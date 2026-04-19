Χατζηδάκης: Μετά την ανακοίνωση της Eurostat για το πλεόνασμα του 2025 θα εξετάσουμε περισσότερα μέτρα στήριξης
Εκλογές στο τέλος της τετραετίας - «Η αντιπολίτευση να μείνει μακριά από τη σφαίρα της τοξικότητας και του διχασμού»
Στο ζήτημα των πρωτογενών πλεονασμάτων στάθηκε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, τονίζοντας ότι «αποδεικνύεται ότι τρώγονται, όπως αποδείχτηκε και πέρυσι». Όπως σημείωσε, «είναι ένας δρόμος σοβαρότητας να κρατάς καλή ισορροπία στα δημόσια οικονομικά, να έχεις νοικοκυριό», ώστε να μπορείς να δίνεις αυτά που αντέχεις χωρίς να διακυβεύεις τις εθνικές επιτυχίες των τελευταίων ετών στην οικονομία. Υπογράμμισε ακόμη ότι, παρά την πολύ σημαντική μείωση του δημόσιου χρέους, αυτό παραμένει υψηλό και απαιτείται προσοχή, ιδιαίτερα σε περιόδους κρίσεων.
Αναφερόμενος στην προοπτική λήψης νέων μέτρων στήριξης, επεσήμανε ότι «σύντομα θα ανακοινωθούν από την Eurostat τα αποτελέσματα για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του 2025», ώστε να υπάρξει πιο ξεκάθαρη εικόνα για τις δυνατότητες του 2026 και τον δημοσιονομικό χώρο για το 2027. Όπως είπε, «υπάρχει μια κατεύθυνση για προσωρινής ισχύος και στοχευμένα μέτρα, η οποία πάνω-κάτω θα παραμείνει», ενώ τόνισε ότι «η βούληση της κυβέρνησης είναι, παρακολουθώντας την κρίση και τις συνέπειες της να είναι παρούσα ουσιαστικά, όχι με μεγάλα λόγια και πολιτικές σαπουνόφουσκες». Παράλληλα, σημείωσε ότι πρέπει να υπάρχει διπλή προσοχή: «προσεκτικοί απέναντι στο μέσο άνθρωπο που πλήττεται από την αύξηση της τιμής των καυσίμων και όλες τις άλλες συνέπειες», αλλά και «προσεκτικοί για να μην δώσουμε την εντύπωση ότι η χώρα υποκύπτει σε πειρασμούς λαϊκισμού και κάνει πράγματα αναντίστοιχα με αυτά που κάνουν άλλες χώρες».
Στο πολιτικό σκέλος, ο κ. Χατζηδάκης υπογράμμισε ότι «η χώρα αυτή έχει ταλαιπωρηθεί διαχρονικά από δύο πράγματα», αφενός «τη δημαγωγία, τον λαϊκισμό, τα λεφτόδεντρα» και αφετέρου «τις ακρότητες, το φανατισμό, την εχθροπάθεια, τη στοχοποίηση του απέναντι». Όπως ανέφερε, «πρέπει να μάθουμε να ξεχωρίζουμε την πολιτική αντιπαράθεση και τις πολιτικές διαφορές, όσο μεγάλες και αν είναι, από την τοξικότητα και το διχασμό», επισημαίνοντας ότι «έχουμε υποχρέωση όλοι μας, είτε είμαστε δεξιοί, είτε κεντρώοι, είτε αριστεροί να λειτουργούμε με ένα πιο σύγχρονο, πιο ευρωπαϊκό και πιο πατριωτικό τρόπο».
Πρόσθεσε ακόμη ότι «πολλές φορές στη σύγχρονη ιστορία της Ελλάδας ο κομματικός φανατισμός μας θολώνει και γι’ αυτό το λόγο έχουμε οδηγηθεί σε διχασμούς και εμφυλίους», τονίζοντας ότι «πρέπει να μάθουμε να ξεχωρίζουμε τα πολιτικά από τα προσωπικά». Όπως είπε, «δεν μας αξίζουν αυτές οι ακρότητες, πολύ περισσότερο όταν θέλει κάποιος να αποδείξει ότι είναι προοδευτικός και ότι φέρνει το καινούργιο», ενώ υπογράμμισε ότι «η αντιπολίτευση έχει την υποχρέωση να μας ελέγχει αυστηρά, αλλά να μείνει μακριά από τη σφαίρα της τοξικότητας και του διχασμού».
Σε ερώτηση για το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών, ανέφερε ότι «έχουμε μπροστά μας αρκετές πρωτοβουλίες, τις οποίες έχουμε την υποχρέωση να προχωρήσουμε μπροστά». Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε «στη διαχείριση της κρίσης, στην Συνταγματική αναθεώρηση που είναι μια ευκαιρία για μια πιο αξιόπιστη πολιτική στην Ελλάδα», καθώς και «σε κρίσιμα νομοσχέδια όπως ο Κώδικας Αυτοδιοίκησης, η μεταφορά των πολεοδομιών στο Κτηματολόγιο, το εθνικό απολυτήριο». Όπως σημείωσε, «το καλοκαίρι θα έχουμε και το κλείσιμο του Ταμείου Ανάκαμψης», υπογραμμίζοντας ότι «γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια, η χώρα να μην χάσει κονδύλια από την Ευρώπη και να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα».
Τέλος, σχετικά με την ψηφοφορία για την άρση ασυλίας βουλευτών για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, επεσήμανε ότι «η ψήφος κατά το Σύνταγμα είναι κατά συνείδηση», ενώ υπενθύμισε ότι «με βάση τη Συνταγματική αναθεώρηση που πέρασε με πρωτοβουλία της Νέας Δημοκρατίας, από το 2019 προβλέπεται ότι αίρεται αυτομάτως η βουλευτική ασυλία για οτιδήποτε δεν σχετίζεται με τα βουλευτικά καθήκοντα». Όπως ανέφερε, «και οι 11 συνάδελφοι ανεξαιρέτως προς τιμή τους έχουν ζητήσει να αρθεί η ασυλία τους ώστε να καταθέσουν τα στοιχεία που έχουν και να προχωρήσει η διαδικασία».
Παράλληλα, σημείωσε ότι «μετά τις πρώτες εντυπώσεις, όταν βγήκαν οι συνάδελφοι και άρχισαν να εξηγούν περί τίνος πρόκειται, δημιουργήθηκε μια άλλη εντύπωση, τουλάχιστον σε ένα μεγάλο τμήμα της κοινής γνώμης», ενώ πρόσθεσε ότι «δεν έχει υπάρξει κάποιος που να διαφωνεί ότι δεν πρόκειται για κάποιους βουλευτές που πιάστηκαν “με τη γίδα στην πλάτη”». Όπως τόνισε, «πρόκειται για κάποιες παρεμβάσεις προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε ανταπόκριση αιτημάτων που έλαβαν από διάφορους ψηφοφόρους τους», με το περιεχόμενο αυτών των παρεμβάσεων να πρέπει να κριθεί.
