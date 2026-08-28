Τσίπρας: Να παράγουμε περισσότερα, να μοιράζουμε δικαιότερα, να ζούμε καλύτερα, το Σχέδιο Εθνικής Ανασυγκρότησης της ΕΛΑΣ

Όπως αντιλαμβάνεστε με το τέλος του καλοκαιριού και τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκηςαφού βρισκόμαστε στην αφετηρία ενός δύσκολου αγώνα δρόμου με ορίζοντα τις επερχόμενες εθνικές εκλογές.Σε αυτόν τον αγώνα καλούμαστε να διακριθούμε όχι μόνο για τη καλή μας φυσική κατάσταση, τον ενθουσιασμό, τη φρεσκάδα, την αποφασιστικότητα, αλλά και για το όραμα, τις προτάσεις, το εναλλακτικό σχέδιο για τη χώρα.Και ταυτόχρονα για το διαφορετικό ύφος άσκησης πολιτικής.Μια διαδικασία προσφοράς.Με ανοιχτό μυαλό και σεμνότητα, χωρίς διδακτισμούς και αυτάρκειες, να «μάθουμε» ο ένας τον άλλον και ο ένας από τον άλλο, και να δημιουργήσουμε τους αναγκαίους «αυτοματισμούς» τόσο απέναντι στις επιθέσεις που θα δεχθούμε, όσο και κυρίως στη συλλογική προσπάθεια να προβάλλουμε τις θέσεις μας και να πείσουμε γι’ αυτές.Οι θέσεις μας, στην επεξεργασία των οποίων η συμβολή σας είναι καθοριστική, είναι να ξέρετε η δύναμη της ΕΛ.Α.Σ.Δε γεννήθηκαν σε κάποιο εργαστήριο, σε δοκιμαστικούς σωλήνες επικοινωνίας, με σκοπό να χαϊδέψουν αφτιά, όπως γίνεται με άλλα κόμματα.Είναι το αποτέλεσμα ενός πολύμηνου διαλόγου με την κοινωνία που άρχισε πριν ακόμα την ίδρυση της Συμπαράταξης και απέκτησαν το μετρήσιμο σχήμα, το βάθος, το ριζοσπαστικό ρεαλισμό τους, με τη συμβολή ανθρώπων από κάθε κλάδο της επιστήμης, αλλά και εκπροσώπων κάθε κοινωνικής ομάδας, που ενδιαφέρεται για τη δικαιοσύνη και την πρόοδο.Στη Θεσσαλονίκη σε λίγες ημέρεςΠροσανατολισμένο στην ευημερία όχι μόνο των αριθμών αλλά των ανθρώπων, της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφία.Η εφταετία της ΝΔ ήταν μια μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τον τόπο μας. Η μεγάλη επιτυχία της εξόδου από τα μνημόνια της χρεοκοπίας και οι πρωτοφανείς χρηματοδοτικές δυνατότητες εξαντλήθηκαν, δίχως να αφήσουν θετικό αποτύπωμα στη κοινωνία.Δίχως να δημιουργηθούν υποδομές προστασίας της κοινωνίας, δίχως να τεθούν οι βάσεις για αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου, δίχως να ενισχυθεί η ανθεκτικότητα της χώρας απέναντι στις προκλήσεις της κλιματικής κρίσης.Ταυτόχρονα οι ανισότητες γιγαντώθηκαν, η διαφθορά εξαπλώθηκε, η απόκλιση από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο επιταχύνθηκε, αφού η χώρα σε όλους τους κρίσιμους οικονομικούς και κοινωνικούς δείκτες βρίσκεται ουραγός των χωρών της ΕΕ.Ενώ η καταρράκωση του κράτους Δίκαιου με το σκάνδαλο των υποκλοπών, τη συγκάλυψη των Τεμπών και τα συνεχή οικονομικά σκάνδαλα, που έχουν μετατρέψει τη χώρα μας σε μόνιμο πελάτη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, αποτελούν στίγμα για τη χώρα που πρέπει να αποκαθαρθεί.Μετά από επτά χρόνια απόκλισης, ανισοτήτων, σκανδάλων διαφθοράς και συγκάλυψης Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί να εμφανίζεται ως λύση στις συνέπειες της δικής της διακυβέρνησης.Αυτό που χρειάζεται η χώρα είναισε κάθε μεγάλη δημόσια δαπάνη.Η δική μας ευθύνη είναι να καταθέσουμε στη κρίση του ελληνικού λαού όχι σκόρπιες προτάσεις αλλά ένα συνεκτικό όραμα και σχέδιο εναλλακτικής πορείας.Με στόχο την πραγματική σύγκλιση με την Ευρώπη, όχι μόνο στο κατά κεφαλήν εισόδημα αλλά και στην παραγωγικότητα, στις αμοιβές, στο κράτος δικαίου, στη δημόσια υγεία και παιδεία, στη στέγη, στην ανθεκτικότητα, στην αξιοπρέπεια της καθημερινής ζωής.Αλλά και την εσωτερική σύγκλιση.¨Ένα Σχέδιο Εθνικής Ανασυγκρότησης που συνοψίζεται στο τρίπτυχο : Να παράγουμε περισσότερα, να μοιράζουμε δικαιότερα, να ζούμε καλύτεραΚαι ένα νέο μοντέλο άσκησης εξουσίας που συνοψίζεται στο τρίπτυχο : Έντιμη διακυβέρνηση, Δίκαιη ανάπτυξη, Παραγωγική ανασυγκρότηση.Αυτές είναι οι βασικές αρχές του προγραμματικού μας σχεδίου καιπου έγινε τους προηγούμενους μήνες με τη δική σας συμβολή.Ένα σχέδιο όπου δεν καμία εξαγγελία δεν θα είναι χωρίς μόνιμη χρηματοδότηση και καμία μόνιμη δαπάνη, με έκτακτο έσοδο.Με δεδομένο τον σεβασμό στους δημοσιονομικούς κανόνες. Αλλά και τη βαθιά πεποίθηση ότι δημοσιονομική αξιοπιστία δε σημαίνει και κοινωνική ακινησία.Στο σημείο αυτό επιτρέψτε μου μια προσωπική αναφορά.Επειδή με αφορμή τις θέσεις μας, που παρουσιάζονται στην καθημερινή αντιπαράθεση, αλλά πολύ περισσότερο την παρουσίας μας στην Θεσσαλονίκη, ακούγεται συστηματικά από τους εκπροσώπους της κυβέρνησης, προφανώς με γραμμή του Μαξίμου, ότιΘέλω να επαναλάβω κάτι που υπογραμμίζω και στην Ιθάκη:ΠαραμένωΚαι από τη γραμμή αυτή δεν πρόκειται σε καμιά περίπτωση να απομακρυνθεί η ΕΛ.Α.Σ.Αυτή η γραμμή, το όραμα αν θέλετε, ο στρατηγικός στόχος, ενώνει και παρακινεί τη Συμπαράταξή μας.Η φιλοδοξία μας δεν είναι να καταλάβουμε κάποια περίοπτη θέση σε ένα πολιτικό σύστημα φθαρμένο και από πολλές απόψεις τραυματισμένο.Αλλά να πετύχουμε με την κινητοποίησηκαι τη στήριξη του λαού μας την πολιτική αλλαγή.Και κάτι πολύ περισσότερο και πολύ πιο ουσιαστικό για τις ζωές των πολλών: Την αλλαγή πολιτικής.Όσες συγκρούσεις με κατεστημένα συμφέροντα, με κυκλώματα διαφθοράς, με στερεότυπα συντηρητισμού, κι αν χρειαστούν.Ετοιμαζόμαστε λοιπόν να δώσουμε τη μάχη. Θα χρησιμοποιήσουμε όλα τα όπλα που μας παρέχει η δημοκρατία για να νικήσουμε.Ετοιμαζόμαστε όμως, κι αυτό ας το έχουν όλοι υπόψη, όχι μόνο να δώσουμε τη μάχη αλλά να κυβερνήσουμε.Γιατί γνωρίζουμε καλά ότι δεν έχουμε άλλη επιλογή. Είμαστε η εναλλακτική για τον τόπο μιας φθαρμένης, διεφθαρμένης και αποτυχημένης κυβέρνησης.ΚαιΕτοιμαζόμαστε λοιπόν να κυβερνήσουμε όχι με όρους διαχείρισης της φθοράς, αλλά με όρους ανατροπής της.Με όρους αλλαγής πολιτικής, αλλαγής κατεύθυνσης, αλλαγής στις σχέσεις του κράτους με τον πολίτη, αλλαγής στην οικονομία, στο εργασιακό καθεστώς, στην αντιμετώπιση της μεσαίας τάξης, της επιχειρηματικότητας.Δεν επιδιώκουμε με δυο λόγια να βολευτούμε, αλλά να ξεβολέψουμε εκείνους που έστησαν και στηρίζουν το σημερινό καθεστώς διαφθοράς και αδικίαςγια ίδιον όφελος.Πολιτικό και οικονομικό.Η στρατηγική μας αυτή ορίζει και τον αντίπαλό μας.Η ΝΔ του κυρίου Μητσοτάκη, υπεύθυνη και υπόλογη για όλα τα τραύματα της κοινωνίας και της χώρας τα τελευταία χρόνια.Απόφαση, στόχος, επιδίωξη, συλλογική προσπάθεια, της Συμπαράταξής μας είναι η απαλλαγή της Ελλάδας από αυτή τηνκυβέρνηση.Κανένας περισπασμός, κανένα τεχνητό εμπόδιο, απ’ όπου κι αν προέρχεται, δεν πρόκειται να μας αποπροσανατολίσει από το στόχο αυτό. Που δεν είναι στις συνθήκες αυτές στόχος κομματικός, είναι θα έλεγα στόχος εθνικός.Στόχος απαλλαγής της χώρας από τις δυνάμεις που την κρατούν καθηλωμένηστην καθυστέρηση, τη διαφθορά, την υπονόμευση του κράτους δικαίου, τον κοινωνικό κατακερματισμό, το επικίνδυνο από κάθε άποψη τέλμα.Αυτή η στρατηγική μας, καθώς και η ορμητική είσοδος της ΕΛ.Α.Σ στο πολιτικό σύστημα, το γεγονός ότι αμφισβητεί με όρους εκλογικού ρεαλισμού, τη δυνατότητα της ΝΔ νααυθαιρετεί χωρίς αντίπαλο, είναι εύλογο να μας καθιστά κύριο στόχο της.Και στόχο βέβαια όσων κερδοσκοπούν, νέμονται το δημόσιο χρήμα, απολαμβάνουν εύκολα κέρδη και ασυλία, κάτω από την ομπρέλα της.Για όλους αυτούς είμαστε σήμερα ο κύριος στόχος. Ο κύριος εχθρός θα έλεγα.Μετέρχονται καιΚαι το δρόμο της Ελλάδας σε μια άλλη κατεύθυνση, άβολη και εχθρική για τα συμφέροντά τους.Η στρέβλωση της πραγματικότητας, η ευημερία των αριθμών, οι ευεργεσίες και οι φιέστες εγκαινίων του κυρίου Μητσοτάκη, που πολλαπλασιάστηκαν τις τελευταίες εβδομάδες, απλώς επιβεβαιώνουν την ανασφάλεια και το φόβο τους μπροστά στις επερχόμενες εκλογές.Η μεγάλη πλειοψηφία των Ελλήνων, όπως καταγράφεται στις δημοσκοπήσεις, ζητά αλλαγή πολιτικής και απαλλαγή από τησημερινή διακυβέρνηση της αδικίας που έχει γίνει καθεστώς.Απαλλαγή από το καθεστώς της ακρίβειας, της ανασφάλειας, της αδιαφορίας για τη κατάντια του ΕΣΥ και της δημόσιας Παιδείας, το καθεστώς της διαφθοράς με το πάρτι των απευθείας αναθέσεων, την υπονόμευση του κράτους δικαίου.Κάθε εργαζόμενος, κάθε οικογενειάρχης, κάθε νέος που αναζητά ένα μέλλον αξιοπρέπειας, κάθε οικογένεια που είναι υποχρεωμένη να μένει στο νοίκι, ξέρει πια από την ίδια της την πείρα τι κρύβεται πίσω από την εικόνα ευημερίας της κυβερνητικής προπαγάνδας.Εμείς θα επιμείνουμε να ξεσκεπάζουμε όλες τις πλευρές της πολιτικής τους και τα πραγματικά, τα τραγικά θα έλεγα σε πολλές περιπτώσεις, αποτελέσματά της για την πλειοψηφία της κοινωνίας.Αλλά το βασικό, το κύριο, αυτό που θα ανοίξει την πόρτα της προόδου, είναι συστηματικά, νηφάλια, με επιχειρήματα και διάθεση διαλόγου, να πείθουμε τους πολίτες ότι υπάρχει άλλος δρόμος.Ο δρόμος που εμείς προτείνουμε, αλλά που μόνο αυτοί μπορούν να τον ανοίξουν με την ψήφο και τη συμμετοχή τους.Ξεκινάμε λοιπόν από σήμερα, με πρώτο μεγάλο σταθμό τη ΔΕΘ, τη μεγάλη εξόρμηση στο λαό.Με όπλο τις θέσεις και τις προτάσεις μας, και κινητήρα την οργάνωση, την αφοσίωση, την κινητοποίηση των μελών και των φίλων της ΕΛ.Α.Σ.Είναι δύσκολο έργο να αφυπνίσουμε και να κινητοποιήσουμε την κοινωνία μας. Αλλά αξίζει κάθε κόπο.Σας ευχαριστώ.