Πολάκης: Με ενδιαφέρει η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, ανοιχτή η υποψηφιότητα για δήμαρχος Χανίων

Δεν θεωρεί κλειστό το θέμα της ηγεσίας, δηλώνει ότι θα διεκδικήσει την προεδρία όταν ανοίξει η διαδικασία και αφήνει ανοιχτή την επιστροφή του στην Αυτοδιοίκηση – Αιχμές για Τσίπρα και σκληρή επίθεση σε Κασσελάκη