Γεωργιάδης: Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προσπάθησε να ανανεώσει μονομερώς τη θητεία της Πόπης Παπανδρέου κατά παράβαση του Συντάγματος

«Η ευρωπαία εισαγγελέας Πόπη Παπανδρέου έφερε τις δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ για να εκβιάσει ανανέωση της θητείας της»







Ανακοίνωση για το θέμα εξέδωσε η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων



Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων σε ανακοίνωσή της απαντά στα όσα ανέφερε σε τηλεοπτική εκπομπή ο υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης για το θεσμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και την Ελληνίδα Ευρωπαία Εντεταλμένη Εισαγγελέα Πόπη Παπανδρέου.



Ειδικότερα, η ΕνΔΕ επισημαίνει ότι «η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι θεσμός του κράτους Δικαίου, διέπεται από υπερνομοθετικής ισχύος διατάξεις (Κανονισμός 2017/1939 της ΕΕ), που σημαίνει ότι δεν καταργείται με νόμο», όπως ισχυρίσθηκε ο κ. Γεωργιάδης.



Αναλυτικότερα, η ανακοίνωση της ΕνΔΕ έχει ως εξής:



«Με αφορμή πρόσφατες δηλώσεις του Υπουργού Υγείας κ. Άδωνι Γεωργιάδη ο οποίος σε χθεσινή τηλεοπτική εκπομπή δήλωσε επί λέξει ότι «ο θεσμός της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας δεν είναι κανένας σοβαρός θεσμός», ότι «είναι ένας απλός νόμος του ελληνικού κράτους. Αύριο ψηφίζουμε και τέρμα!» ενώ στη συνέχεια κατηγόρησε δημοσίως την Ελληνίδα Ευρωπαία Εισαγγελέα ότι επεξεργάσθηκε δικογραφία που αφορά πολιτικά πρόσωπα αποστέλλοντάς την στη Βουλή «γιατί κρίνεται η ανανέωση της θητείας της και προκειμένου να εκβιάσει την ανανέωση της θητείας της» άλλως, γιατί είναι «άσχετη νομικά», η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων οφείλει να υπενθυμίσει στον Υπουργό, ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι θεσμός του κράτους Δικαίου, διέπεται από υπερνομοθετικής ισχύος διατάξεις (Κανονισμός 2017/1939 της ΕΕ), που σημαίνει ότι δεν καταργείται με νόμο, το Ελληνικό Γραφείο της απαρτίζεται από Έλληνες Εισαγγελείς που θωρακίζονται συνταγματικά προκειμένου να ασκούν τα καθήκοντά τους ελεύθερα και ανεξάρτητα και χωρίς να φοβούνται ή να εντάσσονται σε πολιτικές σκοπιμότητες.



Δεν χρειάζεται να μιλήσουμε ειδικά για τη συγκεκριμένη συνάδελφο, η νομική κατάρτιση της οποίας, το ήθος, αλλά και η εμπειρία της σε σημαντικές υποθέσεις είναι και γνωστά και αδιαμφισβήτητα. Χρειάζεται να θυμίσουμε όμως ότι η εμπιστοσύνη προς τη Δικαιοσύνη δεν μπορεί να είναι a’ la carte. Οι φορείς άσκησης της εκτελεστικής εξουσίας έχουν υποχρέωση με τα λόγια και τα έργα τους, να αποδεικνύουν την εμπιστοσύνη τους, απέχοντας από δηλώσεις ή ενέργειες που υπονομεύουν το κύρος των λειτουργών της.



Οι δε απειλές που εξαπέλυσε ο Υπουργός Υγείας, ως προς τη νομοθετική δυνατότητα κατάργησης ενός θεσμού που έχει παράξει σημαντικό έργο, αλλά φαίνεται πλέον να ενοχλεί, σε συνδυασμό με την επιχείρηση απόδοσης πολιτικών και προσωπικών στοχεύσεων στην αρμόδια Εισαγγελέα, συνιστούν ευθεία παρέμβαση σε δικαιοδοτικό έργο».

Παρέλειψε σκόπιμα να πει οτι η θητεία της κας Παπανδρέου έχει ήδη ανανεωθεί από τον Νοέμβρη του 2025, για να στήσει το κυβερνητικό αφήγημα οτι οι αλλεπάλληλες δικογραφίες στη Βουλή δεν είναι αποτέλεσμα της διαφθοράς και των σκανδάλων αλλά προϊόν "δόλιου" σχεδίου.Όχι μόνο δεν εμπιστεύονται αλλά και δεν σέβονται τη δικαιοσύνη. Δεν αντέχουν τη δικαιοσύνη και τη λογοδοσία.Επιλέγουν τον φανατισμό και την τοξικότητα για να παραμείνουν γαντζωμένοι στην εξουσία.Η παρακμή και ο καθεστωτισμός των οποίων ο κ. Γεωργιάδης είναι ο γνήσιος εκφραστής, δεν αξίζει στους Έλληνες»Είναι θεσμικό κατάντημα για την Χώρα μας να μήν γνωρίζει ο εκπρόσωπος Τύπου της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης ότι η θητεία της κας Παπανδρέου στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΝΑΝΕΩΘΕΙ. Πράγματι προσπάθησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, κατά παράβαση του Ελληνικού Συντάγματος, στο οποίο και το ΠΑΣΟΚ έχει ορκιστεί υπακοή, να υφαρπάξει την αποκλειστική αρμοδιότητα του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου και να ανανεώσει μονομερώς την θητεία της κας Παπανδρέου. Η απόφαση είναι άκυρη. Μόνον το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου μπορεί να ανανεώσει ή όχι την θητεία της και κανένας άλλος. Το Συμβούλιο δεν έχει συνέλθει ακόμη θα συνεδριάσει λογικά κάποια στιγμή τον Μάϊο. Δεν γνωρίζω αν θα την ανανεώσει ή όχι διότι δεν είναι δική μου δουλειά. Προσπαθώ όμως να καταλάβω το κίνητρο που ώθησε μία εισαγγελέα να προκαλέσει με αλλεπάλληλες διαρροές και με την αποστολή γελοίων δικογραφιών κατά συναδέλφων βουλευτών, πολιτική κρίση στη Χώρα και η αλήθεια είναι ότι ο συγχρονισμός της συνεδριάσεως του Συμβουλίου με την αποστολή στην Βουλή αυτού του γελοίου φακέλου με προβληματίζει. Σε κάθε περίπτωση η θέση μου είναι ότι ο υπό δοκιμή θεσμός της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας δεν θα μακροημερεύσει σε κανένα Κράτος Μέλος της ΕΕ, εάν αρχίσει να παίζει πολιτικά εσωτερικά παιχνίδια και οι εκπρόσωποι του θεσμού αυτού έχουν ευθύνη στο να τον προστατεύσουν.Ελπίζω το ΠΑΣΟΚ να σέβεται το Σύνταγμα και τον Άρειο Πάγο και να μην θέλει να συνεργήσει σε μία τέτοια προσπάθεια απαξίωσης του, όπως αυτή επιχειρήθηκε με την άκυρη ανανέωση της θητείας της κας Παπανδρέου χωρίς να ερωτηθεί το Ανώτατο Δικαστήριο της Χώρας μας.Χριστός ΑνέστηΣε συνέντευξή του στο Action24 το βράδυ της Τετάρτης, ο κ. Γεωργιάδης εξαπέλυσε δριμύτατη επίθεση κατά της ευρωπαίας εισαγγελέως Πόπης Παπανδρέου, με αφορμή τις νέες δικογραφίες για τον ΟΠΕΠΕΚΕ. Αρχικά την εγκάλεσε για διαρροές από το περασμένο φθινόπωρο ότι έρχεται νέα δικογραφία. «Διαρροές σε θέματα που επηρεάζουν πολιτική και δημοκρατία απαγορεύονται» είπε αρχικά. «Τι θα πει φέρνω δικογραφία σε δόσεις στη Βουλή;» πρόσθεσε. «Δεν είναι κανένας σοβαρός θεσμός η ευρωπαϊκή εισαγγελία» σημείωσε και τόνισε ότι πολιτικά παιχνίδια από την εισαγγελία απαγορεύονται.Όταν είδε τη δικογραφία μάλιστα, αποκάλυψε ότι πήρε τηλέφωνο τον Κυριάκο Μητσοτάκη και του είπε «εδώ κάτι παίζει, δεν είναι δικογραφία αυτή σοβαρή».Ο υπουργός Υγείας κατέθεσε μάλιστα την προσωπική του άποψη γιατί έγινε αυτό. «Η κα Παπανδρέου εκβιάζει για την ανανέωση της θητείας της. Θα δείτε ότι στο τέλος η ίδια θα θέσει τις υποθέσεις στο αρχείο. Αλλιώς είναι άσχετη» υποστήριξε εμφανιζόμενος βέβαιος ότι «δεν υπάρχει περίπτωση να κατηγορηθεί ούτε ένας» εξ όσων εμφανίζονται στη δικογραφία. Χαρακτήρισε μάλιστα απρέπεια και επίθεση στο Κοινοβούλιο την ενέργεια της ευρωπαίας εισαγγελέως.