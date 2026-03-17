Μητσοτάκης στο συνέδριο του Bloomberg: Η Ευρώπη δεν θα εμπλακεί στρατιωτικά στη Μέση Ανατολή

Ο πρωθυπουργός μίλησε στο συνέδριο «Greek Energy: The New Era» στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρεταννία - Ανέφερε ότι η Ευρώπη θα πρέπει να πάρει βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα μέτρα για τις τιμές ενέργειας - «Θεωρώ ότι είμαστε πολύ κοντά σε μια ενεργειακή κρίση»

«Η Ελλάδα ήταν η πρώτη χώρα που έστειλε δυνάμεις στην Κύπρο και ταυτόχρονα, ενισχύουμε την αεράμυνα της Βουλγαρίας, τόνισε αρχικά ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη συζήτηση που έχει αυτήν την ώρα με τη δημοσιογράφο Φρανσίν Λάκουα στο πλαίσιο του συνεδρίου «Greek Energy: The New Era» που διοργανώνει το Bloomberg στην Αθήνα, στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρεταννία με φόντο το ενεργειακό κόστος και τις επιπτώσεις σε οικονομία, επιχειρήσεις και νοικοκυριά από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.



Ο κ. Μητσοτάκης συνέδεσε τις επιπτώσεις με τον χρόνο διάρκειας της κρίσης στη Μέση Ανατολή, με τον ίδιο να ξεκαθαρίζει ότι όσο περισσότερο διαρκέσει, τόσο μεγαλύτερες θα είναι οι συνέπειες.



Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι το σημαντικό είναι το Στενό του Ορμούζ. Κανείς δεν γνωρίζει πόσο θα κρατήσει, ωστόσο όσο περισσότερο κρατήσει η κρίση, τόσο μεγαλύτερο θα είναι το κόστος. Θεωρώ ότι είμαστε πολύ κοντά σε μία ενεργειακή κρίση, ενώ το χειρότερο σενάριο θα ήταν το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, κάτι που θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρή διαταραχή στη ροή του πετρελαίου. Η Ελλάδα μέχρι στιγμής δεν έχει δει τις επιπτώσεις της κρίσης, λόγω του ενεργειακού μείγματος που χρησιμοποιεί. Πέραν των παρεμβάσεων που γίνονται τώρα, θα πρέπει να γίνει και γενικότερη συζήτηση στην Ευρώπη για την ενέργεια, ενώ εξέφρασε προβληματισμό για τον ευρωπαϊκό κανονισμό για τις εκπομπές αερίου, θέτοντας ζητήματα ανταγωνιστικότητας.







Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε ότι η Ελλάδα και η Ευρώπη δεν θα συμμετάσχουν σε οποιαδήποτε στρατιωτική επιχείρηση κοντά στο Ιράν, μετά την απαίτηση του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προς τους συμμάχους να αποστείλουν πλοία για να βοηθήσουν στην επανεκκίνηση της ναυσιπλοΐας μέσω των Στενών του Ορμούζ. «Η απλή απάντηση είναι όχι, η Ελλάδα δεν πρόκειται να συμμετάσχει σε καμία επιχείρηση γύρω από το θέατρο των πολεμικών επιχειρήσεων», δήλωσε. «Αμφιβάλλω αν υπάρχει μεγάλη ευρωπαϊκή διάθεση για μια τέτοια αποστολή αυτή τη στιγμή».



"Η επιχείρηση Ασπίδες δεν έχει υποστήριξη από όλη την Ευρώπη»

«Η Ανατολική Μεσόγειος πρέπει να είναι κορυφαία προτεραιότητα της Ευρώπης», είπε ο πρωθυπουργός, αναφερόμενος στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή αλλά και στην αμυντική βοήθεια της Ελλάδας προς την Κύπρο, υπενθυμίζοντας επίσης και την επιχείρηση «Ασπίδες».



«Η επιχείρηση «Ασπίδες» δυστυχώς δεν έχει υποστήριξη από όλη την Ευρώπη, είναι όμως μια επιχείρηση που έχει ξεκάθαρα γεωγραφικά όρια και δεν καλύπτει τα Στενά του Ορμούζ, επισήμανε ο πρωθυπουργός και ξεκαθάρισε πως η Ελλάδα δεν συμμετέχει με κανέναν τρόπο στις επιχειρήσεις που διεξάγονται».



«Προσωρινά και στοχευμένα μέτρα»

«Έχουμε εμπειρία να διαχειριζόμαστε κρίσεις. Η εμπειρία για το πώς η Ευρώπη διαχειρίστηκε την κρίση το 2022, μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία θα πρέπει να αξιολογηθεί», υπογράμμισε. Το σημαντικό είναι το κόστος της ενέργειας.



Πέραν των ΑΠΕ και του φυσικού αερίου, η χώρα θα πρέπει να συζητήσει και άλλες μορφές, όπως η πυρηνική ενέργεια, όμως αυτό είναι μία συζήτηση που θα γίνει. Παράλληλα, σημείωσε ότι τυχόν μέτρα θα πρέπει να είναι στοχευμένα και συγκεκριμένου χρόνου. Πόσο σημαντικό είναι να υπάρχει ένα πλάνο βραχυπρόθεσμων αλλά και μεσοπρόθεσμων μέτρων από πλευράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να υπάρχει συνεννόηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τη στήριξη επιχειρήσεων και νοικοκυριών σε περίπτωση αύξησης των τιμών της ενέργειας.



Για την πυρηνική ενέργεια

Όσον αφορά στην πυρηνική ενέργεια, υποστήριξε ότι είναι μέρος της λύσης σε παγκόσμιο επίπεδο. Ωστόσο, στην Ελλάδα θα πρέπει να υπάρξει διάλογος για το ζήτημα, ενώ σημείωσε ότι η χώρα δεν θα ήταν αρνητική στο να εξετάσει νέες τεχνολογίες. «Δεν δεσμεύομαι αλλά ας κάνουμε μία συζήτηση», είπε, σημειώνοντας ότι θα πρέπει να συζητήσουμε ανοιχτά.



Η πυρηνική ενέργεια, είπε, θα μπορούσε να προσφέρει μια λύση στη ναυτιλία. Στο τραπέζι έθεσε ο κ. Μητσοτάκης το θέμα των αρθρωτών αντιδραστήρων. «Θα διερευνούσαμε ενδεχομένως και διασυνοριακές κοινοπραξίες με άλλες χώρες όπως με την Ρουμανία και την Βουλγαρία που ήδη έχουν τέτοιες υποδομές», είπε.



Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στα θέματα συνδεσιμότητας, τόσο στο εσωτερικό, όπως στην Κρήτη ή τα νησιά, όσο και με περιοχές του εξωτερικού, υποστηρίζοντας ότι όσο περισσότερα δίκτυα έχουμε, θα είναι τόσο το καλύτερο.



Παραδεχόμενος ότι υπάρχει ανησυχία, ο κ. Μητσοτάκης εμφανίστηκε αισιόδοξος, κάτι που όπως είπε, οφείλεται, στα οικονομικά στοιχεία της Ελλάδας. Η χώρα έχει ανάπτυξη, πιάνει τους δημοσιονομικούς στόχους και η οικονομία της αναπτύσσεται περισσότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Γι' αυτό και η κυβέρνηση πήρε μέτρα, όπως φοροελαφρύνσεις σε νέους και οικογένειες με παιδιά. Είμαστε υπέρ στοχευμένων μέτρων για τη στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος, ιδίως για όσους δυσκολεύονται περισσότερο.



Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να επιστρέψει στο ρωσικό φυσικό αέριο, υπογραμμίζοντας ότι η ενεργειακή στρατηγική της χώρας βασίζεται στη διαφοροποίηση των πηγών και στην ενίσχυση του ρόλου της ως παρόχου ενεργειακής ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή.

«Η ΝΔ είναι το μόνο κόμμα που μπορεί να κυβερνήσει»

Ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε την πίστη του στις σταθερές κυβερνήσεις, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για την κοινοβουλευτική πλειοψηφία της ΝΔ. «Δεν μπορώ να φανταστώ τι θα γινόταν αν έπρεπε να συζητήσουμε με τα κόμματα της αντιπολίτευσης για το εάν θα στείλουμε πλοία στην Κύπρο», είπε, προσθέτοντας ότι η ΝΔ είναι το μόνο κόμμα που μπορεί να κυβερνήσει. Αντίθετα, τα κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν ως μόνο μέλημα να διώξουν την κυβέρνηση χωρίς εναλλακτική.



Στην επόμενη προεκλογική εκστρατεία, είπε θέλει «να κοιτάξει τους πολίτες στα μάτια» και να τους θυμίσει τις δεσμεύσεις που ανέλαβε και τι πέτυχε, όπως την αύξηση των μισθών.



Υπενθυμίζοντας ότι το 2030 συμπληρώνονται 200 χρόνια από την ίδρυση του ελληνικού κράτους, ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι θέλει να δείξει στους πολίτες ότι γιορτάζουμε την επέτειο των δύο αιώνων σε μία ευρωπαϊκή χώρα. Επίσης, σημείωσε ότι οι πολίτες ψάχνουν σταθερότητα και ασφάλεια.



Για την προστασία των παιδιών, ανέφερε ότι τις επόμενες εβδομάδες θα υπάρξουν ανακοινώσεις για τον περιορισμό της πρόσβασης των ανηλίκων στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. Παράλληλα, τρέχει η συζήτηση για την αντιμετώπιση των deepfakes.