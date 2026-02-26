Ο Μακρόν έρχεται στην Αθήνα τον Απρίλιο για τη νέα αμυντική συμφωνία Ελλάδας - Γαλλίας
Ο Μακρόν έρχεται στην Αθήνα τον Απρίλιο για τη νέα αμυντική συμφωνία Ελλάδας - Γαλλίας
Την πρόθεση ανανέωσης της ελληνογαλλικής αμυντικής συμφωνίας είχε προαναγγείλει ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, κατά την πρόσφατη επίσκεψη της Γαλλίδας υπουργού Άμυνας στην Αθήνα
Την Αθήνα αναμένεται να επισκεφθεί στα τέλη Απριλίου ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν για την υπογραφή της νέας αμυντικής συμφωνίας Ελλάδας – Γαλλίας.
Η επίσκεψη αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της περαιτέρω ενίσχυσης της στρατηγικής συνεργασίας των δύο χωρών στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας.
Την πρόθεση ανανέωσης της ελληνογαλλικής αμυντικής συμφωνίας είχε προαναγγείλει ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, κατά την πρόσφατη επίσκεψη της Γαλλίδας υπουργού Άμυνας στην Αθήνα. Όπως είχε επισημανθεί τότε, οι δύο πλευρές συμφώνησαν στην ανανέωση της σύμβασης, με την τεχνική επεξεργασία των όρων να βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, προκειμένου να ολοκληρωθεί το τελικό κείμενο προς υπογραφή.
Η επικείμενη επίσκεψη Μακρόν θεωρείται κομβικής σημασίας, καθώς θα επισφραγίσει θεσμικά τη συνέχιση και εμβάθυνση της αμυντικής συνεργασίας Αθήνας – Παρισιού.
Η επίσκεψη αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της περαιτέρω ενίσχυσης της στρατηγικής συνεργασίας των δύο χωρών στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας.
Την πρόθεση ανανέωσης της ελληνογαλλικής αμυντικής συμφωνίας είχε προαναγγείλει ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, κατά την πρόσφατη επίσκεψη της Γαλλίδας υπουργού Άμυνας στην Αθήνα. Όπως είχε επισημανθεί τότε, οι δύο πλευρές συμφώνησαν στην ανανέωση της σύμβασης, με την τεχνική επεξεργασία των όρων να βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, προκειμένου να ολοκληρωθεί το τελικό κείμενο προς υπογραφή.
Η επικείμενη επίσκεψη Μακρόν θεωρείται κομβικής σημασίας, καθώς θα επισφραγίσει θεσμικά τη συνέχιση και εμβάθυνση της αμυντικής συνεργασίας Αθήνας – Παρισιού.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα