Συγκλονιστική μαρτυρία για την τραγωδία με τον Κύπριο επιχειρηματία: «Τα κύματα χτυπούσαν το σκάφος, το έριξαν με δύναμη στα βράχια, τον είδα να ζητάει βοήθεια»

🚨Σε τραγωδία εξελίχθηκε η επιχείρηση που στήθηκε στο Κάβο Γκρέκο στην Κύπρο προς διάσωση επιβαινόντων σε σκάφη, λόγω της θαλασσοταραχής που προκάλεσε η κακοκαιρία που «χτύπησε» την Κύπρο. ❗Ένας άντρας, το σκάφος του οποίου χτυπήθηκε από τη φουρτουνιασμένη θάλασσα, βρέθηκε νεκρός πάνω στα βράχια, σύμφωνα με το cyprustimes.com. Νωρίτερα είχε δοθεί σήμα ότι το συγκεκριμένο πρόσωπο αγνοείτο και ξεκίνησαν έρευνες από αέρος προς εντοπισμό του. Δυστυχώς βρέθηκε νεκρός στα βράχια και ενημερώθηκε το ελικόπτερο της Εθνικής Φρουράς το οποίο τελικώς τον ανέσυρε νεκρό. #protothema #news #greektiktok #tiktokgreece

«Η μοιραία στροφή του σκάφους του Μαυρόπουλου»

«Πριν τον πάρει η θάλασσα, έσωσε τη μικρή του κόρη»

«Του φώναζαν οι φίλοι του να κατέβει»

Το «αντίο» σε έναν θρύλο του κυπριακού μηχανοκίνητου αθλητισμού

Έρευνες για τις συνθήκες της τραγωδίας

Επιχείρηση διάσωσης στο Κάβο Γκρέκο: Ελικόπτερα και διασώστες στη μάχη με τα κύματα – Αποκλειστικά πλάνα pic.twitter.com/Ikg99vFYPj — ink Cyprus (@inkcyprus) August 29, 2026

Αποκλειστικά πλάνα 4/6: Επιχείρηση διάσωσης από το ΚΣΕΔ – Κινητοποιήθηκε ελικόπτερο pic.twitter.com/Jz1zgGvtmQ — ink Cyprus (@inkcyprus) August 29, 2026

Μαζί με άλλα άτομα προσπάθησαν να βοηθήσουν, ενώ ενημερώθηκε άμεσα η Αστυνομία.«Πιάσαμε το σχοινί που υπάρχει εδώ σε μια λέμβο σε περίπτωση που χρειάζεται κάποιος βοήθεια. Κατεβήκαμε κάτω. Το πρώτο πλοίο ήταν άθικτο, δεν χτύπησε πάνω στους βράχους. Έσπασε αργότερα από ένα τεράστιο κύμα», σημειώνει.Οι συνθήκες όμως ήταν εξαιρετικά δύσκολες, καθώς οι ισχυροί άνεμοι και τα τεράστια κύματα έκαναν κάθε προσπάθεια διάσωσης ιδιαίτερα επικίνδυνη.Αναφερόμενος στο σκάφος του Ντίμη Μαυρόπουλου, ο μάρτυρας περιγράφει τη στιγμή που η κατάσταση έγινε μη αναστρέψιμη.«Ο Μαυρόπουλος ξεκίνησε τις μηχανές και πήγαινε προς τα μέσα και σε μια φάση οι μηχανές του έσβησαν».Στη συνέχεια, όπως περιγράφει, το σκάφος βρέθηκε σε μοιραία πορεία.«Το πλοίο του Μαυρόπουλου έκανε στροφή προς τα αριστερά, η οποία ήταν μοιραία. Το πλοίο γύρισε πλάγια και έρχονταν τα κύματα και χτυπούσαν όλα πάνω του και το έριξαν με δύναμη στα βράχια».Σύμφωνα με την ίδια μαρτυρία, το σκάφος πήρε αρκετές φορές επικίνδυνη κλίση, πριν οι δύο γυναίκες που επέβαιναν σε αυτό πέσουν στη θάλασσα.«Πήρε 4-5 φορές κλίση για να αναποδογυριστεί. Σε εκείνο το σημείο πήδηξαν οι δύο γυναίκες στη θάλασσα».Ο μάρτυρας κάνει λόγο για ακραίες καιρικές συνθήκες, σημειώνοντας πως οι άνεμοι έφταναν ακόμη και τα 10 με 11 μποφόρ, ενώ τα σκάφη της Αστυνομίας δεν μπορούσαν να προσεγγίσουν εύκολα το σημείο.Την ίδια στιγμή, νέα πληροφορίες έρχονται στο φως για τις τελευταίες στιγμές του 76χρονου επιχειρηματία.Φίλος του Ντίμη Μαυρόπουλου, με τον οποίο τον συνέδεε μια φιλία δεκαετιών, περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο ο ίδιος αντιμετώπισε την κρίσιμη στιγμή, αποκαλύπτοντας πως πριν παρασυρθεί από τη θάλασσα φρόντισε πρώτα να προστατεύσει τη μικρή του κόρη.«Πριν τον πάρει η θάλασσα στην αγκαλιά της, μερίμνησε ώστε να σωθεί η μικρή του κόρη», αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του.Η φράση αυτή, όπως σημειώνει ο φίλος του, αποτυπώνει όχι μόνο τη δραματική στιγμή της τραγωδίας, αλλά και τον χαρακτήρα ενός ανθρώπου που έβαζε πάντα τους δικούς του ανθρώπους πάνω από τον εαυτό του.Οι δύο άνδρες γνωρίζονταν από το 1969, με τον φίλο του Ντίμη Μαυρόπουλου να κάνει λόγο για «έναν από τους πιο αγαπητούς ανθρώπους» που είχε γνωρίσει.Συγκλονιστική είναι και η αναφορά στις προσπάθειες φίλων του επιχειρηματία να τον πείσουν να εγκαταλείψει το σκάφος.Σύμφωνα με τον αυτόπτη μάρτυρα, άνθρωποι που βρίσκονταν στο σημείο επικοινώνησαν μαζί του και του ζήτησαν να απομακρυνθεί.«Τον πήραν τηλέφωνο πριν ξεκινήσει να πάει μέσα, του είπαν να κατέβει αλλά φαίνεται να αρνήθηκε, λέγοντας τους ότι θα σώσει το πλοίο».Οι φίλοι του, που βρίσκονταν κοντά στο σημείο, του φώναζαν να φύγει από το σκάφος, όμως εκείνος παρέμεινε στην προσπάθεια να το διασώσει.Ο θάνατος του Ντίμη Μαυρόπουλου έχει προκαλέσει βαθιά θλίψη στην Κύπρο και ιδιαίτερα στη Λεμεσό, όπου ήταν γνωστός τόσο για την επιχειρηματική του δραστηριότητα όσο και για την πολυετή παρουσία του στον χώρο του μηχανοκίνητου αθλητισμού.Ο 76χρονος είχε γράψει τη δική του ιστορία στους αγώνες ράλι, κατακτώντας πολλούς τίτλους και αποτελώντας μία από τις σημαντικότερες μορφές του κυπριακού αυτοκινήτου.Η Κυπριακή Ομοσπονδία Αυτοκινήτου εξέφρασε τη βαθιά της θλίψη, χαρακτηρίζοντάς τον «πολυπρωταθλητή αγώνων Ράλι και μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες του κυπριακού μηχανοκίνητου αθλητισμού».Η Ομοσπονδία υπογράμμισε πως η πορεία του στους αγώνες και η προσφορά του στον χώρο του αυτοκινήτου θα παραμείνουν ζωντανές στη μνήμη όλων.Στο ίδιο κλίμα, ο Δήμος Λεμεσού αναφέρθηκε στην προσφορά του, σημειώνοντας ότι ως ένας από τους κορυφαίους Κύπριους οδηγούς ράλι της εποχής του «τίμησε τη Λεμεσό και την Κύπρο σε κυπριακές και διεθνείς διοργανώσεις».Όπως επισημάνθηκε, ο Ντίμης Μαυρόπουλος δημιούργησε αργότερα το Ιστορικό και Κλασικό Μουσείο Αυτοκινήτων Κύπρου, αφήνοντας μια σημαντική παρακαταθήκη.Οι κυπριακές Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία στο Κάβο Γκρέκο.Με το πρώτο φως της ημέρας, μέλη του Αστυνομικού Σταθμού Αγίας Νάπας βρέθηκαν στο σημείο και ξεκίνησαν νέες έρευνες για να αποσαφηνιστούν τα αίτια που οδήγησαν στον θάνατο του 76χρονου επιχειρηματία.