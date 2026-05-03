Μαρινάκης για Παγκόσμια Ημέρα Ελευθερίας του Τύπου: Απαντάμε με μετρήσιμα αποτελέσματα απέναντι σε ατεκμηρίωτες εκθέσεις και όσους συκοφαντούν τη χώρα

Οι 21 παρεμβάσεις που παραθέτει ο Παύλος Μαρινάκης:



Με σαφείς αιχμές απέναντι σε όσους, όπως αναφέρει, επιχειρούν να παρουσιάσουν μια διαστρεβλωμένη εικόνα για την κατάσταση της ελευθερίας του Τύπου στην Ελλάδα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης προχώρησε σε εκτενή ανάρτηση για την Παγκόσμια Ημέρα Ελευθερίας του Τύπου , παρουσιάζοντας τις νομοθετικές παρεμβάσεις που – σύμφωνα με τον ίδιο – έχουν αλλάξει ουσιαστικά το τοπίο των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης στη χώρα.Ο κ. Μαρινάκης τονίζει ότι η ημέρα αποτελεί «σημαντική υπενθύμιση της αξίας της ανεξάρτητης δημοσιογραφίας και της διαφάνειας σε κάθε σύγχρονη δημοκρατία» επισημαίνοντας πως τα τελευταία χρόνια καταγράφεται ουσιαστική πρόοδος στον τομέα των ΜΜΕ στην Ελλάδα.Όπως αναφέρει, η πρόοδος αυτή αναγνωρίζεται από διεθνείς οργανισμούς και αποτυπώνεται στην επίσημη έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης και το Κράτος Δικαίου. Ειδικότερα, σημειώνει πως η χώρα έχει πλέον λιγότερες συστάσεις από 15 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ ο αριθμός τους έχει περιοριστεί σε μόλις τέσσερις.Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογραμμίζει ότι η ενίσχυση των θεσμών, η κατοχύρωση της πολυφωνίας και η συνεχής βελτίωση του πλαισίου λειτουργίας των ΜΜΕ αποτελούν σταθερή προτεραιότητα της κυβέρνησης, ενώ δεν παραλείπει να εξαπολύσει αιχμές κατά «ατεκμηρίωτων εκθέσεων και επαγγελματιών συκοφαντών της χώρας μας».«Ο ελεύθερος, υπεύθυνος και ποιοτικός Τύπος είναι προϋπόθεση προόδου, λογοδοσίας και κοινωνικής συνοχής — και σε αυτή την κατεύθυνση θα συνεχίσουμε, χωρίς εκπτώσεις, παράγοντας αποτελέσματα που αναγνωρίζονται», σημειώνει χαρακτηριστικά.Στην ανάρτησή του, ο Παύλος Μαρινάκης παρουσιάζει συνολικά 21 νομοθετικές και θεσμικές πρωτοβουλίες, οι οποίες βασίζονται – όπως αναφέρει – σε τέσσερις κεντρικούς άξονες: την προστασία των δημοσιογράφων, την ενίσχυση της διαφάνειας και της λογοδοσίας, την αξιοκρατία και τον σεβασμό στα χρήματα των φορολογουμένων.- Ενίσχυση των Μητρώων Εντύπου και Ηλεκτρονικού Τύπου.- Προστασία των θέσεων εργασίας δημοσιογράφων και εργαζομένων στα ΜΜΕ.- Κατάργηση του αδικήματος της απλής δυσφήμισης.- Αυστηροποίηση ποινών για επιθέσεις κατά λειτουργών της ενημέρωσης.

Ολοκληρώνοντας την παρέμβασή του, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επισημαίνει ότι η ελευθερία του Τύπου απαιτεί «συνέπεια, υπευθυνότητα και διαρκή προσήλωση», διαμηνύοντας πως η κυβέρνηση θα συνεχίσει στην ίδια κατεύθυνση, δίνοντας έμφαση σε θεσμικές τομές και μετρήσιμα αποτελέσματα.

03.05.2026, 16:44