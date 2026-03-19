Άδωνις Γεωργιάδης σε Ρένα Δούρου για τα ραντεβού στο ΕΣΥ: Σταματήστε τον λαϊκισμό και παραδεχθείτε ότι ποτέ δεν υπήρχε καλύτερο ΕΣΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
«Τελικά πόσα είναι τα ραντεβού και πότε;» ρώτησε η Ρένα Δούρου σε ανάρτησή της στο Χ – Τι της απάντησε ο υπουργός Υγείας

Πολιτική κόντρα για τα ραντεβού στο ΕΣΥ ξέσπασε μεταξύ του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη και της βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Ρένας Δούρου.

Αφορμή για την κόντρα ήταν η παρουσία του κ. Γεωργιάδη σε τηλεοπτική εκπομπή του Mega, όπου μίλησε για την εφαρμογή My Health App, δείχνοντας ότι το σύστημα πλέον έχει επιτρέψει στους ασφαλισμένους να κλείσουν ραντεβού είτε με γιατρούς του ΕΣΥ είτε του ΕΟΠΥΥ, χωρίς καθυστέρηση.

«Τελικά πόσα είναι τα ραντεβού και πότε;» έγραψε στο Χ η Ρένα Δούρου, υποστηρίζοντας ότι σε αντίθεση με όσα είπε ο κ. Γεωργιάδης, βίντεο του οποίου προέβαλε, δεν υπάρχει άμεση διαθεσιμότητα.


«Σταματήστε τον λαϊκισμό σας »

Η ανάρτησή της προκάλεσε την απάντηση του κ. Γεωργιάδη, που της προσκόμισε φωτογραφικά στιγμιότυπα, με βάση τα οποία, οι ασφαλισμένοι που αναζητούν γαστρεντερολόγο, όπως αναφέρθηκε και στην τηλεοπτική του παρουσία, μπορούν να κλείσουν δωρεάν ραντεβού αύριο είτε σε συμβεβλημένο γιατρό του ΕΟΠΥΥ, είτε σε Δημόσιο Νοσοκομείο, αύριο. «Πόσο πιο γρήγορα θέλετε. Αν ψάξω θα βρω και σήμερα θέλετε;» τη ρώτησε.

Παράλληλα, άφησε αιχμές για λαϊκισμό. «Σταματήστε τον λαϊκισμό σας και παραδεχθείτε ότι ποτέ δεν υπήρχε καλύτερο ΕΣΥ από ό,τι σήμερα» έγραψε χαρακτηριστικά.

