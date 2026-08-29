Οι μεγαλύτερες αλλαγές στην ιστορία σπάνια ανακοινώνουν την άφιξή τους. Δεν ξεκινούν με μια ανακάλυψη ούτε με μια εφεύρεση. Ξεκινούν τη στιγμή που μια ιδέα, τόσο βαθιά ριζωμένη που μοιάζει αυτονόητη, παύει ξαφνικά να ισχύει. Μία από αυτές τις ιδέες ήταν ότι υπάρχει ένας σωστός τρόπος να τρώμε.
Θεσσαλονίκη: Γκράφιτι στον νέο σταθμό «Αρετσού» του Μετρό μία ημέρα μετά την επίσημη λειτουργία του, δείτε βίντεο
Θεσσαλονίκη: Γκράφιτι στον νέο σταθμό «Αρετσού» του Μετρό μία ημέρα μετά την επίσημη λειτουργία του, δείτε βίντεο
Κάμερα ασφαλείας δείχνει ένα άτομο να πλησιάζει τις εγκαταστάσεις του σταθμού και να ζωγραφίζει έναν τοίχο με σπρέι γκράφιτι
Περιστατικό βανδαλισμού σημειώθηκε στον νέο σταθμό «Αρετσού» του Μετρό Θεσσαλονίκης, μόλις μία ημέρα μετά την επίσημη έναρξη λειτουργίας της επέκτασης προς την Καλαμαριά.
Σύμφωνα με υλικό από κάμερα ασφαλείας, άτομο πλησίασε τις εγκαταστάσεις του σταθμού και έγραψε με σπρέι γκράφιτι σε εξωτερική επιφάνεια.
Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής, ενώ συνεργεία της THEMA, της εταιρείας που έχει αναλάβει τη λειτουργία, τη διαχείριση και τη συντήρηση του Μετρό Θεσσαλονίκης, καθάρισαν άμεσα το σημείο και αποκατέστησαν την εικόνα της νέας υποδομής.
Ο σταθμός «Αρετσού» είναι ένας από τους πέντε νέους σταθμούς της γραμμής του Μετρό Θεσσαλονίκης.
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Σύμφωνα με υλικό από κάμερα ασφαλείας, άτομο πλησίασε τις εγκαταστάσεις του σταθμού και έγραψε με σπρέι γκράφιτι σε εξωτερική επιφάνεια.
Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής, ενώ συνεργεία της THEMA, της εταιρείας που έχει αναλάβει τη λειτουργία, τη διαχείριση και τη συντήρηση του Μετρό Θεσσαλονίκης, καθάρισαν άμεσα το σημείο και αποκατέστησαν την εικόνα της νέας υποδομής.
Ο σταθμός «Αρετσού» είναι ένας από τους πέντε νέους σταθμούς της γραμμής του Μετρό Θεσσαλονίκης.
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