Η Ρωσία στρατολογεί εφέδρους στο Λένινγκραντ για την προστασία λιμανιών από μη επανδρωμένα αεροσκάφη
Στόχος της να προστατευθούν τα λιμάνια της Βαλτικής Θάλασσας, Ουστ-Λούγκα και Πριμόρσκ από τα οποία έχουν διακοπεί οι εξαγωγές πετρελαίου τον τελευταίο μήνα μετά από επιθέσεις με drones
Η περιοχή του Λένινγκραντ της Ρωσίας, στην οποία βρίσκονται τα λιμάνια της Βαλτικής Θάλασσας, Ουστ-Λούγκα και Πριμόρσκ, από τα οποία γίνονται οι εξαγωγές ρωσικού πετρελαίου, ανακοίνωσε σήμερα ότι σχεδιάζει να στρατολογήσει εφέδρους για να σχηματίσουν νέες μονάδες για την προστασία βασικών υποδομών από μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones).
Οι εξαγωγές πετρελαίου, η κινητήρια δύναμη της οικονομίας της Ρωσίας, μέσω των λιμανιών Ουστ-Λούγκα και Πριμόρσκ έχουν διακοπεί τον τελευταίο μήνα λόγω των επιθέσεων με drones από την Ουκρανία, οι οποίες έχουν ενταθεί.
Οι νέες μονάδες θα αναπτυχθούν σε εγκαταστάσεις επιχειρήσεων και σε κρίσιμης σημασίας υποδομές, δήλωσε ο κυβερνήτης της περιφέρειας Λένινγκραντ, Αλεξάντερ Ντροζντένκο, σε ανακοίνωσή του, στην οποία δεν αναφέρεται η Ουκρανία.
Σε σύσκεψη στην οποία συμμετείχαν ομοσπονδιακές υπηρεσίες και υπηρεσίες ασφαλείας «αποφασίσθηκε ότι η προστασία του ουρανού πάνω από την περιφέρεια Λένινγκραντ από επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη πρέπει να ενισχυθεί», προστίθεται στην ανακοίνωση του κυβερνήτη που ανάρτησε στον λογαριασμό του στην εφαρμογή Telegram.
Το ρωσικό κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο RIA ανακοίνωσε ότι η Ρωσία κατέρριψε τον Μάρτιο 11.211 μη επανδρωμένα ουκρανικά αεροσκάφη, σχεδόν τον διπλάσιο αριθμό σε σχέση με τον Φεβρουάριο.
Οι έφεδροι θα υπογράψουν συμβάσεις διάρκεια από δύο μήνες έως μερικά χρόνια, είπε ο Ντροζντένκο.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα