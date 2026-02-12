Συνάντηση Ζαχαράκη με Γκίλφοϊλ: «Η ελληνοαμερικανική συνεργασία στην παιδεία είναι επένδυση στο κοινό μας μέλλον»

It was wonderful to meet Minister @sofiazacharaki to discuss ways to advance U.S. and Greek collaboration in education, lifting up the next generation and making both countries stronger. Looking forward to our joint celebrations of Freedom 250 this year! 🇺🇸 🇬🇷 pic.twitter.com/eRamoP35yF — Ambassador Kimberly Guilfoyle (@USAmbassadorGR) February 12, 2026

Σε αντίστοιχη ανάρτησή της, η Κίμπερλι Γκϊλφοϊλ, ανέφερε:«Ήταν υπέροχο που γνώρισα την Υπουργό @sofiazacharaki για να συζητήσουμε τρόπους για την προώθηση της συνεργασίας ΗΠΑ και Ελλάδας στην εκπαίδευση, την ανύψωση της επόμενης γενιάς και την ενίσχυση των δύο χωρών. Ανυπομονούμε για τους κοινούς μας εορτασμούς για την Ελευθερία 250 φέτος».