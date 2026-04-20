Κατσιβαρδάς: Ευχής έργον μια πιθανή προσχώρησή μου στη ΝΔ λέει ο πρώην βουλευτής των Σπαρτιατών
Κατσιβαρδάς: Ευχής έργον μια πιθανή προσχώρησή μου στη ΝΔ λέει ο πρώην βουλευτής των Σπαρτιατών
«Στο μέτρο του δυνατού η κυβέρνηση από το 2019 και μετά κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί - Είναι χρέος μου να συντάσσομαι με τα νομοσχέδια της κυβέρνησης» είπε στο κανάλι της Βουλής - Δείτε βίντεο
«Ευχής έργον» χαρακτήρισε μία πιθανή προσχώρησή του στη Νέα Δημοκρατία ο ανεξάρτητος βουλευτής Χάρης Κατσιβαρδάς. Ο κ. Κατσιβαρδάς, μιλώντας στο κανάλι της Βουλής, τόνισε ότι «στο μέτρο του δυνατού η κυβέρνηση από το 2019 και μετά κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί.
Ο πρώην βουλευτής των Σπαρτιατών είπε επίσης ότι οι αρχές που πρεσβεύει η ΝΔ είναι αυτό που έχει ανάγκη ο τόπος σήμερα και αναφερόμενος στη δική του πολιτική διαδρομή είπε ότι «εγώ ούτως ή άλλως προέρχομαι από τη Νέα Δημοκρατία. Ήμουν στα φοιτητικά μου χρόνια στη ΔΑΠ-ΝΔΦΚ, μετέπειτα στην ΟΝΝΕΔ. Ήμουν εκλεγμένος στο Δήμο Αθηναίων με τον νυν πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη και ούτω καθεξής. Απλώς επειδή θεωρώ ότι η πολιτική είναι η τέχνη του εφικτού η πηδαλιούχηση της χώρας πρέπει να έχει μία σταθερότητα και μία ασφάλεια σε καθολικό επίπεδο» και συμπλήρωσε πως «είναι χρέος μου να συντάσσομαι με τα νομοσχέδια της κυβέρνησης, διότι με αμείλικτο ρεαλισμό θέλω μία χώρα με σταθερότητα, ασφάλεια, διεθνή φερεγγυότητα και αξιοπιστία και κατ΄ουσίαν να ανταποκρίνεται στις ιδεολογικές αρχές της Νέας Δημοκρατίας».
Ο πρώην βουλευτής των Σπαρτιατών είπε επίσης ότι οι αρχές που πρεσβεύει η ΝΔ είναι αυτό που έχει ανάγκη ο τόπος σήμερα και αναφερόμενος στη δική του πολιτική διαδρομή είπε ότι «εγώ ούτως ή άλλως προέρχομαι από τη Νέα Δημοκρατία. Ήμουν στα φοιτητικά μου χρόνια στη ΔΑΠ-ΝΔΦΚ, μετέπειτα στην ΟΝΝΕΔ. Ήμουν εκλεγμένος στο Δήμο Αθηναίων με τον νυν πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη και ούτω καθεξής. Απλώς επειδή θεωρώ ότι η πολιτική είναι η τέχνη του εφικτού η πηδαλιούχηση της χώρας πρέπει να έχει μία σταθερότητα και μία ασφάλεια σε καθολικό επίπεδο» και συμπλήρωσε πως «είναι χρέος μου να συντάσσομαι με τα νομοσχέδια της κυβέρνησης, διότι με αμείλικτο ρεαλισμό θέλω μία χώρα με σταθερότητα, ασφάλεια, διεθνή φερεγγυότητα και αξιοπιστία και κατ΄ουσίαν να ανταποκρίνεται στις ιδεολογικές αρχές της Νέας Δημοκρατίας».
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
