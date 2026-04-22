Στιβ Μπάνον: Η Ελλάδα είναι υπερδύναμη στην ελεύθερη ναυσιπλοΐα και θα είναι κρίσιμο κομμάτι στην πορεία προς τα εμπρός
Eκτίμησε ότι η σύγκρουση της επόμενης δεκαετίας θα διεξαχθεί στο διάστημα και τους ωκεανούς
«Η Ελλάδα είναι υπερδύναμη στην ελεύθερη ναυσιπλοΐα και θα είναι κρίσιμο κομμάτι στην πορεία προς τα εμπρός», δήλωσε ο Στιβ Μπάνον, πρώην επικεφαλής στρατηγικός σύμβουλος του Ντόναλντ Τραμπ, που εμφανίστηκε διαδικτυακά στο 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών.
Σε συζήτηση που είχε διαδικτυακά με τον Μάθιου Μπόιλ, Επικεφαλής του γραφείου της Breitbart News Network στην Ουάσιγκτον, ο κ. Μπάνον παραδέχθηκε ότι υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός με την Κίνα για το ποιος θα ελέγχει τα λιμάνια, προσδίδοντας ιδιαίτερη σημασία στην ελεύθερη ναυσιπλοΐα. «Οι Έλληνες είναι υπερδύναμη σ’ αυτό τον τομέα και πιστεύω εκτιμούν πολύ το θέμα της ελεύθερης ναυσιπλοΐας», σημείωσε μεταξύ άλλων, προτού αναφέρει ότι το αμερικανικό ναυτικό πάντα προστατεύει τη ναυσιπλοΐα.
Είτε πρόκειται για την Ερυθρά Θάλασσα, είτε για την Ανταρκτική, είτε για τον Παναμά, είτε για τα Στενά του Ορμούζ, είτε για τον Κόλπο του Ομάν. «Θα είναι η μεγαλύτερη σύγκρουση των επόμενων δεκαετιών», συνέχισε, καθώς θα δοθούν πολλές μάχες για τις θαλάσσιες εφοδιαστικές αλυσίδες. «Οι Έλληνες θα αποτελέσουν κρίσιμο κομμάτι σ’ αυτό», έσπευσε να συμπληρώσει.
Για την εμπορική πολιτική Τραμπ, ο Μπάνον υποστήριξε ότι ο πυρήνας της είναι η αμοιβαιότητα. Ο Ντόναλντ Τραμπ, ανέφερε, έδωσε έμφαση στην επιστροφή της βιομηχανίας για να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας σε Αμερικανούς. Γεωπολιτικά θέλησε να βάλει πρώτα απ’ όλα τα συμφέροντα της Αμερικής.
Εμπόριο και αμοιβαιότητα
Ο ίδιος επέμεινε για την αναγκαιότητα των δασμών, λέγοντας ότι η πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ αποτελεί υπόδειγμα για το μέλλον των διακρατικών σχέσεων. Αντίθετα, περίγραψε το μοντέλο της Κίνας ως «αποικιακό».
Οι ΗΠΑ, είπε ο Μπάνον, χρηματοδοτούν την ευρωπαϊκή άμυνα από την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης και αυτό πρέπει να αλλάξει. Για την Ουκρανία υποστήριξε ότι το ουκρανο-ρωσικό σύνορο δεν αποτελεί ζωτικό συμφέρον εθνικής ασφάλειας για τις ΗΠΑ. Ξεκαθάρισε ότι η ασφάλεια στην Ευρώπη θα πρέπει να προέρχεται από τα ευρωπαϊκά κράτη. Μάλιστα, ως παράδειγμα επικαλέστηκε την Ελλάδα και το πρόσφατο συμβάν με το ιρανικό drone στην Κύπρο. Η Βρετανία, εξήγησε επικριτικά, έστειλε μόνο ένα πλοίο στο νησί.
NATO και Ουκρανία
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα