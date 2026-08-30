Μαρκόπουλος: «Πολιτικό unfair η επίσκεψη Τσίπρα στη ΔΕΘ πριν από τον πρωθυπουργό, η τελευταία φορά που μίλησε για αξιοπρέπεια έκλεισαν οι τράπεζες»

Ο υφυπουργός Οικονομικών προανήγγειλε παρεμβάσεις για εισοδήματα και φόρους ενόψει της ΔΕΘ – Σφοδρή επίθεση στον πρώην πρωθυπουργό και το ΠΑΣΟΚ για τις προτάσεις περί 13ης σύνταξης και 13ου μισθού

υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος, χαρακτηρίζοντας «πολιτικό unfair» το γεγονός ότι ο πρώην πρωθυπουργός θα βρεθεί στη ΔΕΘ πριν από τον



Μιλώντας στην εκπομπή «Σ/Κ από τις 5» του ΕΡΤnews, ο κ. Μαρκόπουλος αναφέρθηκε στις δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα περί «ζωής με αξιοπρέπεια», συνδέοντάς τες με την περίοδο της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.



«Την τελευταία φορά που ο κ. Τσίπρας μίλησε για αξιοπρέπεια ήταν το καλοκαίρι του 2015 και έκλεισαν οι τράπεζες», ανέφερε χαρακτηριστικά, κάνοντας αναφορά στην περίοδο των capital controls.







Παράλληλα, σχολίασε με αιχμηρό τρόπο τη σχέση του πρώην πρωθυπουργού με τη ΔΕΘ, λέγοντας ότι «Θεσσαλονίκη και Τσίπρας είναι δύο εικόνες οι οποίες δεν νομίζω ότι φέρνουν καλές αναμνήσεις για τον Έλληνα πολίτη».



Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-dl21qtgmxd9l)

«Αύξηση εισοδημάτων και μείωση φόρων» το μήνυμα της ΔΕΘ Ο υφυπουργός Οικονομικών αναφέρθηκε στις κυβερνητικές ανακοινώσεις που προετοιμάζονται για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, υπογραμμίζοντας ότι το βασικό στίγμα θα είναι η ενίσχυση των εισοδημάτων και η φορολογική ελάφρυνση.



«Η αύξηση των εισοδημάτων και η μείωση των φόρων, άρα και η ενδυνάμωση», είναι οι δύο βασικές κατευθύνσεις που θα πρέπει να κρατηθούν, ανέφερε χαρακτηριστικά.



Όπως είπε, έχουν ήδη προσδιοριστεί ορισμένα πεδία παρεμβάσεων, μεταξύ των οποίων οι ελεύθεροι επαγγελματίες και ο κατώτατος μισθός, ενώ το συνολικό οικονομικό σχέδιο θα παρουσιαστεί από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.



«Δεδομένο είναι ότι στο ραντάρ της κυβέρνησης βρίσκεται η περαιτέρω στήριξη της μεσαίας τάξης», σημείωσε.



Κλείσιμο Για τον κατώτατο μισθό: «Δυτική Ευρώπη γίνεσαι όταν προσεγγίζεις και τις αμοιβές της» Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο ο κατώτατος μισθός να ξεπεράσει τα 950 ευρώ πριν από τις εκλογές του 2027, ο κ. Μαρκόπουλος υποστήριξε ότι η αύξηση των αμοιβών αποτελεί μέρος μιας μακροπρόθεσμης στρατηγικής.



«Δυτικοευρωπαϊκή οικονομία δεν γίνεσαι στα λόγια», ανέφερε, προσθέτοντας πως «Δυτική Ευρώπη γίνεσαι όταν προσεγγίζεις και τις αμοιβές της Δυτικής Ευρώπης».



Όπως υποστήριξε, η Ελλάδα βρίσκεται σε μια πορεία μόνιμης βελτίωσης των εισοδημάτων, σημειώνοντας ότι οι παρεμβάσεις της κυβέρνησης δεν έχουν ευκαιριακό χαρακτήρα.



«Δεν θα υποτιμήσω τη δυσκολία της καθημερινότητας» Ο υφυπουργός αναγνώρισε τις πιέσεις που προκαλεί η ακρίβεια στα νοικοκυριά, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση έχει εικόνα των προβλημάτων. «Δεν θα υποτιμήσω επουδενί αυτά που επισημαίνετε και τα οποία έχουν μία βάση στην καθημερινή δυσκολία», είπε, αναφερόμενος στις πληθωριστικές πιέσεις. «Ξέρω τι σημαίνει το δύσκολο σουπερμάρκετ. Ξέρω τι σημαίνει η πορεία των καθημερινών προβλημάτων των ελληνικών νοικοκυριών», πρόσθεσε.



Παράλληλα, απέρριψε την κριτική ότι η κυβέρνηση δεν παρεμβαίνει, σημειώνοντας ότι έχουν ληφθεί μέτρα για την ενέργεια, τα καύσιμα, τους αγρότες και την οικονομία.



Σε υψηλούς τόνους σχολίασε την επικείμενη παρουσία του Αλέξη Τσίπρα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης χαρακτηρίζοντας «πολιτικό unfair» το γεγονός ότι ο πρώην πρωθυπουργός θα βρεθεί στη ΔΕΘ πριν από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Μιλώντας στην εκπομπή «Σ/Κ από τις 5» του ΕΡΤnews, ο κ. Μαρκόπουλος αναφέρθηκε στις δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα περί «ζωής με αξιοπρέπεια», συνδέοντάς τες με την περίοδο της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.«Την τελευταία φορά που ο κ. Τσίπρας μίλησε για αξιοπρέπεια ήταν το καλοκαίρι του 2015 και έκλεισαν οι τράπεζες», ανέφερε χαρακτηριστικά, κάνοντας αναφορά στην περίοδο των capital controls.Σχολιάζοντας την παρουσία του πρώην πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, σημείωσε: «Νομίζω ότι ήταν ένα πολιτικό unfair», ενώ πρόσθεσε πως «ο κ. Τσίπρας μας έχει συνηθίσει σε τέτοιες στάσεις και συμπεριφορές».Παράλληλα, σχολίασε με αιχμηρό τρόπο τη σχέση του πρώην πρωθυπουργού με τη ΔΕΘ, λέγοντας ότι «Θεσσαλονίκη και Τσίπρας είναι δύο εικόνες οι οποίες δεν νομίζω ότι φέρνουν καλές αναμνήσεις για τον Έλληνα πολίτη».Ο υφυπουργός Οικονομικών αναφέρθηκε στις κυβερνητικές ανακοινώσεις που προετοιμάζονται για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, υπογραμμίζοντας ότι το βασικό στίγμα θα είναι η ενίσχυση των εισοδημάτων και η φορολογική ελάφρυνση.«Η αύξηση των εισοδημάτων και η μείωση των φόρων, άρα και η ενδυνάμωση», είναι οι δύο βασικές κατευθύνσεις που θα πρέπει να κρατηθούν, ανέφερε χαρακτηριστικά.Όπως είπε, έχουν ήδη προσδιοριστεί ορισμένα πεδία παρεμβάσεων, μεταξύ των οποίων οι ελεύθεροι επαγγελματίες και ο κατώτατος μισθός, ενώ το συνολικό οικονομικό σχέδιο θα παρουσιαστεί από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.«Δεδομένο είναι ότι στο ραντάρ της κυβέρνησης βρίσκεται η περαιτέρω στήριξη της μεσαίας τάξης», σημείωσε.Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο ο κατώτατος μισθός να ξεπεράσει τα 950 ευρώ πριν από τις εκλογές του 2027, ο κ. Μαρκόπουλος υποστήριξε ότι η αύξηση των αμοιβών αποτελεί μέρος μιας μακροπρόθεσμης στρατηγικής.«Δυτικοευρωπαϊκή οικονομία δεν γίνεσαι στα λόγια», ανέφερε, προσθέτοντας πως «Δυτική Ευρώπη γίνεσαι όταν προσεγγίζεις και τις αμοιβές της Δυτικής Ευρώπης».Όπως υποστήριξε, η Ελλάδα βρίσκεται σε μια πορεία μόνιμης βελτίωσης των εισοδημάτων, σημειώνοντας ότι οι παρεμβάσεις της κυβέρνησης δεν έχουν ευκαιριακό χαρακτήρα.Ο υφυπουργός αναγνώρισε τις πιέσεις που προκαλεί η ακρίβεια στα νοικοκυριά, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση έχει εικόνα των προβλημάτων. «Δεν θα υποτιμήσω επουδενί αυτά που επισημαίνετε και τα οποία έχουν μία βάση στην καθημερινή δυσκολία», είπε, αναφερόμενος στις πληθωριστικές πιέσεις. «Ξέρω τι σημαίνει το δύσκολο σουπερμάρκετ. Ξέρω τι σημαίνει η πορεία των καθημερινών προβλημάτων των ελληνικών νοικοκυριών», πρόσθεσε.Παράλληλα, απέρριψε την κριτική ότι η κυβέρνηση δεν παρεμβαίνει, σημειώνοντας ότι έχουν ληφθεί μέτρα για την ενέργεια, τα καύσιμα, τους αγρότες και την οικονομία.

Επίθεση στο ΠΑΣΟΚ για 13η σύνταξη και 13ο μισθό Ο Δημήτρης Μαρκόπουλος εξαπέλυσε επίθεση και στο ΠΑΣΟΚ για τις προτάσεις περί μειώσεων φόρων, 13ης σύνταξης και 13ου μισθού στο Δημόσιο. «Μας περιγράφετε τέσσερις Διεθνείς Εκθέσεις Θεσσαλονίκης. Αυτά είναι πράγματα τα οποία δεν μπορούν να γίνουν», ανέφερε. Όταν ρωτήθηκε αν ο λογαριασμός για τη 13η σύνταξη βγαίνει, απάντησε χαρακτηριστικά: «Το ΠΑΣΟΚ λέει ψέματα». Σύμφωνα με τον ίδιο, τέτοιες προτάσεις δεν μπορούν να υλοποιηθούν χωρίς να παραβιαστούν οι δημοσιονομικοί κανόνες.



«Δεν θα καταθέσουμε εκθέσεις ιδεών» Αναφερόμενος στο πακέτο της ΔΕΘ, ο υφυπουργός Οικονομικών απέφυγε να επιβεβαιώσει συγκεκριμένο ύψος μέτρων, υπογράμμισε όμως ότι οι ανακοινώσεις θα είναι κοστολογημένες. «Εμείς δεν θα καταθέσουμε εκθέσεις ιδεών, δεν θα είμαστε γενικόλογοι», είπε, προσθέτοντας πως «ό,τι λέμε το κάνουμε». Όπως τόνισε, ο πολίτης θα πρέπει να δει τις κυβερνητικές δεσμεύσεις «στην τσέπη του και στο ταμείο του». Καταλήγοντας, σημείωσε ότι οι παρεμβάσεις θα συνεχιστούν με βάση τις δυνατότητες της οικονομίας και όχι με μη κοστολογημένες υποσχέσεις. «Εμείς πηγαίνουμε κοστολογημένα και λέμε αυτά μπορούμε. Είναι τα ευρωπαϊκά και δημοσιονομικά αποδεκτά», ανέφερε.

30.08.2026, 11:50