορεί ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά για «διαγωνισμό λαϊκισμού» στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ
«Χωρίς κανένα σοβαρό στοιχείο, με βάση αποσπασματικές αναφορές μετατρέπουν μια σοβαρή υπόθεση όπως αυτή του ΟΠΕΚΕΠΕ σε μικροπολιτικό θόρυβο» λέει ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης σε δήλωσή του
Επίθεση κατά των κομμάτων της αντιπολίτευσης εξαπέλυσε ο Σπήλιος Λιβανός με αφορμή την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, κατηγορώντας ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά για «λαϊκισμό» και διαστρέβλωση των στοιχείων.
Ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης υποστήριξε ότι τα τρία κόμματα «έχουν επιδοθεί σε έναν διαγωνισμό λαϊκισμού», κάνοντας λόγο για «μικροπολιτικό θόρυβο» γύρω από μια σοβαρή υπόθεση, χωρίς - όπως σημείωσε - να στηρίζονται σε επαρκή στοιχεία. «Χωρίς κανένα σοβαρό στοιχείο, με βάση αποσπασματικές αναφορές μετατρέπουν μια σοβαρή υπόθεση όπως αυτή του ΟΠΕΚΕΠΕ σε μικροπολιτικό θόρυβο» ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ο Σπήλιος Λιβανός υπερασπίστηκε το έργο της θητείας του, επισημαίνοντας ότι κατά τη διάρκεια των 13 μηνών στο υπουργείο, με τη στήριξη του Κυριάκου Μητσοτάκη, ανέδειξε - όπως είπε - «το πραγματικό σκάνδαλο» στον ΟΠΕΚΕΠΕ και συγκρούστηκε με χρόνιες στρεβλώσεις. Όπως τόνισε, από τις παρεμβάσεις εκείνης της περιόδου επεστράφησαν στα ταμεία περίπου 70 εκατ. ευρώ από παράνομες επιδοτήσεις, τα οποία διοχετεύθηκαν σε νόμιμους παραγωγούς.
Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η στάση του απέναντι στους καταχραστές των ευρωπαϊκών κονδυλίων προκάλεσε αντιδράσεις, σημειώνοντας ότι δέχθηκε απειλές, ακόμη και για την οικογένειά του. «Τα έβαλα ανοιχτά με τους καταχραστές των ευρωπαϊκών κονδυλίων και αυτοί με επικήρυξαν», ανέφερε.
Ο ίδιος κάλεσε τις ηγεσίες των τριών κομμάτων να επανεξετάσουν τη στάση τους, προειδοποιώντας για τις επιπτώσεις στον αγροτικό κόσμο και την κοινωνία. Παράλληλα, δήλωσε διαθέσιμος να εξηγήσει «πολιτικά και τεχνοκρατικά» τις παρεμβάσεις του 2021, επιμένοντας ότι αυτές εξυπηρέτησαν το δημόσιο συμφέρον και τους νόμιμους παραγωγούς.
Κλείνοντας, ξεκαθάρισε ότι απορρίπτει τη λογική της γενίκευσης, σημειώνοντας πως «το τσουβάλιασμα επί δικαίων και αδίκων ευνοεί τους αδίκους», ιδίως - όπως είπε - για όσους αποτέλεσαν μέρος της λύσης και όχι του προβλήματος.
Βίντεο από τη δήλωση του κ. Λιβανού:
