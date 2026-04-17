Μαρινάκης: Εδώ και 3 χρόνια βιώνουμε μια στοχοποίηση, μια νοσηρή μειοψηφία δολοφονεί χαρακτήρες, συνένοχοι όσοι τους ανέχονται
«Να κοιταχτούν στον καθρέφτη όσοι διακινούν χυδαία ψέματα. Δεν έχουν ξαναγίνει ποτέ αυτά» είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος
«Να κοιταχτούν στον καθρέφτη όσοι διακινούν χυδαία ψέματα είτε είναι δημοσιογράφοι, είτε δημοσιολογούντες είτε σατυρικοί που δολοφονούν χαρακτήρες» ζήτησε το πρωί της Παρασκευής ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης αναφερόμενος σε όσα είπε περί τοξικότητας χθες στη Βουλή ο Κυριάκος Μητσοτάκης με αφορμή την περιπέτεια υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη.
«Έχουμε ξεφύγει, είναι αδιανόητο να βλέπεις σχόλια τη στιγμή που ένας άνθρωπος παλεύει. Έχουμε πιάσει πάτο από μια νοσηρή μειοψηφία που κάνει θόρυβο» είπε στον ΑΝΤ1 ο κ. Μαρινάκης τονίζοντας ότι «είναι συνένοχοι αυτοί που τους ανέχονται».
Με αφορμή τις αντιδράσεις από τις πολιτικές δυνάμεις κατά την ομιλία του κ. Μητσοτάκη την Πέμπτη στη Βουλή, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε «είναι χυδαίο να μιλάμε για εργαλειοποίηση όταν πίσω από έναν πρωθυπουργό κρύβεται ένας άνθρωπος που έχει συνεργάτες και φίλους ενώ πριν από έναν μήνα έχουν στοχοποιήσει την κόρη του. Μιλάμε για ένα πρωτοσέλιδο που ήταν από την πρώτη έως την τελευταία λέξη στοχοποίηση για τον κ. Μυλώνακη. Να θυμίζω ότι είχαμε τον κ. Φάμελλο που μέσω ερωτημάτων πήγε να συνδέσει τον πρωθυπουργό με τον θάνατο ενός ανθρώπου; Να θυμίσω ότι έχουμε άλλη πολιτική αρχηγό που έχει πει τα πάντα για τους βουλευτές της ΝΔ; Ακόμα και ο κ. Ανδρουλάκης που δεν τον βάζω στο ίδιο τσουβάλι, έχει στελέχη που μιλούσαν για χαμένα βαγόνια. Τα λέω αυτά για να δείξω ότι δεν έχει τέλος όσο το ανατροφοδοτούμε».
Όπως τόνισε, μάλιστα, ο κ. Μαρινάκης «δεν είναι ισοβαρές. Βιώνουμε τα τελευταία 3 χρόνια μια στοχοποίηση. Θυμάστε το ΝΔ παιδεραστές, ΝΔ δολοφόνοι, το Μητσοτάκη μπιπ… αυτά δεν έχουν ξαναγίνει ποτέ. Το "συγκαλύπτετε ένα έγκλημα και έχετε βαμμένα τα χέρια με αίμα" ακούστηκε από πολιτικές δυνάμεις. Δεν μπορούμε να κλείνουμε τα μάτια στον τοξικό λόγο».
Όσον αφορά τις δηλώσεις Γεωργιάδη για την ευρωπαία εισαγγελέα Πόπη Παπανδρέου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε «αν και συμμερίζομαι πολλά από αυτά που λέει ο κ. Γεωργιάδης, εστιάζω στο ότι εντελώς άλλα από αυτά που ακούγαμε ήταν οι διαρροές και άλλα τα επίσημα στοιχεία στη δικογραφία. Το δεύτερο που προκαλεί μια εύλογη απορία είναι η σαλαμοποίηση και το τρίτο είναι οι ίδιες οι διαρροές»,
«Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να διανοηθούμε να στραφούμε κατά της δικαιοσύνης. Ποτέ αυτή η κυβέρνηση δεν πρόκειται να αμφισβητήσει τη δικαιοσύνη και να θέσει θέμα κατά της δικαιοσύνης. Σε μια περίοδο που οι δικαστές δέχονται επιθέσεις λόγω της δίκης για τα Τέμπη, είμαστε στο πλευρό τους. Δεν πρέπει επ ουδενί να στρεφόμαστε επιθετικά κατά της δικαιοσύνης, το να βάζουμε ερωτήματα στο τραπέζι είναι άλλο θέμα» συμπλήρωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
Για την υπόθεση Λαζαρίδη, τέλος, ο Παύλος Μαρινάκης σημείωσε ότι «σίγουρα μπορούσε να προσληφθεί ως μετακλητός. Εδώ καταλαβαίνουμε ότι κατέθεσε κάποια έγγραφα και οι υπηρεσιακοί τα αξιολόγησαν με έναν τρόπο που δεν έπρεπε και τον έβαλαν σε μια βαθμίδα που δεν έπρεπε. Σίγουρα προκύπτει ότι στη βαθμίδα που προσελήφθη δεν έπρεπε να προσληφθεί, άρα δεδομένα καλά έκανε και έπρεπε να είχε γίνει από τη πρώτη στιγμή και είπε θα γυρίσει πίσω τα επιπλέον και για μένα καλά έκανε και είπε για το ύφος του. Είναι ανθρώπινο όταν στοχοποιείσαι να λες κάποια πράγματα που τον κόσμο τον ενοχλούν. Πρέπει όταν έχουμε δημόσιο λόγο να σκεφτόμαστε ότι δεν απαντάμε σε όσους μας κατηγορούν - δικαίως ή αδίκως - αλλά στην κοινωνία. Το ύφος έχει πολλές φορές μεγαλύτερη σημασία από την ουσία του θέματος».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα