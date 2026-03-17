Δένδιας: Καμία πιθανότητα για αποστολή πλοίων στα Στενά του Ορμούζ
Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας ενημέρωσε το Βρετανό ομόλογο του για την αμυντική συνδρομή της Ελλάδας στην Κύπρο
Στο ενδεχόμενο συμμετοχής ελληνικών πολεμικών πλοίων σε επιχείρηση στα Στενά του Ορμούζ με στόχο την ελεύθερη ναυσιπλοΐα αναφέρθηκε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, στο περιθώριο της διήμερης επίσκεψης του στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Ο κ. Δένδιας απάντησε σε σχετικό ερώτημα πως «αυτήν την στιγμή είναι τέτοια η κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή που δεν νομίζω ότι υπάρχει οποιαδήποτε τέτοια πιθανότητα».
Σημειωτέον ότι ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας ενημέρωσε το Βρετανό ομόλογο του για την αμυντική συνδρομή της Ελλάδας στην Κύπρο, αλλά και ζητήματα διμερούς ενδιαφέροντος, όπως η κατάσταση στο Ιράν, τη Μέση Ανατολή, τον Λίβανο και την Ουκρανία.
«Συζητήσαμε επίσης για την ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας των ελληνικών και των βρετανικών Ενόπλων Δυνάμεων, ειδικά στον τομέα της Καινοτομίας και της χρήσης Μη Επανδρωμένων Συστημάτων, στο πλαίσιο της «Ατζέντας 2030», κατέληξε ακόμη ο Νίκος Δένδιας.
Είχα συνάντηση σήμερα το πρωί στο #Λονδίνο με τον Βρετανό Υπουργό Άμυνας John Healey @JohnHealey_MP. Εστιάσαμε στην ανάγκη για σταθερότητα & στις προκλήσεις ασφαλείας στην Ανατολική Μεσόγειο και ανταλλάξαμε απόψεις για την κατάσταση στο Ιράν, τη Μέση Ανατολή, τον Λίβανο και την… pic.twitter.com/qpFntFJhWy— Nikos Dendias (@NikosDendias) March 17, 2026
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα