Πολάκης: Με ενδιαφέρει η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, ανοιχτή η υποψηφιότητα για δήμαρχος Χανίων
Πολάκης: Με ενδιαφέρει η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, ανοιχτή η υποψηφιότητα για δήμαρχος Χανίων
Δεν θεωρεί κλειστό το θέμα της ηγεσίας, δηλώνει ότι θα διεκδικήσει την προεδρία όταν ανοίξει η διαδικασία και αφήνει ανοιχτή την επιστροφή του στην Αυτοδιοίκηση – Αιχμές για Τσίπρα και σκληρή επίθεση σε Κασσελάκη
Το ενδιαφέρον του να διεκδικήσει την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ και να τον οδηγήσει στη Βουλή εκφράζει στα «Χανιώτικα νέα» ο Παύλος Πολάκης, ξεκαθαρίζοντας ότι αυτή η συζήτηση θα γίνει ανάλογα με τον χρόνο που θα πραγματοποιηθούν οι εκλογές. Παράλληλα, αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να είναι υποψήφιος για δήμαρχος Χανίων ξεκαθαρίζοντας πως δεν έχει κλείσει το κεφάλαιο τοπική αυτοδιοίκηση.
Παράλληλα, με αιχμές κατά του Αλέξη Τσίπρα και σκληρή επίθεση στον Στέφανο Κασσελάκη, ο Παύλος Πολάκης περιγράφει τη δική του εκδοχή για την πορεία και την κρίση του ΣΥΡΙΖΑ.
«Δεν άλλαξα εγώ, ο Τσίπρας έφυγε. Εγώ από το ’15-’16, όταν κατάλαβα και από κυβερνητική θέση τι ακριβώς παίζεται σε αυτή τη χώρα, τα ίδια λέω. Τα ίδια πολεμώ, τα ίδια προσπαθώ. Και «όσο είχα μία επίδραση στην κεντρική πολιτική σκηνή και στον Τσίπρα, 32% πήραμε. Όταν άρχισαν να μη με ακούνε, όχι μόνο ο Τσίπρας αλλά και κάποιοι άλλοι, φτάσαμε στο 17,8%».
Και συνεχίζει ακόμη πιο αιχμηρά: «Το θέμα είναι ότι το ’19 με ’23 ο Τσίπρας δεν έκανε αντιπολίτευση. Έκανα εγώ και μερικοί άλλοι. Ο Τσίπρας δεν έκανε».
Απορρίπτει όμως το αφήγημα ότι ήταν αποκλειστικά δική του επιλογή ο κ. Κασσελάκης: «Μη λένε τώρα ότι τον έφερε ο Πολάκης. Τον στήριξε και ο Τσίπρας μια χαρά».
Για τον τρόπο λειτουργίας των κομμάτων ο κ. Πολάκης σημειώνει ότι «ομάδα χωρίς αρχηγό είναι μηδέν, αλλά και αρχηγός χωρίς ομάδα είναι επίσης μηδέν», περιγράφοντας τον αρχηγό ως «πρώτο μεταξύ ίσων».
Και στη συνέχεια αφήνει μια σαφή προειδοποίηση προς τον Αλέξη Τσίπρα: «Εγώ δεν έχω απαντήσει στο βιβλίο του Τσίπρα συνειδητά. Ίσως να έρθει η στιγμή που θα το κάνω. Όταν το κάνω, κάποιοι θα βάλουν τα κλάματα».
Ο ίδιος, μάλιστα, εξηγεί ότι δεν επιθυμεί έναν νέο εσωτερικό πόλεμο: «Εμένα δεν μου αρέσουν οι εμφύλιοι, γιατί για μένα το κυρίαρχο είναι ότι πρέπει να φύγει αυτός ο τύπος. Αυτή η λαίλαπα που υπάρχει επάνω και κυβερνά τη χώρα, πρέπει να φύγει».
Παράλληλα, με αιχμές κατά του Αλέξη Τσίπρα και σκληρή επίθεση στον Στέφανο Κασσελάκη, ο Παύλος Πολάκης περιγράφει τη δική του εκδοχή για την πορεία και την κρίση του ΣΥΡΙΖΑ.
«Δεν άλλαξα εγώ, ο Τσίπρας έφυγε. Εγώ από το ’15-’16, όταν κατάλαβα και από κυβερνητική θέση τι ακριβώς παίζεται σε αυτή τη χώρα, τα ίδια λέω. Τα ίδια πολεμώ, τα ίδια προσπαθώ. Και «όσο είχα μία επίδραση στην κεντρική πολιτική σκηνή και στον Τσίπρα, 32% πήραμε. Όταν άρχισαν να μη με ακούνε, όχι μόνο ο Τσίπρας αλλά και κάποιοι άλλοι, φτάσαμε στο 17,8%».
Και συνεχίζει ακόμη πιο αιχμηρά: «Το θέμα είναι ότι το ’19 με ’23 ο Τσίπρας δεν έκανε αντιπολίτευση. Έκανα εγώ και μερικοί άλλοι. Ο Τσίπρας δεν έκανε».
«Απατεώνας ο Κασσελάκης»Σχολιάζοντας τη στήριξη που παρείχε στον Στέφανο Κασσελάκη, ο Παύλος Πολάκης σημειώνει: «Τον Κασσελάκη τον στήριξα και εγώ, πιστεύοντας ότι ένας νέος άνθρωπος που είχε μια επιρροή στη νεολαία […] Αλλά ο άνθρωπος τελικά ήταν απατεώνας». Αναλαμβάνει πάντως το δικό του μέρος της πολιτικής ευθύνης: «Εγώ το μερίδιο της ευθύνης μου το ανέλαβα, και γι’ αυτό και στήριξα την απομάκρυνσή του».
Απορρίπτει όμως το αφήγημα ότι ήταν αποκλειστικά δική του επιλογή ο κ. Κασσελάκης: «Μη λένε τώρα ότι τον έφερε ο Πολάκης. Τον στήριξε και ο Τσίπρας μια χαρά».
Για τον τρόπο λειτουργίας των κομμάτων ο κ. Πολάκης σημειώνει ότι «ομάδα χωρίς αρχηγό είναι μηδέν, αλλά και αρχηγός χωρίς ομάδα είναι επίσης μηδέν», περιγράφοντας τον αρχηγό ως «πρώτο μεταξύ ίσων».
Και στη συνέχεια αφήνει μια σαφή προειδοποίηση προς τον Αλέξη Τσίπρα: «Εγώ δεν έχω απαντήσει στο βιβλίο του Τσίπρα συνειδητά. Ίσως να έρθει η στιγμή που θα το κάνω. Όταν το κάνω, κάποιοι θα βάλουν τα κλάματα».
Ο ίδιος, μάλιστα, εξηγεί ότι δεν επιθυμεί έναν νέο εσωτερικό πόλεμο: «Εμένα δεν μου αρέσουν οι εμφύλιοι, γιατί για μένα το κυρίαρχο είναι ότι πρέπει να φύγει αυτός ο τύπος. Αυτή η λαίλαπα που υπάρχει επάνω και κυβερνά τη χώρα, πρέπει να φύγει».
«Θέλω να ηγηθώ του ΣΥΡΙΖΑ, θα τον φέρω στη Βουλή»Σχολιάζοντας τον ρόλο των πολιτικών αρχηγών, ο κ. Πολάκης σημειώνει: «Ακούστε, είναι άλλο πράγμα ότι χρειάζονται αρχηγό τα κόμματα και άλλο πράγμα ότι τα κόμματα είναι “one man one shop”. Δεν υπάρχει αυτό. Έτσι, δηλαδή εγώ το έχω βιώσει αυτό από την ιατρική μέχρι την πολιτική. Ομάδα χωρίς αρχηγό είναι μηδέν, αλλά και αρχηγός χωρίς ομάδα είναι επίσης μηδέν. Έτσι, ο αρχηγός είναι ο πρώτος μεταξύ ίσων, και ο πρώτος μεταξύ ίσων αναγνωρίζεται από τους ίσους ότι “ναι, αυτός την κρίσιμη στιγμή μπορεί να πάρει την απόφαση”. Έτσι βγαίνει ο αρχηγός. Δεν είναι “αυτοδιορίζομαι, τα ορίζω όλα και λέω ότι μου φταίει ο ένας, μου φταίει ο άλλος, μου φταίει ο παράλλος”».
Σε ερώτηση αν στον ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει αρχηγός και αν έχει κλείσει το θέμα της ηγεσίας, ο ίδιος απαντά:
«Στον ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει αυτή τη στιγμή μία κατάσταση συλλογικής ηγεσίας, η οποία θα λυθεί στην πορεία και προς τις εκλογές, είτε και μετά από αυτές, είτε με συνεδριακή διαδικασία είτε με διαδικασία των οργάνων».
Σε επόμενη ερώτηση αν θα διεκδικήσει την προεδρία και αν ο κύκλος αυτός έχει κλείσει αναφέρει:
«Όχι βέβαια δεν έχει κλείσει. Η Δούρου είναι πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας, δεν είναι πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Εκλογές θα γίνουνε φαντάζομαι σε χρόνο πολύ σύντομο, δεν προλαβαίνει να ανοίξει τέτοιο προφανώς, γι’ αυτό και δεν ανοίγουμε και τέτοιο πράγμα και γι’ αυτό και ετοιμάζουμε και την παρουσία μας στη Θεσσαλονίκη».
Ως προς το που θα είναι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές, απαντά: «Αν είμαι επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ, θα είμαι σε τρεις περιφέρειες, που η μία θα είναι στα Χανιά». Για τη μάχη στα Χανιά εκτιμά ότι υπάρχει σενάριο ακόμη και να μη βγάλει έδρα η Νέα Δημοκρατία, εφόσον τα ποσοστά της υποχωρήσουν κάτω από συγκεκριμένα όρια.
«Εάν η Νέα Δημοκρατία δεν περάσει το 25% και δεν πάρει και 25% εδώ, θα είναι από τις περιοχές που δεν θα βγάλει ούτε βουλευτή. Γι’ αυτό τάζει τώρα».
Η συνέντευξη κλείνει με ένα ερώτημα που αφορά το πολιτικό μέλλον του ίδιου στα Χανιά και αν θα μπορούσε να διεκδικήσει τη δημαρχία.
«Ούτε εμένα με αφήνει αδιάφορο αυτό, όπως και η θέση για την Περιφέρεια Κρήτης, αλλά μια τέτοια απόφαση δεν θα την πάρω εάν δεν μπει ο ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή. Αν είναι να την πάρω, θα την πάρω πιο πριν . Δεν είναι θέμα του αν δεν μπει ο ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή. Είναι θέμα πολιτικής απόφασης δικής μου. Γιατί εμένα, ναι, η Αυτοδιοίκηση μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι σαφές ότι μου αρέσει πάρα πολύ».
Διαβάστε ολόκληρη τη συνέντευξη στο haniotika-nea
«Στον ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει αυτή τη στιγμή μία κατάσταση συλλογικής ηγεσίας, η οποία θα λυθεί στην πορεία και προς τις εκλογές, είτε και μετά από αυτές, είτε με συνεδριακή διαδικασία είτε με διαδικασία των οργάνων».
Σε επόμενη ερώτηση αν θα διεκδικήσει την προεδρία και αν ο κύκλος αυτός έχει κλείσει αναφέρει:
«Όχι βέβαια δεν έχει κλείσει. Η Δούρου είναι πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας, δεν είναι πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Εκλογές θα γίνουνε φαντάζομαι σε χρόνο πολύ σύντομο, δεν προλαβαίνει να ανοίξει τέτοιο προφανώς, γι’ αυτό και δεν ανοίγουμε και τέτοιο πράγμα και γι’ αυτό και ετοιμάζουμε και την παρουσία μας στη Θεσσαλονίκη».
Ως προς το που θα είναι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές, απαντά: «Αν είμαι επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ, θα είμαι σε τρεις περιφέρειες, που η μία θα είναι στα Χανιά». Για τη μάχη στα Χανιά εκτιμά ότι υπάρχει σενάριο ακόμη και να μη βγάλει έδρα η Νέα Δημοκρατία, εφόσον τα ποσοστά της υποχωρήσουν κάτω από συγκεκριμένα όρια.
«Εάν η Νέα Δημοκρατία δεν περάσει το 25% και δεν πάρει και 25% εδώ, θα είναι από τις περιοχές που δεν θα βγάλει ούτε βουλευτή. Γι’ αυτό τάζει τώρα».
Η συνέντευξη κλείνει με ένα ερώτημα που αφορά το πολιτικό μέλλον του ίδιου στα Χανιά και αν θα μπορούσε να διεκδικήσει τη δημαρχία.
«Ούτε εμένα με αφήνει αδιάφορο αυτό, όπως και η θέση για την Περιφέρεια Κρήτης, αλλά μια τέτοια απόφαση δεν θα την πάρω εάν δεν μπει ο ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή. Αν είναι να την πάρω, θα την πάρω πιο πριν . Δεν είναι θέμα του αν δεν μπει ο ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή. Είναι θέμα πολιτικής απόφασης δικής μου. Γιατί εμένα, ναι, η Αυτοδιοίκηση μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι σαφές ότι μου αρέσει πάρα πολύ».
Διαβάστε ολόκληρη τη συνέντευξη στο haniotika-nea
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